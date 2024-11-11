Του Αντώνη Αντζολέτου

Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι αποφασισμένοι να δώσουν την ύστατη μάχη, ώστε να μην απολέσουν τη θεσμική θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, καθώς η κατάσταση είναι οριακή. Αρκεί ένας βουλευτής ώστε η ισοπαλία «31-31» που υπάρχει αυτή τη στιγμή με το ΠΑΣΟΚ στο «πρώτο ημίχρονο» της διάσπασης να ανατραπεί.

Υπενθυμίζεται πως οι Πέτρος Παππάς, Αλέξανδρος Αυλωνίτης, Ραλλία Χρηστίδου και Κυριακή Μαλάμα αποτελούν με τη «βούλα» παρελθόν για το κόμμα και μετακομίζουν ήδη στα ορεινά έδρανα της Βουλής.

Το σίγουρο είναι πως σε πρώτη φάση στην Κουμουνδούρου δεν σκοπεύουν να αφήσουν τον Στέφανο Κασσελάκη σε «χλωρό κλαρί» σε σχέση με τον πόθεν έσχες του. Την πρώτη βολή έριξε ο Παύλος Πολάκης από το βήμα του συνεδρίου αναφέροντας πως το επόμενο διάστημα μπορεί να μην βρίσκεται στην Ελλάδα. Ήταν ένα σαφές μήνυμα προς τους βουλευτές που σκέφτονται να αποχωρήσουν θέλοντας να τους δείξει πως μια τέτοια κίνηση μπορεί να τους οδηγήσει στο «κενό». Και η χθεσινή ανακοίνωση της Κουμουνδούρου, άλλωστε έδειχνε το δρόμο που θα ακολουθήσουν στον ΣΥΡΙΖΑ: «για τα αμείλικτα και αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το πόθεν έσχες και τις οφσορ είναι σαφές ότι πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές».

Κασσελάκης

Τη δικαστική οδό θα ακολουθήσει και ο Στέφανος Κασσελάκης όπως προανήγγειλε: «προσφεύγω άμεσα στη Δικαιοσύνη κατά των συκοφαντών και λασπολόγων, οι οποίοι παραποιούν και διαστρεβλώνουν- χειρότερα και από τη ΝΔ- την ΑΡΧΙΚΗ δήλωση πόθεν έσχες μου, η οποία (επαναλαμβάνω ότι) είναι ΑΛΗΘΗΣ και ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ. Αυτοί που στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής “κουκούλωσαν” το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη, θέλουν να γίνουν δικαστές για έναν άνθρωπο που δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα δολάριο παράνομα».

Οι δυο πλευρές κινούνται σε «τεντωμένο σχοινί» και έχουν πλέον διαφορετικούς στόχους. Ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο νέος πρόεδρος του κόμματος να μπει με το «δεξί» στο αντιπολιτευτικό του έργο μετά τις εκλογές. Η Θεοδώρα Τζάκρη το Σάββατο με τη δήλωσή της άφησε να εννοηθεί πως κινείται προς την ανεξαρτητοποίηση.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Νίκος Παππάς, θα έχει πολύ δουλειά το επόμενο διάστημα, καθώς εκτός από τη Θεοδώρα Τζάκρη οι Γιάννης Σαρακιώτης, Γιώργος Γαβρήλος και Γιώτα Πούλου ξεκινούν από σήμερα «λευκή απεργία» μη συμμετέχοντας πια στο προεδρείο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ξεχωριστές περιπτώσεις είναι ο Ευάγγελος Αποστολάκης και η Έλενα Ακρίτα που έχουν εκλεγεί μέσω του ψηφοδελτίου Επικρατείας, ενώ η Νίνα Κασιμάτη και η Ράνια Θρασκιά επίσης δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Για τον Στέφανο Κασσελάκη προτεραιότητα τώρα είναι η συγκρότηση του κόμματος του και η δημιουργία μιας ισχυρής ομάδας μέσα στη Βουλή ώστε να μπορεί να επικοινωνεί τις θέσεις του. Η χρονική απόσταση μέχρι τις εκλογές είναι μεγάλη και αυτό το γνωρίζουν καλά στο επιτελείο του.

Η μόνη «άμυνα» που έχει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να μπορέσει να συγκρατήσει λίγο τις δυνάμεις του, είναι η επαναφορά της Αθηνάς Λινού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η «συγκατοίκηση», ωστόσο με τον Παύλο Πολάκη δεν είναι εύκολη από τη στιγμή που η καθηγήτρια Επιδημιολογίας ετοιμάζει πολλές νέες απαντήσεις για το Ινστιτούτο Prolepsis που διευθύνει σε σχέση με τις καταγγελίες που έχει δεχθεί από τον Χανιώτη βουλευτή. Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου, η ίδια δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει.

Πηγή: skai.gr

