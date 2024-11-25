Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου - Ο προϋπολογισμός 2025 στην ατζέντα

Στις 09:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 11.00 θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου, το υπουργικό συμβούλιο.

Στις 18:30 θα παρουσιαστεί στον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, η έκθεση της συμβουλευτικής επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

Παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά: α) του κρατικού προϋπολογισμού 2025, β) Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων 2023

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα του νομοσχεδίου για την οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα

Παρουσίαση από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη και την υφυπουργό Κατερίνα Παπακώστα του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2022/2381 σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις διευθυντικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια

Παρουσίαση από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστο Στυλιανίδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Αναβάθμιση και οργάνωση της εποπτείας και του ελέγχου του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος, β) Λειτουργική αναβάθμιση των δομών του υπουργείου

Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη και από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα ερανιστικών νομοσχεδίων των υπουργείων τους.

