Δ. Χαλικιά (πρ. αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) στον ΣΚΑΪ: «Υπάρχει ζήτημα και με τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ»

Για διοικητικά παραπτώματα που όπως νομίζει αγγίζουν τα όρια του ποινικού αδικήματος και αφορούν τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ - τον πρόεδρό της συγκεκριμένα - την περίοδο 2022 - 2023, έκανε λόγο η Δήμητρα Χαλικιά, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕ το διάστημα 2012-2014, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Ο πρόεδρος τότε ήταν ο κ. Ευάγγελος Σημανδράκος», σημείωσε. «Εκείνη την περίοδο, δημιουργήθηκε ένα πλέγμα σχέσεων και ρόλων που γεννά σοβαρά ερωτήματα διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και χρηστής διαχείρισης των κοινοτικών πόρων. Και όταν λέω κοινοτικών πόρων, δεν μιλάω αυτή τη στιγμή μόνο για το γεωργικό ταμείο εγγυήσεων και για το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που έρχονται οι νέοι καταλογισμοί εκείνης της περιόδου, γύρω στα 45 εκατ. και αφορούν το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά μιλώ για πρώτη φορά το λέω, και για κομμάτι του ΕΣΠΑ το οποίο χρηματοδότησε σύμβαση μέσα από εκχώρηση που έγινε στην Κοινωνία της Πληροφορίας». Σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που το λέει, ότι υπάρχει ένα κομμάτι χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για συγκεκριμένη σύμβαση, «η οποία υπογράφτηκε το 2023 με μία διαδικασία η οποία για εμάς (στο ΕΣΠΑ) είναι πρωτόγνωρη. Βεβαίως, η νομοθεσία την επιτρέπει με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».

Ερωτηθείς αν έχει στοιχεία για όσα ανέφερε, απάντησε καταφατικά. «Η Εθνική Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έδωσε τη σύμφωνη γνώμη. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί είναι μία εξαιρετική υπηρεσία και διασταύρωσα ότι η εισήγηση με την υπογραφή του προέδρου προς την Εθνική Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων αναφέρει τη μία από τις τρεις προϋποθέσεις που θα μπορούσε η Αρχή να του δώσει την έγκριση. Άρα, η Αρχή καλή την πίστει του δίνει την έγκριση, προχωράει σε αυτή τη διαδικασία και μετά η σύμβαση προχώρησε. Είναι υψηλή σύμβαση, ύψους 700 χιλιάδων ευρώ, για ένα λογισμικό που είναι το περίφημο λογισμικό για τις πληρωμές του 2022, και το οποίο ουδέποτε παραδόθηκε, ουδέποτε παρελήφθη, και για αυτό είμαι 100% σίγουρη. Και για αυτό άλλωστε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκείνη την περίοδο, με κύρια ευθύνη και υπογραφές - έχω και τα πρωτόκολλα μπροστά μου - του κ. Σημανδράκου προς τις διευθύνσεις της Περιφέρειας, ζητάει την άμεση πληρωμή της προκαταβολής του 2022 ενώ έχει μπροστά του επιστολή - που επίσης έχω το πρωτόκολλο - όπου του λέει ότι οποιαδήποτε πληρωμή της προκαταβολής στις 30/11/2022 μέσω του πληροφοριακού συστήματος, θεωρείται ότι είναι προδήλως μη κανονική».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Επίσης, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο βρήκα διοικητικά, ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανέρχεται με οχλήσεις επιστολών σε ό,τι αφορά το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, δηλαδή για τις βοσκήσιμες γαίες, ο κ. Σημανδράκος απαντά ότι σχετικά με τις διαπιστώσεις της AGRI (σ.σ. αρμόδια υπηρεσία για τον τομέα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη), επισημαίνεται ότι οι ελληνικές αρχές τις κρίνουν αβάσιμες και ότι θεωρούν πως κανένας κίνδυνος δεν υφίσταται για το ταμείο. Εκτός του ότι αυτά τα λέει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του νομικού συμβουλίου του κράτους, είναι αδιανόητο να πάει διοικητής, υπάλληλος, αντιπρόεδρος σε διμερή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - την AGRI κιόλας - χωρίς το νομικό συμβούλιο του κράτους... εκτός από αυτό, για αυτά που έκρινε ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα για το ταμείο, μπορείτε να δείτε στην ανάλυση των 415 εκατ. που μας ήρθαν πρόστιμο, τα 25 πρώτα εκατ. είναι για αυτό το θέμα». Εκτίμησε επίσης ότι θα έρθουν και άλλα πρόστιμα.

Στο μεταξύ, δήλωσε ότι θεωρεί ότι η πολιτική ηγεσία δεν μπορούσε να τα ξέρει αυτά, γιατί «όταν φτάνουμε στις πληρωμές, οι υπουργοί - και πολύ λογικά - είναι εξαιρετικά ανήσυχοι για τι θα γίνει με την πληρωμή. Τι περιμένουν λοιπόν από τις υπηρεσίες τους και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Να τους πουν, ''υπουργέ, είμαστε εντάξει. Έχουμε κάνει τις αποσφαλματώσεις, έχουμε κάνει τις διασταυρώσεις, είμαστε εντάξει να πληρώσουμε''. Αν πας στον υπουργό και του πεις ''εγώ δεν έχω τίποτα για να πληρώσω'', εκεί νομίζω θα δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Όποιος θέλει να ''σώσει'' τη θέση του και να φανεί αρεστός, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς καμία έγκριση του υπουργού, σας το δηλώνω υπεύθυνα».

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει λογοδοσία στο υπουργείο στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Όμως, συμβαίνει κάποιες διοικήσεις ή κάποιοι ανώτατοι υπάλληλοι, να μην κάνουν τη σωστή λογοδοσία», πρόσθεσε. Για τα βοσκοτόπια σημείωσε ότι πληρώνουμε πρόστιμα από το 2011.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.