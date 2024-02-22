Μητσοτάκης: Στόχος μας ο διπλασιασμός του εμπορικού ισοζυγίου με την Ινδία μέχρι το 2030

Τις εξαιρετικές σχέσεις της χώρας μας με την Ινδία, αλλά και την πολύ καλή προσωπική του σχέση με τον Ινδό ομόλογο του Μόντι, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό «Times Now», ενώ τόνισε με έμφαση την ανάγκη αμοιβαίων επενδύσεων στις δυο χώρες.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αρχικά στην μεταρρυθμιστική πολιτική του, και τόνισε ότι «η κυβέρνησή μου έχει ισχυρή εντολή να υλοποιήσει μεγάλες μεταρρυθμίσεις κατά τη δεύτερη θητεία και έχουμε επίσης οικοδομήσει μια αληθινή, θα έλεγα, προσωπική επαφή με τον Πρωθυπουργό Modi, την οποία εκτιμώ πολύ».

Εκτίμησε ότι η Ινδία πρέπει να έχει μια θέση μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και αναφερόμενος στα κοινά σημεία των δυο χωρών, αλλά και στην εξαιρετική σχέση του με τον Ινδό πρωθυπουργό ο κ.Μητσοτάκης είπε:

«Πιστεύω ότι είναι η θεμελιώδης δυναμική δύο χωρών και δύο οικονομιών που αναπτύσσονται και τώρα ανακαλύπτουν εκ νέου τη συμπληρωματικότητα μεταξύ τους. Αυτό δεν πρέπει να αφορά μόνο το εμπόριο. Θέσαμε στόχο με τον Πρωθυπουργό Modi να διπλασιάσουμε το εμπόριο μας μέχρι το 2030, προσωπικά πιστεύω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί νωρίτερα. Αφορά επίσης τις επενδύσεις. Επενδύσεις από ελληνικές εταιρείες στην Ινδία, επενδύσεις από ινδικές εταιρείες στην Ελλάδα».

Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε: «Η επίσκεψή μου στην Ινδία συνιστά μια ευκαιρία να κάνουμε μία ανασκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί, αλλά και να χαράξουμε την πορεία προς μια πολύ ισχυρότερη, πολύ πιο παραγωγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας με πολλούς στόχους προς επίτευξη σε πολλά μέτωπα».

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε ένα ακόμη κάλεσμα στους Ινδούς επιχειρηματίες να επενδύσουν στη χώρα μας, λέγοντας ότι είναι καθήκον του να ενημερώσει την ινδική επιχειρηματική κοινότητα για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα και για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει.

«Διότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να εξακολουθούν να θεωρούν την Ελλάδα ως μια χώρα με μια προβληματική οικονομία. Αυτό ίσχυε, ίσως πριν από πέντε χρόνια. Τώρα, όμως, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η δημοσιονομική μας θέση είναι πολύ ισχυρή. Έχουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους που κατευθύνονται προς την Ελλάδα για να συμπληρώσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις. Έχουμε εξορθολογήσει τις διαδικασίες μας και έχουμε καταστήσει το κανονιστικό πλαίσιο πολύ πιο φιλικό για τους ξένους επιχειρηματίες. Και ήδη έχουμε ινδικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ένας από τους κορυφαίους φορείς διαχείρισης αεροδρομίων της χώρας σας κατασκευάζει το νέο αεροδρόμιο στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κρήτη. Έχουμε επενδύσεις στην αγροδιατροφική βιομηχανία, στα φαρμακευτικά προϊόντα και πιστεύω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι δημοφιλής για γάμους, σε νησιά όπως η Σαντορίνη, και τόνισε ότι "προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την κινηματογραφική σας βιομηχανία να γυρίζει περισσότερες ταινίες στην Ελλάδα, για να κάνουμε την Ελλάδα πιο αναγνωρίσιμη. Οι δυνατότητες για τους Ινδούς να ανακαλύψουν την Ελλάδα σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι τεράστιες».

Ο κ.Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις και επισήμανε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια βάναυση προσπάθεια να αλλάξουν, να επανασχεδιαστούν γραμμές στο χάρτη, με τη χρήση βίας. Προσέθεσε ότι αυτό επί της αρχής δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, όχι απλά να καταδικαστεί.

