Μαρινάκης: Το αίτημα για δικαιοσύνη είναι λογικό

«Εμείς δεν έχουμε απέναντί μας κανένα πολίτη και πολλώ δε μάλλον τους συγγενείς. Το αίτημα για δικαιοσύνη και αλήθεια, για απόδοση ευθυνών χωρίς αστερίσκους είναι πάνδημο και λογικό. Συντασσόμαστε όλοι. Όποιος είναι άνθρωπος συντάσσεται. Το ποτέ ξανά να μεταφραστεί σε πράξεις. Είναι δικαίωμα κάθε πολίτη να εκφράσει το συναίσθημα και το αίτημά του για δικαιοσύνη, την οργή και την λύπη του, συμμετέχοντας σε μια διαδήλωση, είτε με ανάρτηση στο διαδίκτυο, είτε με βουβό τρόπο. Αυτά δεν έχουν ούτε κόμματα, ούτε χρώματα», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Για το πόρισμα της επιτροπής είπε πως αυτό που είδαμε είναι εθνική κατάκτηση για την αλήθεια και είναι πολύ σημαντικό που γίνεται αποδεκτό από μία σειρά από ανθρώπους που είναι μέσα στην υπόθεση και έχουν εικόνα, όπως τεχνικοί σύμβουλοι των οικογενειών των θυμάτων. Σημείωσε ότι έχουμε επιτέλους έναν εθνικό οργανισμό που διερευνά τέτοιες υποθέσεις και πως στο τέλος της ημέρας όλο αυτό θα το αξιολογήσει η Δικαιοσύνη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε σε τρία σημεία του πορίσματος. Είπε ότι και η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έχει πει ότι στο δυστύχημα "συναντήθηκαν" πολλά τραγικά ανθρώπινα λάθη με πολλές μεγάλες αστοχίες του κρατικού μηχανισμού για τις οποίες έχουν όλοι ευθύνη από το 2010 και μετά. «Το πόσο θα το κρίνει η Δικαιοσύνη. Και ποιοι μπαίνουν στο κάδρο στην ποινική του διάσταση θα το κρίνει η Δικαιοσύνη», επισήμανε.

«Εμείς τη μόνη κατηγορία που θέλουμε να αποκρούσουμε είναι της συγκάλυψης», τόνισε ο κ. Μαρινάκης και διάβασε σημείο του πορίσματος το οποίο αναφέρει ότι κυβερνητικά στελέχη είχαν παρουσία αλλά όλοι με ρόλο παρατηρητή ενώ «και ο πρόεδρος της Επιτροπής επιβεβαίωσε ότι δεν δόθηκε καμία εντολή για το περιβόητο μπάζωμα».

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει αντίρρηση να διερευνηθεί κάθε ενέργεια στο πεδίο αλλά διευκρίνισε πως είναι άλλο πράγμα οι ενέργειες στο πεδίο για τις οποίες έχουν δοθεί απαντήσεις τις οποίες η Δικαιοσύνη θα κρίνει αν είναι πειστικές, και άλλο το μπάζωμα με δόλο με σκοπό τη συγκάλυψη. «Σύμφωνα με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν υπήρχε εντολή και κάποιος κυβερνητικός παράγοντας που να λειτουργούσε δίνοντας εντολές», τόνισε.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η οργή του κόσμου είναι απολύτως δικαιολογημένη ενώ σημείωσε πως η Δικαιοσύνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με δεδομένο τον μεγάλο αριθμών των παραγόντων της δίκης.

Ανέφερε επίσης ότι είναι άλλη η συζήτηση για τα τραγικά λάθη και τις αστοχίες του κρατικού μηχανισμού που οδήγησαν στο δυστύχημα και άλλη η συζήτηση για τη διαχείριση στο πεδίο. «Είναι κρίσιμο να διαχωρίσουμε τον δόλο από τις ενέργειες», συνέχισε και ρώτησε πώς είναι δυνατόν μια κυβέρνηση που σύστησε και στελέχωσε τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ με ξένους πραγματογνώμονες να θέλει να συγκαλύψει.

Μετά από σχετική ερώτηση ο κ. Μαρινάκης είπε επίσης ότι το πόρισμα δεν παίρνει θέση για την σύμβαση 717 και πως προφορικά δίνει απάντηση ο πρόεδρος της Επιτροπής, που έχει αξία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες για την 717 και σημείωσε πως είναι άλλη συζήτηση η ποινική διάσταση. Επ' αυτού δήλωσε πως ο αιτιώδης σύνδεσμος με το μοιραίο ποινικά δεν υπάρχει γιατί αν υπήρχε θα έπρεπε όλοι οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών να πάνε κατηγορουμένοι για όλα τα δυστυχήματα στον ΒΟΑΚ και στην Εθνική Οδό Πατρών-Πύργου. Προσέθεσε πως ο εισαγγελέας στο Μάτι είπε πως αν υπήρχε το 112 πολύ πιθανόν να είχαν σωθεί άνθρωποι, πως υπάρχει πολιτική ευθύνη αλλά «ποτέ δεν είπαμε ότι υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος».

Συμπλήρωσε ότι τη δικογραφία για τον θάνατο των 57 ανθρώπων την εξετάζει ο ανακριτής στη Λάρισα και πως η αντιπολίτευση μπλέκει την Ευρωπαία εισαγγελέα. «Ό,τι πει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει πει και να το έχουμε αποκρούσει», ανέφερε.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη δήλωσε πως είναι παράδοξο την στιγμή που όλη η Ελλάδα παρακολουθούσε την παρουσίαση του πορίσματος από τους επιστήμονες, να κάνει συνέντευξη και να βγάζει πολιτικό λόγο επί τη βάσει του πορίσματος.

«Τι λέει ο κ. Ανδρουλάκης; Ότι με βάση αυτό το πόρισμα, την Τετάρτη θα κάνει πρόταση δυσπιστίας που είναι το ύψιστο κοινοβουλευτικό όπλο της αντιπολίτευσης. Την Τρίτη θα έρθει το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη να υποστηρίξει την πρόταση για προανακριτική για μπάζωμα με δόλο από τον κ. Τριαντόπουλο. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδέχεται το πόρισμα της Επιτροπής και κάνει πρόταση μομφής την Τετάρτη και την Τρίτη έρχεται να υποστηρίξει το μπάζωμα με δόλο που η Επιτροπή απορρίπτει», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Ο κόσμος θέλει αλήθεια- και καλά κάνει και πιέζει. Αν ήθελε κάποιος να μπαζώσει για να συγκαλύψει, θα άφηνε την άλλη πλευρά ακάλυπτη; Από πόσα διαφορετικά σημεία έχει πάρει στοιχεία ο ανακριτής; Τις επιχειρησιακές αστοχίες και αν έχουν εγκληματική διάσταση θα τις αξιολογήσει ο ανακριτής. Δεν θα αθωώσω εγώ κανέναν. Δεν θέλουμε να εξαιρεθεί της έρευνας κανένας. Εμείς απαντάμε στη συγκάλυψη και σήμερα το πόρισμα απάντησε στη συγκάλυψη», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

