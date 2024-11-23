Τη λογική με την οποία προσεγγίζει η Τουρκία τα θέματα στο Αιγαίο και τις βλέψεις της Άγκυρας για το μέλλον στην περιοχή, ανέλυσε σε συνέντευξή του σε τουρκική εφημερίδα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνστανυτινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε: «Εμείς προτιμούμε να ΤΑ εξετάζουμε ως πακέτο, όλα μαζί, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων στο Αιγαίο, των ζητημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο και των ζητημάτων που αφορούν στην 'τουρκική' μειονότητα. Προτιμούμε να τα εξετάζουμε όλα μαζί και, εάν είναι δυνατόν, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας».

Και πρόσθεσε: «Δεν βρίσκουμε σωστό να υπερπολιτικοποιούμε τα θέματα. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, ειδικά στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, τα θέματα που σχετίζονται με την Τουρκία, μπορούν να πολιτικοποιηθούν σε υπερβολικό βαθμό. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε σε μια θετική ατζέντα, με μια προσέγγιση win-win. Χωρίς να θίγουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, στοχεύουμε να επιλύσουμε τα υφιστάμενα προβλήματα διά της επισήμου οδού και να εξαλείψουμε τις αβεβαιότητες».

Και συνέχισε: «Το Αιγαίο Πέλαγος, που είναι ένας επίγειος παράδεισος, πρέπει να μετατραπεί σε περιοχή οικονομικής ευημερίας για τις χώρες μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Μπορεί να γίνει αυτό; Μπορεί. Όταν υπάρξει η απαραίτητη ωριμότητα και από τις δύο πλευρές, πιστεύω ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με λύσεις. Οι αναζητήσεις και οι συζητήσεις μας με τους Έλληνες συνομιλητές μας είναι ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτήν τη στιγμή, σχεδιάζεται η σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας στο πλαίσιο επίσκεψης του Έλληνα πρωθπουργού Μητσοτάκη στην Τουρκία τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο».

Σε ερώτηση σχετικά με την τοποθέτηση του βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ναμίκ Ταν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στην αρμόδια επιτροπή της Εθνοσυνέλευσης, ότι ο δρόμος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει μέσα από μια ομοσπονδιακή λύση στην Κύπρο και ότι η παρούσα κυβέρνηση μπλοκάρει το δρόμο για την Τουρκία στο θέμα αυτό, ο Χακάν Φιντάν απάντησε:.

«Ασφαλώς, δεν συμφωνούμε με αυτόν τον ισχυρισμό. Σε τέτοια θέματα τίθεται σε εφαρμογή η τέχνη που λέγεται διπλωματία και στρατηγική. Ενώ συνεχίζεις να διαφυλάσσεις τα συμφέροντά σου σε ένα θέμα, δεν πρέπει να επιδεινώνεις τη θέση σου σε άλλα σημεία, αντίθετα, πρέπει να τις βελτιώνεις. Ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, θα πρέπει να κανείς τις σωστές κινήσεις και να αναπτύξεις τις σωστές μεθόδους.

«Το ιστορικό λάθος που διέπραξε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κυπριακό ήταν να εντάξει την Κύπρο στην κατάσταση που είναι. Αυτό ωθεί ορισμένα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν συγκεκριμένες θέσεις. Ωστόσο αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα στο νησί. Η Τουρκία έχει ένα παρελθόν εκεί, οι Τούρκοι έχουν ένα παρελθόν εκεί. Δηλαδή, υπάρχουν οι σφαγές που βιώθηκαν εκεί. Στη συνέχεια, έγινε η "ειρηνευτική επιχείρηση" (σ.σ. τουρκική εισβολή). Μετά υπήρξε η θετική προσέγγιση της Τουρκίας στις προτάσεις που έφερε η διεθνής κοινότητα. Υπάρχει το δημοψήφισμα στο νησί.

»Με δεδομένες τις πραγματικότητες αυτές, εμείς δεν συνομιλούμε για το θέμα της λύσης με την ΕΕ, αλλά με τα Ηνωμένα Έθνη. Όσο δεν υπάρχει αυξημένη ένταση σε αυτό το θέμα, όσο υπάρχουν καλοπροαίρετες προσπάθειες, θεωρώ ότι η ΕΕ δεν θα θελήσει να εισέλθει σε ένα πεδίο σοβαρής κρίσης, επιβαρύνοντας τα υφιστάμενα προβλήματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ είναι να δείξουμε ότι είμαστε ανοιχτοί σε καλοπροαίρετες λύσεις. Θέλουμε λύση που να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα λειτουργική πραγματικότητα στο νησί. Δηλαδή, εμείς δεν επιβάλλουμε καμία λύση. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι εμποδίζουμε το δρόμο της Τουρκίας (σ.σ. προς την ΕΕ) είναι τελείως εκτός πραγματικότητας».

