Ζητήματα ευρωπαϊκού και αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με αιχμή την οικονομία και το μεταναστευτικό, όπου τέθηκαν επί τάπητος οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες πρώτης υποδοχής, συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας, Alberto Núñez Feijóo.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα ακολουθεί μία αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη φύλαξη και προστασία των συνόρων, τα οποία είναι και εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Άννα Μαρία Μπούρα, η διευθύντρια του Γραφείου Διεθνούς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Αριστοτελία Πελώνη και ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.