Για την πανώλη των αιγοπροβάτων και για όσα γνωρίζουμε γι’ αυτή μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας το πρωί της Τρίτης στην ΕΡΤNews.

«Αυτό το οποίο κάναμε από την πρώτη στιγμή ήταν να εφαρμόσουμε με σαφήνεια την Ευρωπαϊκή Οδηγία 6 87 του 2020, η οποία προβλέπει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο ακολουθείται κατά γράμμα αυτή τη στιγμή από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά βεβαίως σε συνεργασία με όλες τις Περιφέρειες που έχουν εμπλακεί γι αυτό το θέμα, ούτως ώστε να περιορίσουμε στο συντομότερο δυνατό χρόνο τη συγκεκριμένη νόσο», τόνισε ο Υπουργός αρχικά.

«Το ζήτημα είναι να απομονώσουμε τον ιό»

Πρόσθεσε πως ο ιός έχει 22 ημέρες επώαση. «Αυτό σημαίνει ότι εφόσον βρίσκουμε ένα κρούσμα τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές για τουλάχιστον 22 ημέρες – που τις κάνουμε 30 – πρέπει να είμαστε σε απόλυτη επιφυλακή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πάντα εφόσον καταγράφεται ένα κρούσμα και ακολουθούνται όλα αυτά τα οποία προβλέπονται από την ευρωπαϊκή οδηγία, εμείς θα πρέπει να περιμένουμε αυτές τις 30 ημέρες προκειμένου να κλείσει ο κύκλος», είπε.

«Άρα λοιπόν, όταν θα δούμε ποιο θα είναι το τελευταίο κρούσμα και επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή γίνονται ουσιαστικά έλεγχοι σε σημεία που η ιχνηλάτηση μας δείχνει ότι έχουν πάει ζώα τα οποία πιθανόν έχουν μολυνθεί με τον ιό, θα μπορέσουμε να κλείσουμε όλη αυτή την υπόθεση», κατέληξε.

Σχετικά με την προέλευση του ιού δήλωσε ότι, «την ώρα της εξαγωγής από τη χώρα και της εισαγωγής στην άλλη, είναι πιθανόν τα ζώα να εμφανίζονται ως υγιή, αλλά παρόλα αυτά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και θα το εξετάσουμε μέσα από τη σύσταση κάποιας επιτροπής η οποία θα γίνει αυτές τις μέρες».

Υπενθύμισε πως το ζήτημα, δεν είναι αυτή τη στιγμή «από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα, αλλά να απομονώσουμε τον ιό».

«Θέμα για τη δημόσια υγεία, δεν τίθεται

«Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι θέμα για τη δημόσια υγεία δεν τίθεται», τόνισε μεταξύ άλλων. Οι σφαγές απαγορεύονται όπως είπε γιατί αποτελούν λόγο μετάδοσης του ιού. «Γιατί ο πλέον διαδεδομένος τρόπος προκειμένου να μεταφερθεί ο ιός είναι να οδηγηθούν τα ζώα στα σφαγεία. Εκεί λοιπόν, επειδή ακριβώς γίνεται όλη αυτή η επεξεργασία, μέχρι να φτάσουμε στη σφαγή, είναι θα έλεγα ο ιδανικός τρόπος. Και αυτό είναι το αρνητικό προκειμένου να μεταφερθεί και να μην μπορέσουμε να τον περιορίσουμε και να τον απομονώσουμε».

Πρόσθεσε πως, «ο άνθρωπος μπορεί να το μεταφέρει, αλλά δεν κολλάει, δεν νοσεί ο άνθρωπος. Όταν όμως τα παπούτσια του, τα ρούχα του έρθουν σε επαφή με ένα βιολογικό υλικό του ζώου, θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι αυτός ο οποίος θα μεταφέρει σε ένα άλλο κοπάδι».

«Αυτή τη στιγμή η μάχη που δίνουμε είναι μια μάχη απομόνωσης του ιού με τον χρόνο», τόνισε ο κ. Τσιάρας. Άρα λοιπόν, όπως εξήγησε ο Υπουργός ένα κρούσμα σε ένα κοπάδι, σημαίνει πως πρέπει να θανατωθούν όλα τα ζώα του κοπαδιού, πρέπει επίσης να υπάρξουν οι ζώνες επιτήρησης. «Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο ουσιαστικά οδηγηθήκαμε στο να ληφθεί μια απόφαση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να μην υπάρξει μετακίνηση ζώων για κανέναν από τους γνωστούς λόγους, ακριβώς για να περιορίσουμε την πιθανότητα της μετάδοσης του ιού, άρα και της νόσου», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, περίπου 9.000 ζώα έχουν θανατωθεί.

«Να διαβεβαιώσω τους ανθρώπους του μόχθου ότι η κυβέρνηση, θα βρεθεί στο πλευρό τους»

Σχετικά με τις αποζημιώσεις και για ενδεχόμενη στήριξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Τσιάρας είπε: «Μέχρι τώρα δεν υπήρχε η πρόβλεψη σε επίπεδο Ευρώπης για αποζημιώσεις για την πανώλη και για όλα αυτά. Ωστόσο, νομίζω ότι επειδή πλέον μιλάμε για σημαντική απομείωση του ευρωπαϊκού πλέον ζωικού κεφαλαίου και για ένα ζήτημα το οποίο πλήττει τον πρωτογενή τομέα σε περισσότερες από μία χώρες, πιθανότατα θα εξελιχθεί σε μία ευρωπαϊκή συζήτηση και θα δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη».

«Όσο πιο γρήγορα ξεμπλέξουμε με τον ιό της πανώλης, τόσο θα διασφαλίσουμε καλύτερα δεδομένα για την οικονομία του πρωτογενούς τομέα», εξήγησε ο κ. Τσιάρας.

Πρόσθεσε πως, «πρέπει να εκτιμήσουμε το μέγεθος. Ξεκινάμε από αυτό. Αυτό όμως που μπορώ να πω και αυτό για το οποίο μπορώ να διαβεβαιώσω όλους αυτούς τους ανθρώπους του μόχθου, τους κτηνοτρόφους που αγωνίζονται και που βλέπουν ενδεχομένως το ζωικό τους κεφάλαιο να καταστρέφεται αυτή τη στιγμή, είναι ότι η κυβέρνηση, όπως το έκανε σε όλες τις αντίστοιχες κρίσεις, θα βρεθεί στο πλευρό τους, θα τους στηρίξει, θα τους βοηθήσει, θα τους ενισχύσει».

Λειψυδρία: Είναι ένα ζήτημα το οποίο προτεραιότητα στις πολιτικές της κυβέρνησης

Σχετικά με την λειψυδρία είπε μεταξύ άλλων πως είναι ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί προτεραιότητα στις πολιτικές της κυβέρνησης.

«Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια προκειμένου να αναδειχθεί και βεβαίως να αναζητηθούν και να βρεθούν λύσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι το μοντέλο της κεντρικής διαχείρισης σε επίπεδο περιφερειών, ειδικά στις περιφέρειες, που φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα και η άμεση δυνατότητα προκειμένου να υιοθετηθεί και να λειτουργήσει, φαντάζει ως η μοναδική λύση αυτή τη στιγμή», είπε.

