Ανδρουλάκης: Την Τετάρτη η πρόταση δυσπιστίας - Κόντρα ΠΑΣΟΚ με ΣΥΡΙΖΑ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την απόφαση της πρότασής του να κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας μετά τα πορίσματα, υπεραμύνθηκε από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, προαναγγέλλοντας πως θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη. «Καλούμε όλα τα κόμματα να στηρίξουν την πρότασή μας και να κατατεθεί την Τετάρτη μετά την προανακριτική. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή γιατί υπάρχουν στοιχεία με την υπογραφή των επιστημόνων» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ - που επέμενε να κατατεθεί η πρόταση δυσπιστίας νωρίτερα - ως το μεγάλο χορηγό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επισημαίνοντας πως η Χαριλάου Τρικούπη πήρε «θεσμικές πρωτοβουλίες, χωρίς συνωμοσίες και χωρίς περιττά λόγια». «Γιατί συνεχίζετε να είστε χρυσοί χορηγοί της ΝΔ; Θα τους κάνατε ένα ακόμα δώρο όπως τους κάνουν σήμερα στελέχη σας με τις δηλώσεις τους;», είπε από το βήμα εννοώντας την ανάρτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά.

Η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη, προκάλεσε την έκρηξη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκου Παππά, υπενθυμίζοντας πως ο Σωκράτης Φάμελλος είχε μιλήσει για πρόταση δυσπιστίας από τις 29 Ιανουαρίου. «Ο προοδευτικός κόσμος περιμένει ταπεινότητα και αλήθεια και όχι τέτοιου είδους βολές. Ένα μήνα πριν στις 29 Ιανουαρίου ο Σωκράτης Φάμελλος είχε πει για πρόταση δυσπιστίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει έρθει στη βουλή γιατί χορηγός ήταν ο κ. Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης αρνήθηκε να προσυπογράψει. Φαίνεται του κ. Ανδρουλάκη δεν του έφτανε αυτή η καθυστέρηση. Επέλεξε με γραμμή Διαμαντοπούλου, να επιτεθεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι χαρακτηρισμού του κ. Ανδρουλάκη επιστρέφονται», τόνισε ο Νίκος Παππάς, καλώντας εκ νέου τη Χαριλάου Τρικούπη να προσυπογράψει την πρόταση που έχουν συμφωνήσει ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. «Είναι ή δεν είναι η πρόταση δυσπιστίας μετά το πόρισμα που έχουμε στα χέρια μας πιο δυνατή; Αν είναι, έχουμε δίκιο. Άρα δεν υπάρχει λόγος για αυτή τη συζήτηση», ανταπάντησε ο Παύλος Γερουλάνος.

Πηγή: skai.gr

