Βορίδης στον ΣΚΑΪ: «Φαντάζομαι θα έρθουν στη Ρηγίλλης Καραμανλής και Σαμαράς»

Αναφορικά με το τηλεφώνημα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά ενόψει των 50ων γενεθλίων της ΝΔ, που θα γιορταστούν στην ιστορική έδρα της Ρηγίλλης, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «πάντα δεν είχαμε μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση σε δυο πρώην πρωθυπουργούς, δεν την αξίζουνε; Υπήρξαν οι πρόεδροι της παρατάξεως και κάθε πρόσθετη τιμή τούς αξίζει» χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώνει ο ίδιος πως θα είναι παρόντες στην επετειακή ομιλία του πρωθυπουργού την Παρασκευή. «Φαντάζομαι πως θα έρθουν, δεν έχω όμως προς το παρόν κάποια ενημέρωση», προσθέτοντας ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι μια «πιο επετειακή, πιο ανοιχτή και πιο χαλαρή συγκέντρωση με ιστορικό χαρακτήρα λόγω και Ρηγίλλης».

Παράλληλα, ο κ. Βορίδης επέμεινε πως η κυβέρνηση έχει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να επιτελεί το έργο της και επελέγη για αυτά τα οποία προωθεί. «Τώρα αν κάποιοι βουλευτές κάνουν ερωτήσεις, έχω εξηγήσει πως δουλειά των βουλευτών είναι να κάνουν ερωτήσεις. Μόνο την πενταετία αυτή έχουμε δεχθεί 5.000 ερωτήσεις. Και η συγκεκριμένη ερώτηση των 11 έδωσε την ευκαιρία να ανακεφαλαιώσουμε ό,τι έχουμε κάνει για το θέμα των κόκκινων δανείων».

Πηγή: skai.gr

