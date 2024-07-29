Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, και με αφορμή τον εντοπισμό κρουσμάτων πανώλης των μικρών μηρυκαστικών και σε άλλες περιοχές της χώρας, εκτός Θεσσαλίας, απαγορεύεται η μετακίνηση αιγοπροβάτων για αναπαραγωγή, πάχυνση και σφαγή, σε ολόκληρη την επικράτεια.

Η αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας κρίνεται απαραίτητη για όλη τη χώρα για προληπτικούς λόγους και με στόχο τον περιορισμό εξάπλωσης και εκρίζωση της νόσου.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες συνεχίζουν την επιδημιολογική έρευνα σχετικά με την προέλευση των κρουσμάτων, αλλά και με την διαδρομή πιθανόν υπόπτων εισαγωγών.

Ο εντοπισμός του κρούσματος σε κτηνοτροφική μονάδα στο Μεσινό του Δήμου Συκιώνος στην Κορινθία, καθώς και του κρούσματος στη Φαλάνη στη Λάρισα, επετεύχθησαν μέσα από τη διαδικασία της ιχνηλάτησης και τα κρούσματα εντοπίσθηκαν πριν ακόμα εκδηλωθούν τα συμπτώματα, ύστερα από προληπτική έρευνα των κτηνιατρικών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών, με βάση την διαδρομή που ακολούθησαν ζώα που εισήχθησαν από συγκεκριμένη χώρα.

Στην περιοχή του Μεσινού έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα που προβλέπουν οι κανονισμοί της ΕΕ. Ήδη, κλιμάκια κτηνιάτρων διεξάγουν ελέγχους στη ζώνη προστασίας των 3 χλμ και στη ζώνη επιτήρησης των 10 χλμ.

Το Σάββατο έγινε σύσκεψη υπό τον ΓΓ του ΥΠΑΑΤ, Γιώργο Στρατάκο στην Κόρινθο και την Κυριακή στην Πάτρα, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και των αντιπεριφερειών Δυτικής Ελλάδας, μιας και η ζώνη επιτήρησης των 10 χλμ εισέρχεται και στην Αχαΐα, αλλά και των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΑΑΤ και των δύο Περιφερειών.

Έχουν ενημερωθεί οι κτηνοτρόφοι της περιοχής για τα μέτρα που έχουν ληφθεί καθώς και οι τυροκόμοι, οι ιδιοκτήτες σφαγείων και οι προμηθευτές ζωοτροφών.

Η κυβέρνηση λαμβάνει και θα συνεχίσει να λαμβάνει κάθε προβλεπόμενο από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς μέτρο, προκειμένου να περιοριστεί και να εκριζωθεί η πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία και συνεργασία με τους ειδικούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των κρατών μελών, για την αξιολόγηση των εργαστηριακών στοιχείων και αποτελεσμάτων με στόχο την πλήρη ιχνηλάτηση και προέλευση του ιού.

