Συνελήφθη η σεναριογράφος της πιο δημοφιλούς σειράς της Τουρκίας

Έρευνα για την πιο δημοφιλής σειρά της Τουρκίας ξεκίνησε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της Τουρκίας έπειτα από καταγγελίες που υπήρξαν.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, το σενάριο φαίνεται πως δεν αρέσει σε όλους καθώς ορισμένοι υποστηρίζουν ότι προσβάλλει τα «οικογενειακά ήθη και τις αρχές της κοινωνίας».

Ως αποτέλεσμα συνελήφθη και απολογείται η σεναριογράφος της σειράς για δηλώσεις της όμως που είχε κάνει πριν τέσσερα χρόνια πριν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.