Τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και την επόμενη μέρα κλήθηκε να σχολιάσει ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ.

Μιλώντας στο «Σήμερα», υπογράμμισε ότι για την κυβέρνηση το μείζον παραμένει η άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής, η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος για την αντιμετώπιση των ζητημα΄των που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. «Εδώ η πολιτική σταθερότητα στηρίζεται ουσιαστικά στησ τήριξη που δίνει το Κοινοβούλιο και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ για να είμαι σαφής, στην κυβέρνηση. Θεωρώ λοιπόν ότι η στήριξη αυτή είναι αδιατάρακτη όλα αυτά τα χρόνια και δεν κινδυνεύει», ανέφερε ο κ. Βορίδης, υπογραμμίζοντας:

«Το σωστό ερώτημα είναι: υπάρχει ένα κόμμα που μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι δεξιότερα της ΝΔ; Εμείς αυτό που απαντάμε σε αυτό είναι ότι μιλάμε για πολιτικές συγκεκριμένες. Το δεξιότερα ή προς το κέντρο είναι μια συζήτηση η οποία αν δεν συνδέεται με συγκεκριμένες πολιτικές, λίγο μπερδεύει και αποπροσανατολίζει τα πράγματα. Για παράδειγμα, εμείς λέμε ότι συνεχίζουμε τον φράχτη στον Έβρο. Αυτό είναι μια δεξιά ή μια κεντρώα πολιτική; Το μεγάλο πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια σειρά από θέματα, όπως περιορισμός στην παράνομη μετανάστευση, αυστηριοποίηση του ποινικού κώδικα, παραγγελίες εξοπλιστικών κλπ, είναι ότι μπορεί να ικανοποιήσει ταυτόχρονα και τον κεντρώο και τον δεξιό ψηφοφόρο».

«Απαιτούνται συνθετικά χαρακτηριστικά για ΠτΔ, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι πρόσωπο της Κεντροδεξιάς»

Στην ερώτηση για το αν ο κ. Σαμαράς μπορεί να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, ο υπουργός σημείωσε πως δεν γνωρίζει τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού, ενώ ταυτόχρονα δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την πρόταση που έριξε στο τραπέζι να είναι επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμανλής.

«Για να συζητήσουμε για καλές ή κακές ιδέες στο ζήτημα αυτό πρέπει πρώτα να ανοίξει η συζήτηση. Η συζήτηση δεν μπορεί να ανοίξει όταν έχουμε εν ενεργεία Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να ξεκινήσουμε τώρα να συζητάμε 6 μήνες, από τώρα μέχρι τον Μάρτιο, ποιος θα είναι ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε τελική ανάλυση, όλο αυτό είναι μια συζήτηση που θα ανοίξει κοντά στη λήξη της θητείας της νυν Προέδρου. Ως προς τα χαρακτηριστικά του, όμως, το μόνο που θέλουμε πάντα και το επιτάσσει το Σύνταγμα, είναι αυτά να είναι συνθετικά. Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοια χαρακτηριστικά σε πρόσωπο που προέρχεται από την Κεντροδεξιά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.