Βαρβιτσιώτης: Συγχαρητήρια στη Φινλανδία που γίνεται το 31ο μέλος του ΝΑΤΟ

Τη Φινλανδία που γίνεται σήμερα το 31ο μέλος της Νατοϊκής Συμμαχίας, συγχαίρει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μαζί γινόμαστε πιο ασφαλείς και ισχυροί!» διαμηνύει ο Μ. Βαρβιτσιώτης.

Συγχαρητήρια στη Φινλανδία 🇫🇮 που γίνεται σήμερα το 31ο μέλος της Νατοϊκής μας Συμμαχίας. Μαζί γινόμαστε πιο ασφαλείς & ισχυροί!



Congratulations to Finland 🇫🇮 for joining today our @NATO alliance as its 31st member. We are getting safer and #StrongerTogether!#FinlandNATO pic.twitter.com/Db8l24Hkiu