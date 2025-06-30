Πλεύρης: Θα συνεχίσω την πολιτική Βορίδη - Κανένας παράνομος μετανάστης δεν θα μπορεί να νομιμοποιηθεί

Καθήκοντα υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου ανέλαβε ο Θάνος Πλεύρης, σε μια περίοδο που κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη λόγω αυξημένων μεταναστευτικών ροών.

Προσερχόμενος το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο για την ορκωμοσία, ο κ. Πλεύρης δήλωσε ότι θα συνεχίσει την πολιτική που ήδη έχει δρομολογηθεί από τον προκάτοχό του, Μάκη Βορίδη, ο οποίος είχε ολοκληρώσει την επεξεργασία νέου αυστηρότερου νομοσχεδίου για τη μεταναστευτική πολιτική.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού, το σχέδιο νόμου προβλέπει την αυστηροποίηση του πλαισίου για την παράνομη μετανάστευση, με βασικό άξονα ότι κανένας μετανάστης που εισέρχεται παράνομα στη χώρα δεν θα μπορεί να νομιμοποιηθεί. Όπως είπε, «καταργείται η ρύθμιση της επταετίας», η οποία μέχρι σήμερα επέτρεπε τη νομιμοποίηση ενός ατόμου που είχε παραμείνει στη χώρα για επτά συνεχή έτη.

Παράλληλα, ενισχύεται το σύστημα επιστροφών, με στόχο την ταχύτερη απομάκρυνση όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις παραμονής. Όπως τόνισε ο κ. Πλεύρης, «το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές: όποιος εισέρχεται παράνομα στη χώρα δεν θα νομιμοποιείται και δεν θα δικαιούται άσυλο».

Το μήνυμα απευθύνεται άμεσα στους διακινητές και τα κυκλώματα των δουλεμπόρων, καθώς -όπως υπογράμμισε- στόχος είναι η αποτροπή νέων παράτυπων αφίξεων και η αποδόμηση της προσδοκίας νομιμοποίησης μέσω παραμονής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.