"Εμείς -εννοώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση- υποστηρίζουμε την Ουκρανία επειδή, στο τέλος της ημέρας, όταν αυτός ο πόλεμος τελειώσει -γιατί όλοι οι πόλεμοι τελειώνουν-, θέλουμε η Ουκρανία να είναι σε θέση ισχύος και όχι αδυναμίας. Συνεπώς, αυτό που έχω πει είναι ότι ίσως οι χώρες που για δικούς τους λόγους -τους οποίους κατανοώ απολύτως- έχουν λάβει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, όταν φτάσει η ώρα χρειάζεται να ρίξουν το διαπραγματευτικό βάρος βοηθώντας μας να το επιλύσουμε. Ξαναλέω, όμως, για εμάς δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα να κρατήσουμε ίσες αποστάσεις από τις δύο πλευρές. Υπάρχει ένας επιτιθέμενος και μία χώρα που είναι θύμα αυτής της επιθετικότητας» είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Ολόκληρη η συνέντευξη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον τηλεοπτικό σταθμό «Times Now» και στη δημοσιογράφο Navika Kumar

Navika Kumar: Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας κ. Πρωθυπουργέ. Καλώς ήρθατε στην Ινδία.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στον σταθμό σας.

Navika Kumar: Χαίρομαι που βρίσκεστε στην Ινδία. Είναι η πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού εδώ και 15 χρόνια. Το επίπεδο της σχέσης Ελλάδας-Ινδίας είναι στρατηγικό μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Modi στη χώρα σας πέρυσι -ήταν ο πρώτος Ινδός Πρωθυπουργός που σας επισκέφθηκε εδώ και 40 χρόνια. Ποια είναι λοιπόν η απόσταση που διανύσατε με τον Πρωθυπουργό Modi και την Ινδία τους τελευταίους μήνες;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνεται η ευκαιρία να επισκεφθώ την Ινδία ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Έχετε δίκιο που επισημαίνετε ότι είχαν περάσει 16 χρόνια από τότε που Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ινδία και, βέβαια, είχαν περάσει 40 χρόνια από τότε που Πρωθυπουργός της Ινδίας επισκέφθηκε την Ελλάδα. Επομένως, με χαροποίησε πολύ ότι ο Πρωθυπουργός Modi αποφάσισε να μας επισκεφτεί, τον περασμένο Αύγουστο, και πιστεύω ότι η επίσκεψη εκείνη ήταν η ευκαιρία να θέσουμε πραγματικά τις διμερείς μας σχέσεις σε μια εντελώς διαφορετική πορεία. Υπογράψαμε συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης.

Η επίσκεψή μου στην Ινδία συνιστά μια ευκαιρία να κάνουμε μία ανασκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί, αλλά και να χαράξουμε την πορεία προς μια πολύ ισχυρότερη, πολύ πιο παραγωγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας με πολλούς στόχους προς επίτευξη σε πολλά μέτωπα, τα οποία είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε.

Πραγματικά αισθάνομαι ότι αυτή είναι μια ευκαιρία να οδηγήσουμε τη διμερή μας σχέση σε άλλο επίπεδο. Έχουμε βρεθεί σε μία, θα έλεγα, πολύ ευτυχή συγκυρία: η ινδική οικονομία αναπτύσσεται με πολύ υψηλούς ρυθμούς, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με πολύ υψηλούς ρυθμούς, με την οριστική έξοδο από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα.

Η κυβέρνησή μου έχει ισχυρή εντολή να υλοποιήσει μεγάλες μεταρρυθμίσεις κατά τη δεύτερη θητεία και έχουμε επίσης οικοδομήσει μια αληθινή, θα έλεγα, προσωπική επαφή με τον Πρωθυπουργό Modi, την οποία εκτιμώ πολύ.

