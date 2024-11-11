«Χούντα» χαρακτήρισε όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ και στο έκτακτο συνέδριο του κόμματος το Σαββατοκύριακο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Αυτοί οι 87 αποφάσισαν να καταλάβουν το κόμμα τους και το καταφέρανε. Όμως δε μάχονται για τις ιδέες της Αριστεράς, μάχονται για την κρατική επιχορήγηση. Για τα λεφτά γίνεται όλη η ιστορία» είπε ο κος Γεωργιάδης.

Για Παύλο Πολάκη: «Όσο μικραίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο μεγαλώνει το κομμάτι του Πολάκη, άρα οι πιθανότητές τους να εκλεγεί νέος πρόεδρος αυξάνονται. Μετά τον Κασσελάκη, το grand finale του μεγάλου δώρου που μου κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι να βγει ο Πολάκης. Αν το ζήσω και αυτό … » είπε χιουμοριστικά ο υπουργός Υγείας.

Για το νέο κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη σχολίασε ότι «δεν μπορεί να κάνει κάτι σπουδαίο πολιτικά ένας άνθρωπος που δεν είναι πολιτικός».

«Η ίδρυση νέου κόμματος ήταν το Plan B του Στέφανου Κασσελάκη. Αν στη μεγαλύτερή σου στιγμή, που είσαι προετοιμασμένος και ξέρεις ότι θα σε παίζουν όλοι, λές ο "Ιάκωβος Καμπανέλος", τότε λες "οκ, γεια σας"».

Για την πιθανότητα να γίνει το ΠΑΣΟΚ αξιωματική αντιπολίτευση: «Το ΠΑΣΟΚ – παρότι με θλίβει η στάση του όχι σε όλα στη Βουλή - δεν συγκρίνεται σαν κόμμα με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καμία σχέση».

Στα του υπουργείου του, ο κος Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι αύριο στη Βουλή θα κατατεθεί το νομοσχέδιο των προσωπικών γιατρών, όπου θα ανακοινωθεί και η ημερομηνία έναρξης των πρώτων δωρεάν απογευματινών χειρουργείων

Πηγή: skai.gr

