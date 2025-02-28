«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει στην πράξη τη δέσμευσή της να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα και να επιλύσει χρόνια προβλήματα που ταλαιπωρούν τους Έλληνες αγρότες», τόνισε μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση του νομοσχεδίου του ΥΠΑΑΤ για τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας. «Η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο λύσεων, που έρχεται να απαντήσει σε χρόνιες παθογένειες. Είναι ένα σχέδιο νόμου που απαντά στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων της υπαίθρου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ΥΠΑΑΤ ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία βλέπει τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις ως έναν ουσιαστικό θεσμικό εταίρο για τη χάραξη αγροτικής πολιτικής και ενισχύει τον ρόλο τους, εφαρμόζοντας τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. «Ενισχύουμε τη φωνή των αγροτών και κάνουμε τις οργανώσεις πραγματικούς εταίρους στην άσκηση αγροτικής πολιτικής».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε: «Μιλάτε για αδιαφάνεια, αλλά όταν κάνουμε τολμηρά βήματα για να βάλουμε τέλος στις σκιές, στέκεστε απέναντι. Αποφασίστε: Θέλετε λύσεις ή συντήρηση του προβλήματος;» Στο φλέγον ζήτημα των «κόκκινων» αγροτικών δανείων, ο κ. Τσιάρας τόνισε: «Για πρώτη φορά, κυβέρνηση τολμά να βάλει τάξη. Για πρώτη φορά, η Τράπεζα της Ελλάδος επιτρέπει ειδικό χειρισμό. Δεν κρυβόμαστε. Βγάλτε τις μάσκες και πείτε ευθέως εαν θέλετε να στηριχθούν οι αγρότες ή όχι».

Χαρακτήρισε την εξυγίανσή του ΟΠΕΚΕΠΕ εθνικό στοίχημα, καθώς μέσω αυτού διοχετεύονται πάνω από 2,5 δισ. ευρώ κάθε χρόνο στους Έλληνες αγρότες. «Όποιος αμφισβητεί τη σημασία αυτών των πόρων, ας το πει καθαρά και ανοιχτά στους ανθρώπους της παραγωγής», επεσήμανε, προσθέτοντας ότι η ΚΑΠ εξασφαλίζει 19,3 δισ. ευρώ για τον αγροτικό κόσμο και τις υποδομές.

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στις μεγάλες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης:

• Υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας στην ιστορία της χώρας.

• Ενισχύουμε τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες με μια νέα πρόσκληση που ξεκινά άμεσα.

• Πραγματοποιούμε πρόγραμμα 600 εκατ. ευρώ για αρδευτικά έργα και έργα μεταποίησης.

• Ενεργοποιούμε το Μέτρο 23 του ΠΑΑ για να καλυφθούν οι αγρότες, όταν οι απώλειες ξεπερνούν το 30%.

Παράλληλα, ο Κώστας Τσιάρας υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ μείωσε τον ΦΠΑ στο 6% για λιπάσματα και εφόδια και στο 13% για τα αγροτικά μηχανήματα, θέσπισε την επιστροφή του ΕΦΚ στο πετρέλαιο στο 100%, χωρίς πλαφόν, έριξε την τιμή της κιλοβατώρας στα 9,3 λεπτά, κάτω από το κόστος παραγωγής.

«Δεν ισχυριζόμαστε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα, αλλά δεν κρυφτήκαμε ποτέ. Δίνουμε μάχες, φέρνουμε λύσεις και είμαστε δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής. Όσοι μιλούν γενικά και αόριστα, ας πουν καθαρά: Είναι με τους αγρότες ή με τη μιζέρια και τη διατήρηση της αδιαφάνειας;» υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε πως για τη Νέα Δημοκρατία ο πρωτογενής τομέας δεν είναι απλώς αριθμοί. «Είναι οι άνθρωποι της υπαίθρου, η ψυχή της ελληνικής οικονομίας, η ποιότητα των προϊόντων μας που αποτελούν τη βάση της μεσογειακής διατροφής. Ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται rebranding, και αυτό το rebranding το χτίζουμε με έργα και όχι με λόγια».

Δείτε την oμιλία του ΥπΑΑΤ Κώστα Τσιάρα στην Ολομέλεια της Βουλής:

Πηγή: skai.gr