Navika Kumar: Αναφέρατε ότι είναι η δεύτερη θητεία σας. Ο Πρωθυπουργός Modi ολοκληρώνει τη δεύτερη θητεία του και βρισκόμαστε στη μέση μιας πολύ εντατικής προεκλογικής περιόδου με τον Πρωθυπουργό Modi να διεκδικεί μια τρίτη θητεία. Πόσο σημαντική είναι η χημεία, σε προσωπικό επίπεδο, στη διπλωματία, για την οικοδόμηση σχέσεων μεταξύ χωρών; Και πώς είναι η σχέση σας με τον Πρωθυπουργό Modi στις τελευταίες επαφές που είχατε;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πολύ καλή ερώτηση, διότι πρόκειται για πολύ σημαντική ερώτηση. Η προσωπική χημεία είναι πολύ σημαντική και ξεκινάει από μία θεμελιώδη σχέση εμπιστοσύνης. Βεβαίως, οι χώρες πρέπει να βλέπουν τα συμφέροντά τους να ευθυγραμμίζονται. Αλλά, πέρα από αυτό, θεωρώ ότι αν υπάρχει καλή προσωπική χημεία, μπορούμε να προωθήσουμε την αλλαγή με πολύ ταχύτερο ρυθμό, ειδικά αν, όπως συμβαίνει, είμαστε και οι δύο πεπεισμένοι όσον αφορά τη στρατηγική φύση αυτής της εταιρικής σχέσης.

Επομένως, χωρίς να θέλω να παρέμβω στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Ινδίας, πιστεύω ότι τα πράγματα φαίνεται να είναι αρκετά καλά για τον Πρωθυπουργό ενόψει των επερχόμενων εκλογών. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε ξανά σύντομα και να αναπτύξουμε περαιτέρω αυτή τη σχέση.

Navika Kumar: Κύριε Πρωθυπουργέ, έχουμε δει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας να ενισχύονται με γρήγορους ρυθμούς. Από τα επίπεδα του 2021 που ήταν περίπου 615 εκατομμύρια δολάρια, είναι τώρα, νομίζω, 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια, σε μόλις τρία χρόνια περίπου. Σε τι αποδίδετε αυτή την αύξηση; Οφείλεται σε αυτή την ειδική προσωπική χημεία ή απλά στις οικονομίες και των δύο πλευρών;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω ότι είναι η θεμελιώδης δυναμική δύο χωρών και δύο οικονομιών που αναπτύσσονται και τώρα ανακαλύπτουν εκ νέου τη συμπληρωματικότητα μεταξύ τους. Αυτό δεν πρέπει να αφορά μόνο το εμπόριο. Θέσαμε στόχο με τον Πρωθυπουργό Modi να διπλασιάσουμε το εμπόριο μας μέχρι το 2030, προσωπικά πιστεύω ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί νωρίτερα. Αφορά επίσης τις επενδύσεις. Επενδύσεις από ελληνικές εταιρείες στην Ινδία, επενδύσεις από ινδικές εταιρείες στην Ελλάδα.

Μπορώ να σας πω, έχοντας συναντήσει πολλούς Ινδούς επιχειρηματίες, ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από ινδικές εταιρείες να επενδύσουν στην Ελλάδα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι επόμενο. Αν δείτε τον χάρτη, η Ελλάδα είναι το προφανές σημείο εισόδου των ινδικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά. Και πιστεύω ότι μετά το Brexit οι ινδικές εταιρείες αναζητούν μια νέα «άγκυρα» στην Ευρώπη. Η Ελλάδα θα μπορούσε κάλλιστα να παίξει αυτόν τον ρόλο. Ο διάδρομος IMEC αποτελεί ένα φιλόδοξο έργο γενεών, το οποίο συνδέει τον Ινδο-Ειρηνικό, την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο όσον αφορά τις υποδομές logistics, τα λιμάνια μας, τα τραίνα μας, τα ενεργειακά μας δίκτυα, τις υποδομές για διαχείριση δεδομένων.

Πιστεύω, συνεπώς, ότι υπάρχει εξαιρετική συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο οικονομιών μας. Και, θα το ξαναπώ, το γεγονός ότι και οι δύο χώρες βρισκόμαστε σε τροχιά υψηλής ανάπτυξης καθιστά τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται ακόμα πιο προφανείς.

