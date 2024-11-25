Τουρκάλα αρθρογράφος κατηγορεί τον Ερντογάν για προδοσία σε Αιγαίο και Κύπρο

Τουρκάλα αρθρογράφος της Cumhuriyet κατηγορεί την τουρκική κυβέρνηση για προδοσία σε Αιγαίο και Κύπρο, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Είναι έτοιμοι να δώσουν την Κύπρο, από τα νησιά που στρατιωτικοποιήθηκαν στρέφουν τις κάννες τους προς την Τουρκία» γράφει η διακεκριμένη αρθρογράφος Μινέ Κιρικανάτ.

«Τελευταία σκηνή της διάλυσης... Στο σημείο που έχουμε φτάσει στο 2024 είναι το σημείο όπου τα νησιά που απαγορεύεται να είναι εξοπλισμένα έχουν στρέψει τις κάννες τους προς την Τουρκία σε επίπεδο χλευασμού, όπου οι τελευταίοι στρατιώτες του Ατατούρκ στις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν εκκαθαριστεί και η εκπαίδευση έχει τεθεί υπό τις εντολές των δισεκατομμυριούχων εμπόρων των θρησκειών και των αιρέσεων.

Η Τουρκία δεν μπορεί ποτέ να καταστραφεί απ' έξω, πάντα καταστρεφόταν εκ των έσω.

Οι θρησκόληπτοι του Abdulhamid, που αγαπούν τον Vahdettin, κάνουν το καθήκον τους. Τώρα είναι έτοιμοι να δώσουν και την Κύπρο και να αγκαλιάσουν τον τρομοκράτη Άπο.

Και η προδοσία και οι προδότες είναι οι ίδιοι.

Θα μπορέσουμε να σκίσουμε και να πετάξουμε για άλλη μια φορά την τελευταία σκηνή που έγραψαν;».

Κατηγορίες της αντιπολίτευσης σε Ερντογάν: «Ερντογάν και Φιντάν δεν αναφέρονται πια στη Γαλάζια Πατρίδα»

Τούρκοι αναλυτές: «Η επιμονή των Ελλήνων στο FIR είναι πολιτική σχιζοφρένεια»

ΝΤΕΝΙΣ ΤΑΝΣΙ- ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: «Υπάρχουν θέματα σχετικά με τη Γαλάζια Πατρίδα.οι παραβιάσεις. Το θέμα του FIR. Δεν υπάρχει αυτό το FIR αυτό είναι μια πολιτική σχιζοφρένεια. Συμπεριφέρονται σαν να υπάρχει και στόχο έχουν να παρεμποδίσουν την Τουρκία. Εδώ πια έχει σημασία η στάση την οποία τηρείς».

ΝΑΜΙΚ ΤΑΝ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΡΕΠ.ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ-ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: «Στα ζητήματα της Κύπρου και της Ελλάδας παρατηρούμε αυξημένη κινητικότητα. Δείτε πως σήμερα ούτε ο υπουργός Εξωτερικών αλλά ούτε και ο πρόεδρος δεν κάνουν καμία αναφορά στη Γαλάζια Πατρίδα. Διότι με την Ελλάδα ζούμε την άνοιξη στο Αιγαίο. Είναι αυτό κακό; Mε τίποτα! Κι ας μην το παραδεχόμαστε, ο δρόμος προς την ΕΕ περνάει μέσω της Κύπρου».

Πηγή: skai.gr

