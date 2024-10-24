Κ. Μητσοτάκης και Αλ. Βούτσιτς επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις των δύο χωρών

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Βελιγράδι, όπου παρακάθησε, μαζί με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν τους ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Σερβίας επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας και συζήτησαν για τις προτεραιότητες σε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων.