Καθήκον μου όσο βρίσκομαι στην Ινδία είναι να ενημερώσω την ινδική επιχειρηματική κοινότητα για τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα και να ενημερώσω το ευρύ κοινό για την πρόοδο που έχουμε σημειώσει. Διότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να εξακολουθούν να θεωρούν την Ελλάδα ως μια χώρα με μια προβληματική οικονομία. Αυτό ίσχυε, ίσως πριν από πέντε χρόνια. Τώρα, όμως, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η δημοσιονομική μας θέση είναι πολύ ισχυρή. Έχουμε σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους που κατευθύνονται προς την Ελλάδα για να συμπληρώσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις. Έχουμε εξορθολογήσει τις διαδικασίες μας και έχουμε καταστήσει το κανονιστικό πλαίσιο πολύ πιο φιλικό για τους ξένους επιχειρηματίες. Και ήδη έχουμε ινδικές εταιρείες στην Ελλάδα. Ένας από τους κορυφαίους φορείς διαχείρισης αεροδρομίων της χώρας σας κατασκευάζει το νέο αεροδρόμιο στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κρήτη. Έχουμε επενδύσεις στην αγροδιατροφική βιομηχανία, στα φαρμακευτικά προϊόντα και πιστεύω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή.

Navika Kumar: Είπατε επίσης ότι η πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη θα είναι η Ελλάδα. Και ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης είναι ένα σημαντικό μέρος του κεντρικού σας σχεδίου, «2.0», καθώς και το όνειρο της Ινδίας να συνδεθεί με την Ευρώπη, με τη Μέση Ανατολή. Πόση πρόοδος έχει σημειωθεί, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ανακοίνωση έγινε υπό τα φώτα της δημοσιότητας; Βλέπετε, ωστόσο, την Τουρκία να θέτει εμπόδια στην υλοποίηση του έργου, επειδή είπε ότι δεν θα υπάρξει IMEC χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας; Είναι αυτό ένα εμπόδιο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ φιλόδοξο project που δεν θα ολοκληρωθεί μέσα σε έναν χρόνο, δύο χρόνια, ακόμα και πέντε χρόνια, καθώς απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και έχει συνολικά ως προϋπόθεση την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Βέβαια, η τραγωδία της 7ης Οκτωβρίου και βέβαια τώρα ο πόλεμος στη Γάζα έχει ίσως στρέψει τις προτεραιότητες αλλού. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι, αν μη τι άλλο, τώρα το project IMEC είναι πολύ πιο σημαντικό, διότι στο τέλος της ημέρας μόνο οι χώρες που έχουν ειρηνικές σχέσεις κάνουν εμπορικές συναλλαγές και διατηρούν οικονομικούς δεσμούς. Επομένως, κοιτάζοντας προς το μέλλον, πέρα από τα όσα συμβαίνουν σήμερα στη Μέση Ανατολή, βλέπω πράγματι μεγάλη αξία σε αυτό το έργο.

Δεν θέλω να μιλήσω για τον ρόλο χωρών που μπορεί να μην βλέπουν τους εαυτούς τους ως μέρος αυτού του σχεδίου. Στο τέλος της ημέρας όμως, αν κοιτάξετε τον IMEC και τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται, πρέπει να υπάρχει ένας διάδρομος θαλάσσιων μεταφορών που να συμπληρώνει έναν χερσαίο διάδρομο. Και τα ελληνικά πλοία έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν, καθώς είμαστε το μεγαλύτερο ναυτιλιακό έθνος. Τα εμπορεύματα θα φτάσουν σε κάποιο σημείο σε ελληνικά λιμάνια -ή σε ευρωπαϊκά λιμάνια γενικότερα. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις κατάλληλες υποδομές για να υποδεχτούμε αυτά τα αγαθά.

Και αυτό δεν αφορά μόνο τα αγαθά, αλλά και τα δεδομένα, την ενέργεια και τις διαπροσωπικές επαφές. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πριν τεθεί σε εφαρμογή το project IMEC, για παράδειγμα να δημιουργήσουμε μια απευθείας αεροπορική σύνδεση μεταξύ της Ινδίας και της Ελλάδας. Διότι βλέπω τεράστιες ευκαιρίες στον τουρισμό: Ινδία, ένας προορισμός που προτιμούν οι Έλληνες τουρίστες, αλλά σκεφτείτε και τις δυνατότητες που υπάρχουν για τους Ινδούς οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Είναι μια πτήση έξι ωρών. Η Ελλάδα είναι δημοφιλής για γάμους, σε νησιά όπως η Σαντορίνη. Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε την κινηματογραφική σας βιομηχανία να γυρίζει περισσότερες ταινίες στην Ελλάδα, για να κάνουμε την Ελλάδα πιο αναγνωρίσιμη. Οι δυνατότητες για τους Ινδούς να ανακαλύψουν την Ελλάδα σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι τεράστιες.

