Στην έξοδο του «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο αναφέρονται σήμερα τα τουρκικά ΜΜΕ σχολιάζοντας ότι θα κατευθυνθεί προς Λέσβο, Χίο, Λέρο σχολιάζοντας ότι η χρονική συγκυρία είναι σημαντική, καθώς η Ελλάδα ξεκινά έρευνες με τη Chevron στην Κρήτη.

«Η απόφαση της Τουρκίας να ανακοινώσει Navtex για το ερευνητικό σκάφος Piri Reis,αναστάτωσε την Αθήνα. Η Navtex της Τουρκίας έγινε μέσω του σταθμού της Σμύρνης. και ανακοινώθηκε η πορεία του πλοίου για τις επόμενες 10 ημέρες. Η πορεία του Piri Reis θα ξεκινήσει απο τα δυτικά της Λέσβου, νοτίως της Χίου και φτάνει προς τη Λέρο. Η πορεία αυτή βρίσκεται στα διεθνή ύδατα. Όμως η Αθήνα αντιδρά, εξέδωσε αντι- Navtex και προειδοποίησε την Τουρκία να μην παραβιάσει τα ελληνικά όρια» σχολιάζει το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global και προσθέτει ότι:

«Η χρονική συγκυρία είναι σημαντική , καθώς πριν απο λίγες ημέρες η. Chevron είχε καταθέσει πρόταση για έρευνες νοτίως της Κρήτης. Μετά την πρόταση αυτή, ο Χακάν Φιντάν είχε δηλώσει πως πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα της Τουρκίας στην Αν.Μεσόγειο. Το σημείο που θέλει να κάνει έρευνες η Chevron βρίσκεται στα όρια της περιοχής όπου Τουρκία και Λιβύη είχαν υπογράψει το 2019 σχετικά με τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης» καταλήγει.

Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, η πλευρά της Τουρκίας τόσο για μια μελλοντική συνάντηση Ερντογάν- Μητσοτάκη όσο και γενικότερα για τις επόμενες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, είναι να υπάρξει ένας συντονισμός για όλα τα ζητήματα, όπως είπε και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δηλαδή ένας σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα.

Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Μητσοτάκης πάλι επιχειρεί να αποκλείσει την Τουρκία από την Άμυνα της Ευρώπης

Την ίδια ώρα, τα τουρκικά ΜΜΕ σχολιάζουν αρνητικά και τη θέση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για τα προγράμματα SAFE ότι δηλαδή αν η Τουρκία δεν άρει το casus belli εναντίον της Ελλάδας δεν θα συναινέσει ώστε η Άγκυρα να ενταχθεί στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματά.

Σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη στην Τουρκία ελπίζουν στον Γ.Γ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε να αλλάξει τη στάση της Αθήνας για το casus belli.

«Για άλλη μια φορά ο Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις για να μην συμμετάσχει η Τουρκία στην ευρωπαϊκή άμυνα. και για άλλη μια φορά ανέφερε πως η Τουρκία δεν πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE. Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκου Συμβουλίου Κόστα. Στις δηλώσεις του μετά τις συνομιλίες δίχως να κατονομάσει έβαλε στο στόχο του την Τουρκία και δήλωσε πως ´´οι χώρες που απειλούν χώρες μέλη της Ευρώπης δεν μπορούν να ενταχθούν στο SAFE, στο χέρι τους είναι να βελτιώσουν τις σχέσεις του με την Ευρώπη και να αρμονιστούν με τις αρχές της Ε.Ε´´. Πάντως η Κομισιόν είχε καλέσει την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE. Σε περίπτωση της ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE κυρίως με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και με τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου θα ενισχύσει και τις αμυντικές ικανότητες αλλά και τις σχέσεις με την Ευρώπη.» σχολιάζει το τηλεοπτικό δίκτυο Haber Global.

Τραμπ για Ερντογάν στον Οικουμενικό Πατριάρχη: Συνεννοούμαστε γιατί είναι πολύ έξυπνος και ικανός άνθρωπος

Σχολιάζοντας την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον Λευκό Οίκο, ο Μανώλης Κωστίδης ανέφερε ότι ο Παναγιώτατος έστειλε το μήνυμά του προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι είμαστε 1700 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και θα παραμείνουμε εδώ.

Μίλησε επίσης με τον πρόεδρο Τραμπ για το επ' αόριστον κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, λέγοντας ότι το έργο θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2026 και τον Σεπτέμβριο θα γίνουν και τα εγκαίνια για την επαναλειτουργία της.

Αναφερόμενος στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο αμερικανος πρόεδρος σχολίασε, σύμφωνα με τον Μανώλη Κωστίδη, ότι «συνεννοούμαστε γιατί είναι πολύ έξυπνος και ικανός άνθρωπος».

Ο Τραμπ είναι ο 6ος πρόεδρος των ΗΠΑ που συνομιλεί ο Πατριάρχης.

