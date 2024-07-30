Μητσοτάκης στο υπουργικό: Η κυβέρνηση έτοιμη να παρέμβει προς όφελος των πολιτών για το ρεύμα

«Η δουλειά μας συνεχίζεται και στην καρδιά του καλοκαιριού, διότι η Βουλή μεν μπορεί να κλείσει για κάποιες εβδομάδες, όμως τα μέτρα για την καθημερινότητα προφανώς και δεν πάνε διακοπές» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια σημείωσε ότι υπάρχουν ενθαρρυντικές ειδήσεις, ήδη παρατηρείται μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με πέρυσι.

Το πλαίσιο των μέτρων που έχουμε λάβει αρχίζει να αποδίδει, σημείωσε.

Για το θέμα των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια σημείωσε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει προς όφελος των καταναλωτών όποτε υπάρχουν στρεβλώσεις οι οποίες αποδίδονται στη μη εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ωστόσο εξέφρασε την ελπίδα «να μην χρειαστεί να το κάνουμε πιο συχνά από ό,τι απαιτείται».

Είμαστε σε εγρήγορση για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τόνισε.

Ο πρωθυπουργός έκλεισε την εισαγωγική τοποθέτηση ευχόμενος στους υπουργούς καλή ξεκούραση στις ολιγοήμερες διακοπές τους και έδωσε ραντεβού μαζί τους για το επόμενο υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Αυγούστου.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού

«Μία ακόμα καθιερωμένη μηνιαία συνεδρίαση, η οποία προφανώς και στέλνει το μήνυμα ότι η δουλειά μας συνεχίζεται και στην καρδιά του καλοκαιριού, διότι η Βουλή μεν μπορεί να κλείσει για κάποιες εβδομάδες, όμως τα μέτρα για την καθημερινότητα προφανώς και δεν πάνε διακοπές.

Ήδη, στο πρώτο μέτωπο, στο μέτωπο της καταπολέμησης της ακρίβειας, έχουμε αρκετές, θα έλεγα, ενθαρρυντικές ειδήσεις: μία βελτιωμένη εικόνα του πληθωρισμού, μείωση των τιμών πια στα σούπερ μάρκετ σε σχέση με πέρυσι, είναι κάποιες πρώτες θετικές, αρχικές ενδείξεις ότι το πλαίσιο των μέτρων το οποίο έχουμε θέσει σε εφαρμογή εδώ και αρκετούς μήνες αρχίζει να αποδίδει.

Εδώ θέλω να θυμίσω ότι σήμερα ψηφίζεται στη Βουλή η σχετική διάταξη για την κατεπείγουσα παρέμβαση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι όποτε υπάρχουν στρεβλώσεις οι οποίες αποδίδονται στη μη εύρυθμη λειτουργία της αγοράς η κυβέρνηση είναι έτοιμη να παρέμβει, προς όφελος των καταναλωτών. Eλπίζω αυτό να είναι κάτι το οποίο να μην χρειαστεί να το κάνουμε πιο συχνά από ό,τι απαιτείται.

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, παραμένουμε σε απόλυτη εγρήγορση έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και σχετική σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Θέλω, επίσης, να θυμίσω ότι θέτουμε σε εφαρμογή και μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας και κυρίως την ψηφιακή του διάσταση, με το ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε πριν από κάποιους μήνες, να τίθεται πια σε εφαρμογή από το Σεπτέμβριο για όλους τους μαθητές της Γ’ Λυκείου.

Μια ακόμα σημαντική καινοτομία και βέβαια μια σημαντική ανακούφιση για τις οικογένειες εκείνων των παιδιών που δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους σε φροντιστήρια, αλλά και για πολλά παιδιά τα οποία κατοικούν σε ακριτικές και απομονωμένες περιοχές της Ελλάδας, όπου εκ των πραγμάτων η πρόσβαση σε φροντιστήριο έχει πολλές δυσκολίες.

Σήμερα θα συζητήσουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει επίσης μία σημαντική ψηφιακή ώθηση στην κτηματογράφηση, μια εκκρεμότητα αιώνων θα έλεγα, η οποία πια βαίνει αισίως προς την ολοκλήρωσή της, με τη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας εντός του 2025.

Για πρώτη φορά η χώρα αποκτά οργανωμένο κτηματολόγιο. Αυτό συμβαίνει προφανώς όχι μόνο γιατί πρέπει να συγκλίνουμε με την Ευρώπη, αλλά γιατί πρέπει οι πολίτες να πάψουν να ταλαιπωρούνται από εξαιρετικά περίπλοκες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στη μάχη αυτή επιστρατεύουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνητής νοημοσύνης.

Θα έχει την ευκαιρία ο Υπουργός να μιλήσει πιο αναλυτικά γι’ αυτό στη συνέχεια, θα μας παρουσιάσει τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν για έναν πιο λειτουργικό φορέα, που θα μειώσει και το διοικητικό κόστος αλλά και τον φόρτο εργασίας στο προσωπικό, με έξυπνες ιδέες και λύσεις για το πώς θα διορθώνονται τα έγγραφα και πώς θα επιταχύνονται οι αποφάσεις και τα ζητήματα θα επιλύονται πλέον αμέσως στο Κτηματολογικό Γραφείο κι όχι -ελπίζουμε- ύστερα από χρόνια στα δικαστήρια.