Navika Kumar: Απολύτως. Και η Σαντορίνη αποτελεί προορισμό για το Bollywood εδώ και πολύ καιρό και έχει αναδείξει τον τουρισμό στην Ελλάδα.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σημειώνω όμως ότι δεν μιλάμε μόνο για τη Σαντορίνη. Υπάρχουν πολλά άλλα μέρη όπου το Bollywood μπορεί να γυρίσει ταινίες και πολλά άλλα μέρη που αξίζει να επισκεφθείτε. Πολλά άλλα μέρη, τα οποία είναι εξαιρετικά για να παντρευτεί κανείς, για τους Ινδούς που επιλέγουν να οργανώσουν τον γάμο τους στην Ελλάδα.

Navika Kumar: Ναι, γαμήλιος τουρισμός, αλλά δεν ξέρω πώς θα πετύχει αυτό, επειδή ο Πρωθυπουργός Modi προσπαθεί επίσης να παρουσιάσει προορισμούς στην Ινδία για γάμους Ινδών. Επομένως, έχετε ανταγωνισμό.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσαμε ποτέ να ανταγωνιστούμε προορισμούς στην Ινδία για ινδικούς γάμους. Θέλουμε μόνο ένα μικρό μερίδιο από την πίτα.

Navika Kumar: Επιτρέψτε μου να σας θέσω επίσης μία ερώτηση για τη δήλωση που κάνατε σχετικά με τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχετε καταδικάσει απόλυτα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά κάνατε επίσης μια δήλωση χθες ότι η Ινδία έχει το ειδικό βάρος και ο Πρωθυπουργός Modi είναι κάποιος που μπορεί πραγματικά να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιλυθεί αυτή η σύγκρουση. Μπορείτε να μας δώσετε μια εκτίμηση του τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει η Ινδία, ακόμη και σε αυτό το στάδιο, και πώς μπορεί να επιλυθεί αυτή η σύγκρουση; Και υπάρχουν τυχόν διαφορές λόγω του γεγονότος ότι η Ινδία έχει διαδραματίσει έναν πολύ ισορροπημένο ρόλο. Έχει τις ενεργειακές της ανάγκες, τις ανάγκες για ενέργεια χαμηλού κόστους που η Ρωσία έχει καλύψει, μαζί με την ανθρωπιστική βοήθεια για την Ουκρανία. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το ζήτημα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, αυτό που επισήμανα χθες στην ομιλία μου είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν ευρωπαϊκό πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος έχει ευρύτερες επιπτώσεις. Για μια δημοκρατία όπως η Ινδία, που έχει συμφέρον στη διατήρηση της διεθνούς τάξης η οποία βασίζεται σε κανόνες, αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία πράγματι έχει σημασία. Επειδή ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια βάναυση προσπάθεια να αλλάξουν, να επανασχεδιαστούν γραμμές στο χάρτη, με τη χρήση βίας. Αυτό επί της αρχής δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, όχι απλά να καταδικαστεί. Εμείς -εννοώ ως Ευρωπαϊκή Ένωση- υποστηρίζουμε την Ουκρανία επειδή, στο τέλος της ημέρας, όταν αυτός ο πόλεμος τελειώσει -γιατί όλοι οι πόλεμοι τελειώνουν-, θέλουμε η Ουκρανία να είναι σε θέση ισχύος και όχι αδυναμίας.

Συνεπώς, αυτό που έχω πει είναι ότι ίσως οι χώρες που για δικούς τους λόγους -τους οποίους κατανοώ απολύτως- έχουν λάβει μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, όταν φτάσει η ώρα χρειάζεται να ρίξουν το διαπραγματευτικό βάρος βοηθώντας μας να το επιλύσουμε. Ξαναλέω, όμως, για εμάς δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα να κρατήσουμε ίσες αποστάσεις από τις δύο πλευρές. Υπάρχει ένας επιτιθέμενος και μία χώρα που είναι θύμα αυτής της επιθετικότητας.

