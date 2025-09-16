Με απόφαση της ΝΙΚΗΣ ο βουλευτής Νίκος Βρεττός απομακρύνεται από την Εξεταστική Επιτροπή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά την «αυθαίρετη πρωτοβουλία του να υποστηρίξει την πρόταση της ΝΔ για τη θέση του Προέδρου και τις σχετικές επεξηγηματικές δηλώσεις του ότι το έκανε “γιατί η ΝΔ έχει το δικαίωμα να εκλέγει τον Πρόεδρο της Επιτροπής”», όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος.

Γα την ανωτέρω συμπεριφορά του, κινείται άμεσα η διαδικασία παραπομπής του στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το αίτημα της διαγραφής. «Η από μέρους του αγνόηση της γραμμής του Κινήματος σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα έρχεται να προστεθεί σε συνέχεια προηγούμενων διαφοροποιήσεών του το τελευταίο διάστημα σε κρίσιμα νομοσχέδια και θέματα που αντιμετώπισε. Η ΝΙΚΗ θεωρεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγκλημα κατά της Πατρίδας μας και εγκληματική οργάνωση όσους συμμετείχαν ή συγκαλύπτουν αυτό», υπογραμμίζεται.

«Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι χώρος για πολιτικάντικα παιχνίδια. Είναι πεδίο μάχης για να σωθεί η Πατρίδα μας από τους κακοποιητές της», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

