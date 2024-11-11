Ζαχαριάδης στον ΣΚΑΪ: Επιχειρηματικά συμφέροντα πίσω από το κόμμα Κασσελάκη 

Για το δραματικό έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που οδήγησε στην τρίτη διάσπαση του κόμματος, τις ραγδαίες εξελίξεις με τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών και το νέο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη μίλησε καλεσμένος στο ΣΚΑΪ ο Κώστας Ζαχαριάδης.

«Ούτε θέλαμε να φύγει κανένας αλλά ούτε μπορούσαμε να επιστρέψουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα προσωποπαγές κόμμα, ένα κόμμα αριστερό, δημοκρατικό, προοδευτικό να ταυτιστεί με τις στενές απόψεις οποιουδήποτε αρχηγού. Πάντα μέσα από αυτές τις δυσκολίες στεκόμασταν όρθιοι» είπε και έκανε λόγο για «αποστασία» των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν μετά τον συνέδριο.

Ο Κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε το κόμμα που ανακοίνωσε ο Στέφανος Κασσελάκης ένα «άνευρο ιδεολογικο-πολιτικά και business friendly» στο χώρο του κέντρου.

«Θα είναι ένα κόμμα των επιχειρηματιών» είπε χαρακτηριστικά κάνοντας λόγο για «επιχειρηματικά συμφέροντα» πίσω από το κόμμα Κασσελάκη.

Ο Στέφανος Κασσελάκης από ένα σημείο και μετά ήταν σαφές ότι δεν έβλεπε το όνομα της συλλογικότητας αλλά μόνο τον εαυτό του. Αυτό που κάνει τώρα, αυτό ήθελε, με τον ΣΥΡΙΖΑ σαν κέλυφος» δήλωσε.

Για τον επόμενο πρόεδρο

«Θεωρώ όλους τους υποψήφιους πολιτικοποιημένους και αξιόλογους. Έχω μεγάλες διαφωνίες με τον Παύλο Πολάκη όμως εκτιμώ ότι τοποθετείται πολιτικά στα ζητήματα. Άποψή μου είναι ότι χρειάζεται (για νέος αρχηγός) ένας άνθρωπος με κοινοβουλευτική εμπειρία.Το κρίσιμο είναι να δημιουργηθεί μια συλλογική ηγετική ομάδα» είπε.



