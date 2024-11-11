Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη, μιλώντας στον ΑΝΤ1, μίλησε για πρωτοφανή θεσμική εκτροπή στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «ένα από τα μελανότερα σημεία στην Ιστορία της Αριστεράς», ενώ συμπλήρωσε πως δεν αποχωρούν από το κόμμα μόνο βουλευτές και σημαντικά στελέχη, αλλά και εκατοντάδες μέλη μαζικά.

«Αυτά που έγιναν στο συνέδρια είναι αδιανόητα. Εκλεγμένοι σύνεδροι όχι μόνο αποκλείστηκαν, αλλά και δέχθηκαν επιθέσεις από τους μπράβους του σκυλάδικου που έγινε το συνέδριο. Μπράβους που πληρώνονται από την επιδότηση του κόμματος, δηλαδή από τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη» κατήγγειλε η κ. Τζάκρη.

«Είδα παλιούς αριστερούς να είναι έξω από τον χώρο του συνεδρίου και να κλαίνε. Να τους στριμώχνουν στα κάγκελα και να δέχονται βία και όχι μόνο λεκτική, όπως και εγώ άλλωστε. Έγιναν απίθανα πράγματα, καθώς οι δικοί τους έμπαιναν από την πίσω πόρτα στο συνέδριο, χρησιμοποιώντας σύνθημα και παρασύνθημα» ανέφερε στη συνέχεια.

Σχολιάζοντας τα όσα αναφέρει η Κουμουνδούρου για το πόθεν έσχες του Κασσελάκη, μίλησε για επικοινωνιακό ελιγμό και έστρεψε τα βέλη της κατά του κ. Πολάκη, λέγοντας ότι «είναι ένα στημένο θέατρο από την πλευρά του για να δικαιολογήσει την κωλοτούμπα που έκανε, αναφορικά με την υποψηφιότητα Κασσελάκη για την προεδρία του κόμματος».

Σε ό,τι αφορά τις δικές της κινήσεις από εδώ και πέρα, είπε ότι αμέσως μετά θα πάει στη Βουλή και θα υποβάλλει και επίσημα την παραίτηση της από τα επίσημα όργανα του κόμματος, αλλά δεν θα παραιτηθεί σήμερα από την Κ.Ο.

Ξεκαθάρισε όμως ότι αυτό θα γίνει στη συνέχεια, καθώς σκοπεύει να ενταχθεί στο κόμμα του κ. Κασσελάκη το οποίο είναι υπό δημιουργία, προσθέτοντας πως θα ακολουθήσουν και άλλοι.

Ερωτηθείσα γιατί δεν παραιτείται σήμερα, είπε πως «υπάρχει σχεδιασμός για τις επόμενες κινήσεις και θα γίνουν συντονισμένα».

«Έχουν θράσος να μας κατηγορούν για αποστασία, αυτοί που μας διώχνουν από το κόμμα» είπε η κ. Τζάκρη και απαντώντας στα όσα υποστήριξε γι' αυτήν ο κ. Γιαννούλης είπε, «δεν πρόκειται να πάω σε κανένα ΠΑΣΟΚ».

