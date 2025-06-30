«Αν το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τα 10 τηλεφωνήματα των βουλευτών που συζητάμε, να είστε βέβαιοι πως θα είχε λυθεί πάρα πολύ εύκολα. Δυστυχώς, είναι βαθύτερο και ευρύτερο το πρόβλημα», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο Χρήστος Μπουκώρος, πρώην υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το όνομα του οποίου βρίσκεται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει ο κ. Μπουκώρος για την περίπτωσή του: «τηλεφώνησα στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για έναν ασθενή συμπολίτη. Φαίνεται από τον διάλογο και όχι από την αποσπασματική δημοσίευση του διαλόγου, ότι προσπαθώ 7 φορές μέσα στο διάλογο να του πω ότι ο άνθρωπος αυτός είναι άρρωστος, λέει ότι είναι στο νοσοκομείο και αν μπορεί να του δοθεί λίγος χρόνος για να συμμορφωθεί και να του γίνει κανονικά ο έλεγχος».

«Δεν συζητάμε για βοσκοτόπια χωρίς κοπάδια, δεν συζητάμε για παράνομες πληρωμές, δεν συζητάμε για όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και τα οποία εγώ στις 6 Ιουλίου 2021 με κατεπείγουσα επιστολή μου στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είχα καταγγείλει την επιδότηση εκτάσεων του δημοσίου στην περιοχή μου, την Κάρλα, 1.200 στρεμμάτων, από κάποιους τύπους από τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και είχα θέσει ερωτήματα», συνεχίζει.

Και επισημαίνει: «Ο τότε υπουργός είχε πει ότι εντόπισε τα 5 ΑΦΜ. Από κει και πέρα, αν επέστρεψαν τα χρήματα τα οποία εισέπρατταν από το 2017 -2021, και μιλάμε για πολλά χρήματα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ούτε αν είχε κάποια δικαστική εξέλιξη μια δημόσια καταγγελία, γιατί έλαβε έκταση. Είμαι ο πρώτος που έφερε μια τέτοια καταγγελία στην επιφάνεια».

Όπως εξηγεί ο κ. Μπουκώρος, τα στρέμματα αυτά που δήλωναν οι επιτήδειοι που κατήγγειλε, ήταν του δημοσίου και είχαν εισπράξεις πολλές χιλιάδες ευρώ παράνομα. Μάλιστα, όπως σημειώνει «ήταν το εργοτάξιο που κατασκευαζόταν το έργο της λίμνης Κάρλας».

«Έκαναν 14 παρεμβάσεις στη Βουλή. Πολλές μόνος μου και άλλες με συναδέρφους, για ζητήματα που συζητάμε σήμερα από το 2015-2021, για βοσκοτόπια στην Κρήτη, στη Θεσσαλία… Οι περισσότερες παρεμβάσεις έγιναν επί ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το 2021. Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και ερχόμαστε σήμερα το 2025 και πράγματα που φέρναμε εμείς και εγώ προσωπικά στη Βουλή πριν 10 χρόνια, να απασχολούν την ελληνική κοινωνία και να την αναστατώνουν», συνεχίζει.

«Για μένα δεν ήταν πάγια τακτική και γι’ αυτό προσπαθούσα 7 φορές να πείσω τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ πως ο άνθρωπος ήταν άρρωστος. Εάν ήταν πάγια τακτική μου, θα ήταν άλλου τύπου η συνομιλία, σαν αυτές που βλέπουμε ‘’κάνε αυτό γιατί είναι δικός μου’’», επανέλαβε.

Όπως τόνισε τέλος: «Μακάρι να ήταν το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ το ένα τηλέφωνο το δικό μου, που μετέφερα το αίτημα για μια μικρή παράταση, για μια μικροπερίπτωση. (…) Απολογήθηκα με την παραίτησή μου».

