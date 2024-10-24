Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κ. Μητσοτάκης και Αλ. Βούτσιτς επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις των δύο χωρών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Ντόναλντ Τουσκ, παρακάθησαν σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν τους ο Πρόεδρος της Σερβίας.

Κ. Μητσοτάκης, Αλ. Βούτσιτς και Ντ. Τουσκ

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Βελιγράδι, όπου παρακάθησε, μαζί με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν τους ο Πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Σερβίας επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας και συζήτησαν για τις προτεραιότητες σε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: βελιγράδι Μητσοτάκης Τουσκ Σερβία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark