Κ. Μητσοτάκης και Αλ. Βούτσιτς επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις των δύο χωρών

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Βελιγράδι, όπου παρακάθησε, μαζί με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν τους ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Σερβίας επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας και συζήτησαν για τις προτεραιότητες σε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.