Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πλέον τον πρωθυπουργό τον «δίνουν» οι πιο στενοί συνεργάτες του

«Ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε και πάλι να κάνει το άσπρο – μαύρο και να καταστήσει τον Πρωθυπουργό από βαρύτατα εκτεθειμένο και ελεγχόμενο σε «Δον Κιχώτη», που αντιμετωπίζει τις παθογένειες», σχολίασε ο ΚώσταςΤσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τη συνέντευξη του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στον Real FM.

Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε πως: «Μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης, οι πολίτες έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους για το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας, που είναι βουτηγμένο στη διαφθορά και τις διευθετήσεις προς όφελος των ημετέρων. Η εικόνα, δε, του κ. Μητσοτάκη με τους συνδαιτυμόνες του -τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη”-δίνει από μόνη της την απάντηση, για την αντίληψη του Πρωθυπουργού σχετικά με τη διαχείριση του κράτους ως κομματικού λάφυρου*.Το εντυπωσιακό είναι πως *επέλεξε να ταυτίσει απόλυτα τον κ. Μητσοτάκη με την περίοδο Αυγενάκη* λέγοντας ότι η κυβέρνηση ξεκίνησε την αναδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενάμιση χρόνο πριν. Στέφθηκε πράγματι από …«επιτυχία», καθώς τη συγκεκριμένη περίοδο κορυφώθηκε η δράση του μηχανισμού διασπάθισης των ευρωπαϊκών πόρων και ο Οργανισμός τέθηκε σε ευρωπαϊκή εποπτεία!*Ο κ. Μητσοτάκης δεν γνώριζε τι έκαναν οι συνεργάτες του στην ΕΥΠ και πως λάμβαναν αποφάσεις για μια σειρά υποθέσεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα δεν γνωρίζει τι έκαναν οι κομματάρχες του στην Κρήτη*. *Η χώρα πρέπει να απαλλαγεί το ταχύτερο δυνατό από την υποκρισία του, την ανικανότητα του και την επικίνδυνη άγνοια του.»

Πηγή: skai.gr

