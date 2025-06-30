Ολοκληρώθηκε η τελετή παράδοσης-παραλαβής των υφυπουργών στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά την παραίτηση του Χρήστου Μπουκώρου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον απερχόμενο υφυπουργό για το έργο του και καλωσόρισε τον νέο υφυπουργό Χρήστο Δερμεντζόγλου στο υπουργείο.

Αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, ο κ. Δερμεντζόγλου ευχαρίστησε επίσης τον απερχόμενο υφυπουργό και είπε ότι «με τον υπουργό κ. Παπαστεργίου, έχουν κοινό στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη».

Αναφερόμενος στο νέο του χαρτοφυλάκιο, υπογράμμισε ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο έχει περάσει σε μια νέα εποχή, ότι θα εγγυηθεί την ασφάλεια δικαίου, σταθερότητας, επενδύσεις και τη δικαιοσύνη για όλους καθώς και ότι η «μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό και λειτουργικό κτηματολόγιο δεν είναι απλά ένας τεχνικός στόχος. Είναι, όπως έχει πει και πρωθυπουργός, αλλά και ο υπουργός μας, μια εθνική προτεραιότητα».

«Ως υπουργείο λοιπόν, θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε το κράτος με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, και για να επιτευχθεί αυτό καθοριστική είναι η συνεισφορά των εργαζομένων του φορέα. Με σεβασμό λοιπόν και στο έργο και στην εμπειρία τους, προσβλέπω σε στενή και ουσιαστική συνεργασία, για να διασφαλίσουμε την ταχύτητα, την ορθότητα και την αξιοπιστία της λειτουργίας του Κτηματολογίου σε όλη τη χώρα. Έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά, αλλά έχουμε και πολλές δυνατότητες και νομίζω ότι με πράξεις και όχι λόγια θα κάνουμε το ψηφιακό κράτος πιο λειτουργικό», κατέληξε ο νέος υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

«Είχα καταγγείλει πρώτος τις παράνομες επιδοτήσεις»

Παραδίδοντας τη σκυτάλη, ο κ. Μπουκώρος επανέλαβε ότι έχει απολύτως καθαρή τη συνείδησή του και ότι «το ένα τηλεφώνημα για το οποίο δέχομαι δε ζημίωσε ούτε ένα ευρώ τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απεναντίας, είμαι εκείνος που πρώτος στη χώρα, στις 6 Ιουλίου του 2021, με κατεπείγουσα επιστολή μου προς τον τότε αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, είχα καταγγείλει με στοιχεία τις παράνομες επιδοτήσεις από εκτάσεις του Δημοσίου. Είχε λάβει τότε έκταση αυτή η καταγγελία με πολλά δημοσιεύματα».

Πρόσθεσε ότι τις 100 αυτές ημέρες που παρέμεινε στο υπουργείο έγιναν σημαντικά βήματα, όπως στα ζητήματα του Κτηματολογίου, δηλαδή η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρχείων των παλιών υποθηκοφυλακείων και η αύξηση της παραγωγικότητας.

«Σε ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση, ένα μεγάλο έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς και συνέχισε και αυτούς τους τρεις μήνες να προχωράει, είναι μέσα στα χρονοδιαγράμματα», υπογράμμισε ο κ. Μπουκώρος προσθέτοντας ότι η κτηματογράφηση μέσα σε τρεις μήνες από 55% έφτασε στο 66% με τη βοήθεια των εργαζομένων. Αναφέρθηκε επίσης και στην έκδοση των πιστοποιητικών κτηματολογίου, όπου, όπως είπε, η παραγωγικότητα αυξήθηκε αυτούς τους τρεις μήνες κατά 128%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