Για εμένα, όμως, ήταν περισσότερο αναγνώριση της σημασίας της Ινδίας στην παγκόσμια σκηνή και ότι θεωρείται ένας μεγάλος διεθνής παίκτης. Αυτό που έχετε επιτύχει στη G20 ήταν αξιοθαύμαστο. Στο κάτω κάτω, είστε η 5η μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και γίνεστε ηγετική φωνή του παγκόσμιου Νότου. Είναι, επομένως, σημαντικό ότι η Ινδία έχει άποψη και γνώμη για τα ζητήματα αυτά.

Navika Kumar: Επιτρέψτε μου να σας απευθύνω ευθέως μια ερώτηση για τις προσωπικές σχέσεις και τη διπλωματία. Έχετε τα ηνία στη χώρα σας τα τελευταία χρόνια, είστε ήδη στη δεύτερη θητεία. Πώς βλέπετε την Ινδία σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά το κύρος της, όσον αφορά τη φωνή της; Και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίον Ευρώπη και Αμερική βλέπουν την Ινδία ως μια φωνή από την Ανατολή.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καταρχάς, επιτρέψτε μου να θίξω δύο σημεία. Η Ινδία είναι δημοκρατία και είναι αξιοθαύμαστο ότι με πληθυσμό 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων έχετε μία δημοκρατία που λειτουργεί καλά. Πιστεύω ότι στη Δύση συχνά δεν αναγνωρίζουμε τις πολυπλοκότητες του τι σημαίνει να έχεις δημοκρατία σε τέτοια κλίμακα. Και έχει επίσης αποδείξει ότι οι δημοκρατίες μπορούν να είναι παράγουν θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες τους.

Έρχομαι στην Ινδία εδώ και πολλά χρόνια. Η πρόοδος που έχετε επιτελέσει είναι αξιοθαύμαστη. Ορισμένα από τα επιτεύγματα της Ινδίας, ειδικά στον ψηφιακό τομέα, βγάζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια και δίνοντάς τους πρόσβαση σε βασικές υποδομές, αυτό είναι αξιοθαύμαστο. Και έχει συμβάλλει στην αναβάθμιση του κύρους της Ινδίας ως ηγετικής φωνής στον παγκόσμιο Νότο. Υπό αυτή την έννοια πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός για τα επιτεύγματά σας.

Όταν βλέπω τις σχέσεις Ινδίας-Ευρώπης, διαπιστώνω και πάλι ότι υπάρχει φυσική συμπληρωματικότητα. Ελπίζω ότι σε κάποιο σημείο θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε σε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Πιστεύω ότι θα αποτελέσει ορόσημο στην ενδυνάμωση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών μας.

Και πιστεύω επίσης ότι στη G20, το γεγονός ότι καταφέρατε να συμπεριλάβετε την Αφρικανική Ένωση σε αυτή τη συζήτηση, κατέστησε τον παγκόσμιο Νότο, όπως τον αποκαλούμε, περισσότερο ορατό και του έδωσε νέα ώθηση.

Και κάτι ακόμη: είμαστε υπέρμαχοι της μεταρρύθμισης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ινδία δικαιούται μια μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν μπορούμε να συζητάμε για πολυμερείς θεσμούς χωρίς να αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο κόσμος έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που ιδρύθηκαν, πριν από περισσότερο από 70 χρόνια.

Navika Kumar: Επίσης, η Ελλάδα έχει υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Ινδίας για το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Κι ένα ζήτημα, όμως, συναισθηματικής σημασίας για την Ινδία, το ζήτημα των Τζαμού και Κασμίρ, η Ελλάδα συχνά έχει υποστηρίξει την Ινδία σε αυτό το θέμα. Έχετε προβλήματα με χώρες όπως η Τουρκία, οι οποίες έχουν μεταφέρει αυτό το ζήτημα στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και συστρατεύονται με άλλα κράτη. Πώς βλέπετε αυτήν την περιοχή Ινδίας, Πακιστάν, ξέρετε, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία στην Ινδία σε σχέση με άλλες χώρες της περιοχής;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Γνωρίζετε τις θέσεις μας, δεν έχουν αλλάξει. Αυτό αφορά και ό,τι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, γνωρίζετε τις μερικές φορές περίπλοκες σχέσεις μας με την Τουρκία. Και αυτό που λέμε, στο τέλος της ημέρας, είναι ότι υπάρχει ένα εγχειρίδιο για την επίλυση αυτού του θέματος και αυτό είναι το Διεθνές Δίκαιο. Στην περίπτωσή μας, συγκεκριμένα, το Δίκαιο της Θάλασσας. Η Ινδία μάς έχει υποστηρίξει όσον αφορά αυτή τη θεμελιώδη προϋπόθεση. Συνεπώς, χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την περιφερειακή πολυπλοκότητα των σχέσεών σας με γειτονικές σας χώρες, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα είχε πάντα μια προσέγγιση βάσει αρχών σε αυτά τα ζητήματα και έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε.

