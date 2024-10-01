Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο φιλοξενήθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η οποία έκανε λόγο για στοιχεία-ρεκόρ κατά το πρώτο 8μηνο του 2024.

«Μόλις βγήκε το πιο θετικό ισοζύγιο από το 2001 ως προς το πόσοι έπιασαν δουλειά και πόσοι αποχώρησαν. Συνολικά 300.000 παραπάνω προσελήφθησαν, σας θυμίζω πως όταν ήρθαμε στα πράγματα είχαμε την ανεργία στο 18% και πλέον φαίνεται με επιβεβαιωμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. να έχει πέσει κάτω από το 10%», επεσήμανε αρχικά η κ. Κεραμέως, διευκρινίζοντας ότι σε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία το 54% αφορά θέσεις πλήρους απασχόλησης, το 36% μερικής απασχόλησης και το 9% εκ περιτροπής.

Αναφορικά με το ποιοι κλάδοι έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση, η υπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν τομείς όπως η Πληροφορική με 82% αύξηση απασχόλησης, οι Κατασκευές με 75% αύξηση απασχόλησης, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί αιτία εφησυχασμού, με τις προσπάθειες να εντείνονται. «Μπορεί να είμαστε κάτω από 10%, αυτό όμως σημαίνει πως έχουμε φτάσει στον σκληρό πυρήνα της ανεργίας, κι άρα εκεί πρέπει να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο και να πάμε πιο στοχευμένα. Για παράδειγμα, έχουμε πάνω από 200.000 περισσότερες γυναίκες - 260.000 για την ακρίβεια- που δουλεύουν σε σχέση με το 2019. Μας αρκεί; Όχι, έχουμε δρόμο μπροστά μας».

Στη συνέχεια, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, αρχικά σε συγκεκριμένους τομείς όπως τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, εταιρείες security και ΔΕΚΟ.

«Στην αρχή 150.000 εργαζόμενοι προστατεύονταν από τη Ψηφιακή Κάρτα και από το καλοκαίρι και μετά έχουμε καθολική εφαρμογή και στη βιομηχανία και στο λιανεμπόριο, που μεταφράζεται σε 650.000 περισσότερους εργαζόμενους, ενώ πριν μερικές εβδομάδες επεκτείναμε την εφαρμογή της στον τουρισμό και την εστίαση σε πιλοτικό επίπεδο. Συνολικά λοιπόν, αν αθροίσει κανείς τους εργαζόμενους αυτούς σε όλους τους κλάδους, μιλάμε για 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Τι είναι λοιπόν η Ψηφιακή Κάρτα; Είσαι εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα, την έχεις στο κινητό σου και τη σκανάρεις με το που ξεκινάς και τελειώνεις δουλειά, άρα έτσι καταγράφεται ο πραγματικός χρόνος εργασίας για να αμείβεσαι για αυτόν».

Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν αυξηθεί κατά 7,5%, με τα πρόστιμα να ανέρχονται στα 30 εκατομμύρια ευρώ, με τα στοιχεία να δείχνουν αύξηση και στις περιπτώσεις δηλωθεισών υπερωριών.

Απαντώντας, έπειτα, σε ερώτηση για τη νέα φιλοσοφία στο επίδομα ανεργίας, σημείωσε πως θα υπάρξει νέο πιλοτικό πρόγραμμα άμεσα, με δυο βασικές αλλαγές σε σχέση με πριν.

«Η πρώτη έχει να κάνει με το πώς θα καταστεί πιο δίκαιο. Όλοι που εργαζόμαστε πληρώνουμε εισφορές ανεργίας. Άλλες πληρώνουν όσοι δουλεύουν 5 χρόνια κι άλλες όσοι δουλεύουν 5 μήνες, άλλες εισφορές πληρώνουν όσοι αμείβονται με 900 ευρώ κι άλλες με 1.400 ευρώ. Στόχος είναι να υπάρχει ένα βασικό επίδομα κι από πάνω ένα μπόνους που θα εξαρτάται από την ασφαλιστική ιστορία του προσώπου.

Η δεύτερη αλλαγή, σημείωσε, αφορά το ότι το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να γίνει εμπροσθοβαρές, δηλαδή να παίρνεις υψηλότερο ποσό τους πρώτους μήνες της ανεργίας και να βαίνει μειούμενο ώστε να σε κινητοποιήσει να βρεις εργασία. «Θέλουμε μια κοινωνία εργαζομένων και όχι ανέργων» τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός.

Τέλος, ως προς τις συντάξεις, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε πως όταν πρωτοξεκίνησε η προσπάθεια επιτάχυνσης απονομής συντάξεων, εκδίδονταν 500.000 κύριες σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ σήμερα 1.250. «Εκεί που έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας είναι στις επικουρικές. Όταν πας να βγάλεις μια επικουρική, ο ΕΦΚΑ αντλεί στοιχεία από πολλα ταμεία, όπου έχουμε καρτέλες, τα παλιά ένσημα. Εκεί πώς δουλεύουμε; Ψηφιοποιούμε μαζικά , σκανάρονται οι παλιές καρτέλες, το σύστημα μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης τις διαβάζει και για αυτό προχωράει πολύ γρηγορότερα αυτή η διαδικασία».

