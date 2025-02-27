Ζαχαράκη: Στηρίζουμε τους τους ένοικους της πολυκατοικίας της οδού Αρκαδίας

«Δέσμευσή μας τα θύματα της πολυκατοικίας της οδού Αρκαδίας, που υπήρξαν θύματα της τρομοκρατίας εν μια νυκτί, να επιστρέψουν σε μια κανονικότητα» ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη υποστηρίζοντας στην Ολομέλεια την σχετική διάταξη της τροπολογίας που έχει κατατεθεί για ψήφιση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Όπως είπε η υπουργός «με την παρούσα τροπολογία επέρχονται τρείς βασικές αλλαγές. Παρέχεται επίδομα στέγης με την μορφή μιας εφάπαξ καταβολής για τους ιδιοκτήτες που χρειάστηκε να νοικιάσουν οικία αλλού, ενώ αποζημιώνονται και οι ιδιοκτήτες και οι ενοικιαστές που χρειάζεται να μεταφέρουν την οικοσκευή τους, εάν αυτή έχει διατηρηθεί».

Ειδικότερα, όσοι είχαν (κατά́ την 31η Οκτωβρίου 2024) πλήρη κυριότητα, επικαρπία, δικαίωμα οίκησης ή δικαίωμα χρήσης (λόγω δωρεάν παραχώρησης) στο κτίριο δικαιούνται: Εφάπαξ χρηματικό́ βοήθημα για μίσθωση κατοικίας (5.000 ευρώ́ για μονομελές νοικοκυριό́, 6.000 ευρώ́ για δυο άτομα, συν 1.000 ευρώ́ για κάθε πρόσθετο προστατευόμενο ή άτομο με ειδικές ανάγκες). Αποζημίωση για αντικατάσταση οικοσκευής που καταστράφηκε (6.000, 4.000 ή 2.000 ευρώ́, ανάλογα με την έκταση της ζημιάς).

Οι ενοικιαστές (κυρίας ή δευτερεύουσας κατοικίας): Εφόσον διέμεναν στο κτίριο την ημερομηνία της τρομοκρατικής ενέργειας και δεν είναι μισθωτές βραχυχρόνιας μίσθωσης, δικαιούνται, αντίστοιχα, ενίσχυση για αντικατάσταση της οικοσκευής (ανάλογη του βαθμού́ ζημιάς).

Οι ιδιοκτήτες ή ένοικοι που η οικοσκευή́ τους χρειάζεται μεταφορά́: Το Δημόσιο καλύπτει το 80% της δαπάνης μεταφοράς (έως 1.500 ευρώ), εφόσον γίνεται εντός Αττικής.

Τα ποσά αυτά είπε η κυρία Ζαχαράκη θα δοθούν μέσω του ΟΠΕΚΑ και αυτή θα γίνει εντός των επόμενων μηνών με την έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας που χρειάζεται να εκδοθεί.

Η υπουργός, ανέφερε ότι παράλληλα έχει υπάρξει μια σημαντική δωρεά που επιτεύχθηκε με παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την εταιρεία ΓΕΚ- ΤΕΡΝΑ, όπου θα δοθούν τα χρήματα, ώστε να γίνει η πλήρης αποκατάσταση της πολυκατοικίας

Η κυρία Ζαχαράκης ανέφερε πως «βοηθάμε τους ανθρώπους έγκαιρα και έτσι χτίζουμε και τη σχέση εμπιστοσύνης με το κράτος, ιδίως όταν έχουν υποστεί τόσο μεγάλη ταλαιπωρία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

