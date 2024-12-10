«Η πρόταση της Νέας Αριστεράς για την υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας στο πρόσωπο του Χρήστου Ράμμου εμπεριέχει έναν πολύ ισχυρό συμβολισμό για τη Δημοκρατία μας», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης από τα Γιάννενα.

Ο κ. Χαρίτσης βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Ηπείρου έπειτα από πρόσκληση του δημάρχου Θωμά Μπέγκα προκειμένου να παρευρεθεί στα εγκαίνια του νέου βιολογικού καθαρισμού που "ξεμπλόκαρε" και εντάχθηκε χρηματοδοτικά στο ΕΣΠΑ επί υπουργίας του ιδίου το 2018.

«Η πρόταση της Νέας Αριστεράς για την υποψηφιότητα για την Προεδρία της Δημοκρατίας στο πρόσωπο του Χρήστου Ράμμου εμπεριέχει έναν πολύ ισχυρό συμβολισμό για τη Δημοκρατία μας», δήλωσε ενδεικτικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς και πρόσθεσε: «Είναι μια πρόταση που αναδεικνύει την κακοποίηση του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για αυτό, άλλωστε, η πρότασή μας ενοχλεί την κυβέρνηση, η οποία έχει εξαπολύσει μια ανήθικη επίθεση εναντίον του Χρήστου Ράμμου και εναντίον της Νέας Αριστεράς. Θέλω και σήμερα από εδώ να είμαι απολύτως σαφής: Καμία απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα του ακέραιου δημόσιου λειτουργού Χρήστου Ράμμου δεν τον αγγίζει. Καμία συκοφαντική επίθεση δεν αγγίζει το κόμμα μας, τη Νέα Αριστερά. Η πρότασή μας ξεβολεύει τις δυνάμεις της δημοκρατικής, προοδευτικής αντιπολίτευσης. Είναι μια πρόταση η οποία σπάει μια παραλυτική συναίνεση που είναι επικίνδυνη για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία.Καλώ, λοιπόν, όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να πάρουν σαφή και ξεκάθαρη θέση για την πρόταση της Νέας Αριστεράς. Είναι ζήτημα Δημοκρατίας».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.