Αυτές είναι αλλαγές φαινομενικά που μπορεί να είναι τεχνικές, είναι πολύ ουσιαστικές όμως. Eνισχύουν την ασφάλεια δικαίου, αποκρούουν μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες και βέβαια ενισχύουν συνολικά την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς.

Είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια αλυσίδα δράσεων υπέρ της διαφάνειας. Είναι μια πορεία την οποία πρόσφατα αναγνώρισε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πείσμα όσων εξαπέλυαν μύδρους κατά της κυβέρνησης για τα θέματα κράτους δικαίου. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήρθε και δικαίωσε απόλυτα την πολιτική της κυβέρνησης.

Η Ελλάδα είναι μια από τις εννέα χώρες που παρουσίασε τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Θέλω να θυμίσω ότι ο τελικός και μόνος κριτής, αντικειμενικός κριτής για τα ζητήματα του κράτους δικαίου είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ετήσιες εκθέσεις, τις οποίες εκδίδει για όλα τα κράτη-μέλη.

Ακόμα μια σειρά παρεμβάσεων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ταχύτερη απονομή της, με παρεμβάσεις στους κώδικες πολιτικής και ποινικής δικονομίας, όσο και στον οργανισμό των δικαστηρίων, στα πλαίσια του νέου δικαστικού χάρτη. Θέλω να θυμίσω πόσο σημαντική είναι αυτή η μεταρρύθμιση, της ενοποίησης των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων, η οποία τώρα πρέπει να καταστεί λειτουργική για όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα.

Μιας και μιλάμε για τα θέματα καθημερινότητας, θα αναφερθούμε και λίγο πιο εκτενώς σήμερα σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των απορριμμάτων, ειδικά με την ανακύκλωση αλλά και με την παραγωγή πράσινης ενέργειας.

Έχουμε δύο εισηγήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό. Είμαστε πίσω στην ανακύκλωση, αυτή είναι η αλήθεια, και πρέπει να σκεφτούμε τρόπους με τους οποίους θα αυξήσουμε τα εθνικά ποσοστά των ανακυκλωμένων υλικών, με ίδρυση σύγχρονων υποδομών σε όλη τη χώρα αλλά και με ισχυρούς φορείς διαχείρισης αποβλήτων και φυσικά και με δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων.

Πάντα με μια βασική αρχή, το «πληρώνω όσο ρυπαίνω», ώστε η κοινωνία να μην επιβαρύνεται συνολικά για αμέλειες του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των επιχειρήσεων αλλά και των ίδιων των πολιτών.

Και βέβαια, με το ίδιο νομοσχέδιο γίνονται και μια σειρά από απλοποιήσεις για τη διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Θέλω να τονίσω ότι η χώρα έχει κάνει άλματα ως προς την εγκατάσταση των ΑΠΕ, ειδικά την τελευταία πενταετία. Παραπάνω από το 50% της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος παράγεται σήμερα από τον ήλιο και από τον άνεμο και αυτό προφανώς έχει πια μια σημαντική προστιθέμενη αξία στη συγκράτηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίζουμε και να αποκρούουμε, θα έλεγα, και μερικές φορές ένα κύμα αντίδρασης, και στις τοπικές κοινωνίες, κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι απολύτως απαραίτητες, όχι μόνο για να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου αλλά για να μπορούμε να πετύχουμε σταθερά χαμηλότερες τιμές ρεύματος. Για όλα αυτά θα μας μιλήσει ο Υπουργός Ενέργειας.

Με την ευκαιρία αυτή -και ελπίζω ότι σήμερα θα μπορέσουμε να ελέγξουμε και τη φωτιά στην Εύβοια- να αναγνωρίσουμε ακόμα μια φορά τη μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνεται συνολικά, όχι μόνο από την Πολιτική Προστασία αλλά και από όλες τις κρατικές αρχές.

Θέλω να ξαναπώ ότι διαχειριζόμαστε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι από πλευράς κλιματολογικών συνθηκών. Έχουμε μπροστά μας ακόμα έναν πολύ δύσκολο μήνα, τον μήνα Αύγουστο, και προφανώς απαιτείται απ’ όλους μας απόλυτη εγρήγορση. Άρα, οι εικόνες που βλέπουμε από την Καλιφόρνια είναι μια διαρκής υπενθύμιση ότι η κλιματική κρίση δυστυχώς έχει έρθει για να μείνει.

Κλείνω, λοιπόν, αυτή την εισαγωγή μου σημειώνοντας κάτι το οποίο συχνά συζητούμε και εδώ στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι οι παρεμβάσεις μας έχουν μια διπλή αναφορά: αφενός η βελτίωση, η άμεση βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και από την άλλη, σημαντικές μεταρρυθμίσεις που διορθώνουν χρόνιες παθογένειες που εμποδίζουν την πορεία μας προς τα εμπρός.

Αυτό είναι και το μείγμα των πολιτικών μας που θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε, από εδώ και στο εξής. Οπότε κλείνω την εισαγωγή μου εδώ.

Να ευχηθώ καλή ξεκούραση αυτές τις λίγες μέρες του Αυγούστου που θα μπορέσουμε, ελπίζουμε, να «ξεκλέψουμε» και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τα τέλη Αυγούστου, στο επόμενο Υπουργικό».