Navika Kumar: Κύριε Πρωθυπουργέ, πώς βλέπετε το όλο ζήτημα των Χούθι και των επιθέσεών τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα; Σας έχουν επηρεάσει κι εσάς. Πώς μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί καλύτερα μέσω της συνεργασίας χωρών; Είναι αυτό μέρος της στρατηγικής σχέσης Ινδίας-Ελλάδας;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πιστεύω είναι στο κοινό μας συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι οι εμπορικές διαδρομές δεν διαταράσσονται. Το 80% του εμπορίου της Ινδίας προς την Ευρώπη περνά από την Ερυθρά Θάλασσα. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στον κόσμο, έτσι έχουμε ένα γενικότερο ενδιαφέρον να διασφαλίσουμε ότι η ελευθεροπλοΐα δεν τίθεται σε κίνδυνο. Αυτός είναι ο λόγος που η Ελλάδα μετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», όπως την ονομάζουμε, σε συντονισμό με την επιχείρηση «Prosperity Guardian». Αναγνωρίζουμε, επίσης, τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ινδία, μέσω της συνεργασίας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν μπορεί να μας εκβιάζει εκτοξεύοντας πυραύλους κατά πλοίων αδιακρίτως, και αναφέρομαι φυσικά σε αυτά που κάνουν οι Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Εδώ διακρίνω, λοιπόν, ότι τα συμφέροντά μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα και βεβαίως ελπίζουμε ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε έναν σημαντικό ρόλο μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τις ΗΠΑ, διασφαλίζοντας ότι τα πλοία μπορούν να ταξιδεύουν ασφαλώς μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και στη συνέχεια μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Αυτό αναδεικνύει επίσης -σε μακροπρόθεσμο επίπεδο- τη σημασία του IMEC ως μιας εναλλακτικής διαδρομής για τον εφοδιασμό, η οποία θα ενισχύσει περισσότερο το εμπόριο από και προς την περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού και της Ευρώπης.

Navika Kumar: Πρωθυπουργέ κ. Μητσοτάκη, θα ήθελα να σας ερωτήσω τι επίκειται στις ινδοελληνικές σχέσεις; Πώς πρόκειται να προχωρήσει αυτή η στρατηγική συνεργασία; Ποιες είναι προσδοκίες και ποια τα ορόσημα που έχετε θέσει;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχουμε θέσει ορόσημα τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Επιτρέψτε μου να αναδείξω ένα ορόσημο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα που συμφωνήσαμε με τον Πρωθυπουργό Modi: επιδιώκουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα μια συμφωνία κινητικότητας για τη μετανάστευση. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους Ινδούς που θέλουν να εργαστούν στην Ελλάδα, να μπορούν να το κάνουν. Αντιμετωπίζουμε ήδη ελλείψεις προσωπικού σε τομείς όπως οι κατασκευές, η γεωργία και ο τουρισμός. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μία συμφωνία σε ισχύ ώστε να καταρτίζουμε τους ενδιαφερόμενους, να τους βρίσκουμε δουλειά στην Ελλάδα και να μπορούν να επιστρέψουν στην Ινδία, πιθανόν και το αντίστροφο. Συνεπώς, αυτός είναι ένας βραχυπρόθεσμος στόχος που έχουμε θέσει.

