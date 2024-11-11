«Όσο ο Θεός μου δίνει χρόνια και όσο με στηρίζει ο λαός, θα συνεχίσω να υπηρετών τον τουρκικό λαό» δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Θεωρητικά είναι η τελευταία θητεία του Ερντογάν, αλλά στην Τουρκία έχει ξεκινήσει συζήτηση για τις αλλαγές που μπορεί να γίνουν στο Σύνταγμα, που θα του επέτρεπαν να εκλεγεί όσες φορές θέλει.

«Ως κυβέρνηση και ως συμμαχία θα συνεχίσουμε να φροντίσουμε την κληρονομιά που μας εμπιστεύτηκε ο λαός μας. Όσο ο Θεός μας δίνει χρόνια, και όσο ο λαός μας δίνει υποστήριξη, θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε την Τουρκία και τον τουρκικό λαό» δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ερντογάν: Η Τουρκία λάμπει σαν ένα αστέρι της περιοχής. Αυξάνει τις προσδοκίες στη γεωγραφία της καρδιάς μας»

«Η Τουρκία δεν αποτελείται μόνο από τις πόλεις της»



Ερντογάν: «Η Τουρκική Δημοκρατία δεν είναι το πρώτο, αλλά το τελευταίο κράτος που ιδρύθηκε σε αυτά τα εδάφη. Όμως είναι πιο σημαντικό πως όλοι γνωρίζουμε πως η Τουρκία δεν είναι μόνο τα εδάφη από την Αδριανούπολη στο Καρς, από τη Τραπεζούντα μέχρι και το Χατάι. Γινόμαστε μάρτυρες αυτής της πραγματικότητας όταν κάθε φορά επισκεπτόμαστε το εξωτερικό. Η Τουρκία με την αναπτυσσόμενη οικονομία της, το αυξανόμενο κύρος της, με τις αυξανόμενες ικανότητες στα εξοπλιστικά και στην άμυνα, με την εξωτερική πολιτική που έχει αρχές, που ακολουθεί τις οδηγίες που έρχονται από το παρελθόν και την ιστορία, είναι η πηγή ασφάλειας της περιοχής. Η Τουρκία λάμπει σαν ένα αστέρι. Ο στόχος του 'αιώνα της Τουρκίας' δεν προκαλεί ενθουσιασμό μόνο στους πολίτες της χώρας μας, αυξάνει και τις προσδοκίες στη «γεωγραφία της καρδιάς μας».

Ερντογάν: «Αφού πήγε ο Κεμάλ στη Λιβύη, γιατί αντιδρούν πώς πήγαμε εμείς»

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk’ün Trablusgarp fotoğrafı hakkında tarihçi Murat Bardakçı'ya:



"Murat Bey, ne diyorlar bize; 'Libya'ya niye gidiyorsunuz?'



Diyenler kim, malum... Bak gitmiş işte.



Hala konuşuyorlar ya." pic.twitter.com/e8pAcXFuuI — Odatv (@odatv) November 10, 2024



Ερντογάν: Κύριε πρόεδρε, εδώ βλέπετε μια φωτογραφία όπου ο Μουσταφά Κεμάλ βρίσκεται στην Τρίπολη στη Λιβύη. Κύριε Μοθράτ, τι μας λένε 'γιατί πάτε στη Λιβύη;' Ποιος μας το λέει αυτό; Τους ξέρουμε. Ορίστε πήγε...

Μουράρ Μπαρντακτσι, ιστορικός: Μάλιστα πήγε όπως και η ιδρυτική ομάδα της Τουρκίας ήταν εκεί.

Ερντογάν: Μιλούν ακόμα και τώρα.

Η τηλεφωνική επικοινωνία του Ερντογάν με τον Τραμπ και τον Ίλον Μάσκ

Ερντογάν: «Έχουμε θέματα όπως τα F-35 και τους τους S-400 - Ο Τραμπ έχει κάνει δηλώσεις για το θέμα»

«Είχαμε μια εγκάρδια συζήτηση με τον κ. Τραμπ. Ήταν σε ένα οικογενειακό δείπνο εκείνη την ώρα. Ο Έλον Μασκ και το παιδί του Μασκ ήταν μαζί του, και κάπως έτσι είχαμε τη συνομιλία μαζί τους. Συζητήσαμε την εκλογική διαδικασία και τη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Έκανε επίσης ωραίες δηλώσεις για την Τουρκία σχετικά με την επόμενη διαδικασία.

Τον καλέσαμε στη χώρα μας. Ελπίζω ότι θα αποδεχτεί την πρόσκλησή μας και έτσι θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν.

Γιατί υπάρχει θέμα με τα F-35 μεταξύ μας και των ΗΠΑ. Υπάρχει μια διαδικασία σχετικά με τους S-400. Μιλώντας για την Τουρκία επί προεδρίας Τραμπ σχετικά με το θέμα των F-35, είχε πει, 'Έδωσαν τα χρήματα, αλλά δεν δίνεις ακόμα τα αεροπλάνα;'. Υπάρχουν δηλώσεις. Ας δούμε σε ποια βάση θα στηρίξουμε αυτά τα θέματα τη νέα περίοδο και πώς θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας; Ως Τουρκία, οι προσδοκίες μας από τον σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι γνωστές».

«Με τον Τραμπ θα μιλάμε συχνά και τηλεφωνικά»

«Εντός 24 ωρών είχαμε τηλεφωνική επαφή, έτσι θα γίνει και τώρα» δήλωσε ο Ερντογάν

«Συνεργαστήκαμε με τον κ. Τραμπ κατά την προηγούμενη θητεία του. Αν και κατά καιρούς υπήρξαν διαφωνίες, η πρότυπη συνεργασία Τουρκίας και ΗΠΑ είναι αδιαμφισβήτητη στην προηγούμενη προεδρία του. Θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες μας με τον Ντόναλντ Τραμπ τη νέα περίοδο και θα συζητήσουμε πώς θα διαμορφώσουμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τις εξελίξεις, μέσω τηλεφωνικής διπλωματίας, όπως και πριν.

Για παράδειγμα, θα εξετάσουμε την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Συρία. Πώς θα τερματίσουν την υποστήριξή τους στην τρομοκρατική οργάνωση PKK/PYD/YPG; Πιστεύω ότι θα τα βάλουμε σε μια συγκεκριμένη βάση συναντώντας και συζητώντας μαζί του προσωπικά, επικοινωνώντας μαζί του τηλεφωνικά. Γιατί δεν δυσκολευτήκαμε να επικοινωνήσουμε με τον κ. Τραμπ το προηγούμενο διάστημα.

Είχαμε επαφή μέσα σε 24 ώρες και, κατά συνέπεια, προσπαθούσαμε να έχουμε αποτελέσματα μέσω της τηλεφωνικής διπλωματίας. Σε αυτή την περίοδο, δεν νομίζω ότι θα έχουμε προβλήματα

ως προς αυτό».

Ανάλυση της τουρκικής Ακαδημίας Μυστικών Υπηρεσιών για την εκλογή Τραμπ

«H συνέχιση της υποστήριξης που παρέχουν οι ΗΠΑ σε Ελλάδα και Κύπρο μπορεί να επηρεάσει άμεσα τα συμφέροντα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα πρέπει να εμβαθύνει τις σχέσεις της με την Αίγυπτο και την Ελλάδα και να διαμορφώσει στρατηγικές ισορροπίας ενάντια στην Κύπρο» αναφέρεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.