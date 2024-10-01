Στην Τουρκία υπάρχει φόβος ότι «ο απώτερος στόχος του Ισραήλ είναι και η Τουρκία» και υπάρχει ανησυχία για τις ισραηλινές επιχειρήσεις.

Ο Νουμάν Κουρτουλμούς, πρόεδρος του τουρκικού κοινοβουλίου, δήλωσε: «Πρέπει να το δείτε τώρα. Ο σιωνισμός τρέφεται με ένα παρανοϊκό θρησκευτικό επιχείρημα. Η πολιτική κυριαρχίας αυτής της περιοχής από τον Νείλο μέχρι τον Ευφράτη έχει φτάσει στο τελικό της στάδιο. Η Τουρκία είναι ένας από τους απώτερους στόχους αυτής της πολιτικής. Ο Νετανιάχου και η συμμορία του το βλέπουν έτσι. «Εμείς και οι άνθρωποι της Μέσης Ανατολής που πρέπει να είμαστε σκλάβοι μας».

Ο Ερντογάν είχε δηλώσει: «Η Χαμάς είναι η εμπροσθοφυλακή της Ανατολίας. Μας προστατεύει από το Ισραήλ»

Στην Τουρκία συζητούν τι θα συμβεί μετά τη Γάζα και τον Λίβανο

Τον περασμένο Μάιο ο Ερντογάν είχε δηλώσει: Το Ισραήλ δεν επιτίθεται μόνο στους Παλαιστίνιους στη Γάζα. Επιτίθεται σε εμάς, σε εμάς! Η Χαμάς είναι η εμπροσθοφυλακή της Ανατολίας στη Γάζα. Είστε τόσο τυφλοί που δεν το βλέπετε; Δεν σας έχει μείνει καμία λογική για να το καταλάβετε αυτό;

Η στοχοποίηση μας από τους δολοφόνους σιωνιστές και τα πιόνια τους δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε και ούτε να διστάζουμε. Αντιθέτως, είναι ένας μετάλλιο τιμής που θα το έχουμε στο στήθος μας. Όλο το λέω, οι δειλοί δεν μπορούν να χτίσουν ένα μνημείο νίκης.

Η Τουρκία υπέγραψε τη συνθήκη για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλλότητας, όπως αποκαλύπτει το πρακτορείο Ανατολή.

Προετοιμασία της Άγκυρας για θαλάσσια πάρκα

Πρακτορείο Ανατολή: Στο πλαίσιο της 79ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν υπέγραψε τη Συνθήκη του ΟΗΕ για την προστασία και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας.

Με την υπογραφή του εν λόγω εγγράφου από τον υπουργό Fidan ξεκίνησε η διαδικασία προσχώρησης στη Σύμβαση για την προστασία και τη βιώσιμη χρήση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές ανοιχτής θάλασσας εκτός των περιοχών δικαιοδοσίας των κρατών, όπως τα εσωτερικά ύδατα, τα χωρικά ύδατα, η υφαλοκρηπίδα, η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).

Η Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία προστατευόμενων περιοχών στην ανοιχτή θάλασσα, τη δημιουργία συστήματος μέσων διαχείρισης με βάση την περιοχή και την υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων για σχεδιαζόμενες δραστηριότητες στην ανοιχτή θάλασσα.

Το σχέδιο για τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα αποκάλυψαν Τα Νέα

Προσεκτική ανάγνωση των εξελίξεων από την Άγκυρα

Στις 9 Απριλίου 2024, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε: «Υπενθυμίζουμε ότι το διεθνές ναυτικό δίκαιο ενθαρρύνει τη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων περιβαλλοντικών θεμάτων, μεταξύ παράκτιων κρατών σε κλειστές ή ημίκλειστες θάλασσες και στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα στο Αιγαίο. Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να επισημάνουμε ξανά ότι δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα που μπορεί να δημιουργήσει η Ελλάδα σε γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων το καθεστώς αμφισβητείται.

