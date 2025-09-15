Συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σε εξέλιξη η συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Στις 2 το μεσημέρι τοπική ώρα Ουάσιγκτον κατέφθασε όπως ήταν προγραμματισμένο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Λευκό Οίκο προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχτηκε στην είσοδο η υπεύθυνη πρωτοκόλλου του Λευκού Οίκου, Μόνικα Κρόουλι.
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνοδεύει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος και ο Μέγας Εκκλησιάρχης και Διευθυντής του Πατριαρχικού Γραφείου πατέρας Αέτιος.
