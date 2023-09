Βαρεμένος στον ΣΚΑΪ: Ο Κασσελάκης ξεπερνά τον Μητσοτάκη σε επικοινωνία, αλλά πρέπει να πει πού θέλει να πάει το κόμμα και τη χώρα Πολιτική 10:22, 26.09.2023 linkedin

«Ο Στέφανος Κασσελάκης ήρθε νέος, λαμπερός και επικοινωνιακός και θα μπορούσε να ιδρύσει νέο κόμμα, αλλά δεν το έκανε. Την θέλει την Αριστερά ή την Κεντροαριστερά; Δεν πρέπει να μάθουμε τι θέλει ο Στέφανος Κασσελάκης;» είπε ο κ. Βαρεμένος.