Θα έλεγα ότι σε βραχυπρόθεσμο προς μεσοπρόθεσμο επίπεδο θα ήθελα να δω περισσότερες εταιρείες από την Ινδία να επενδύουν στην Ελλάδα και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που συζητήσαμε. Όπως προείπα, το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Είμαστε ανοιχτοί για δουλειές. Το είπα χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα: η Ελλάδα είναι η πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε απτά αποτελέσματα σε αυτόν τον τομέα.

Βέβαια, συνεργαζόμαστε σε τομείς όπως η άμυνα. Και οι δύο χώρες δαπανούμε σημαντικά ποσά για την άμυνα. Πιστεύω ότι χρειάζεται να φέρουμε τις αμυντικές βιομηχανίες μας πιο κοντά, τις ένοπλες δυνάμεις μας πιο κοντά, διενεργώντας κοινές ασκήσεις και μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο. Αυτός είναι επίσης ένας τομέας που αποφασίσαμε να αναπτύξουμε.

Έχουμε, ασφαλώς, και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Πώς μπορούμε να κάνουμε πράξη την πράσινη μετάβαση; Επίσης, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που σχετίζονται με φυσικές καταστροφές οι οποίες σχετίζονται με το κλίμα. Προσαρμογή λοιπόν, αποτελεσματικές πολιτικές προσαρμογής. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια συμμαχία των χωρών που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή σήμερα και πρέπει να σκεφτούν έξυπνα για οικονομικά αποδοτικές λύσεις προσαρμογής σε κλιματικά φαινόμενα που λαμβάνουν ήδη χώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.

Navika Kumar: Και η Ινδία έχει δεσμευτεί όσον αφορά την κλιματική αλλαγή και πολιτικές προς αυτήν την κατεύθυνση. Τελικά, τι σας συναρπάζει στην Ινδία; Έχετε δοκιμάσει την Ινδική κουζίνα;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ένας από τους βασικούς λόγους που μου αρέσει να ταξιδεύω στην Ινδία είναι επειδή μπορώ να βρω πραγματικό ινδικό φαγητό. Και φυσικά, το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, δεν υπάρχει μόνο μία ινδική κουζίνα.

Navika Kumar: Ποιό είναι το αγαπημένο σας πιάτο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι μεγάλος θαυμαστής της ινδικής κουζίνας. Μολονότι λατρεύω τα tandoori μου, είμαι μεγάλος θαυμαστής του καλού ινδικού φαγητού από χορταρικά, το οποίο δοκίμασα χθες στην έπαυλη του Πρωθυπουργού, σε ένα υπέροχο γεύμα που μας πρόσφερε.

Έρχομαι στην Ινδία από το 1993. Με γοητεύει η Ινδία. Και το κοινό που έχουμε είναι η επίγνωση ότι η Ελλάδα και η Ινδία είναι δύο αρχαίοι πολιτισμοί. Έχουν έρθει σε επαφή μεταξύ τους, έχουν ανταλλάξει ιδέες και μοιραστεί σοφία για χιλιάδες χρόνια. Για μένα, κάθε ταξίδι στην Ινδία είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψω κάτι καινούργιο. Και νομίζω ότι αυτοί οι στενοί δεσμοί μεταξύ των πολιτισμών μας είναι επίσης, θα έλεγα, το θεμέλιο πάνω στο οποίο αυτή η σχέση μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω.

Navika Kumar: Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, που μιλήσατε σε εμένα και στο Times Network. Και σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας στην Ινδία. Ελπίζουμε ότι θα πάρετε μαζί σας καλές αναμνήσεις.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι. Και επιτρέψετε μου να ενθαρρύνω και πάλι τους τηλεθεατές σας να επισκεφθούν την Ελλάδα και να περάσουν χρόνο στην Ελλάδα, να απολαύσουν τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουζίνα, το όμορφο ελληνικό τοπίο. Ελπίζουμε να δούμε πολύ περισσότερους επισκέπτες από την Ινδία στην Ελλάδα.

Navika Kumar: Θα το κάνουμε και ελπίζω ότι όλη αυτή η ομάδα της συνέντευξης θα έρθει στην Ελλάδα για μια ακόμη συνέντευξη.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πολύ καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα χαρούν να είναι μαζί μας.

Navika Kumar: Απολύτως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν μεγάλη χαρά να συνομιλήσω μαζί σας.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ πολύ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

