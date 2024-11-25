Ρ. Σβίγκου: «Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο αριστερός, προοδευτικός κόσμος μίλησε»

«Σήμερα ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο αριστερός, προοδευτικός κόσμος μίλησε. Με τη μαζική συμμετοχή του στις κάλπες, έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι εδώ, ενωμένος και αποφασισμένος. Διαψεύδοντας τα σενάρια και τις επιδιώξεις διαφόρων περί ρευστοποίησης και τέλους του», αναφέρει σε δήλωση της η Ράνια Σβίγκου.

Η γραμματέας της ΚΕ σημειώνει ότι «αρχίζει ένας άλλος, μεγάλος αγώνας. Για ισχυρή, μαχητική αντιπολίτευση απέναντι στη ΝΔ και τις πολιτικές της. Αλλά και η μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης και ισχυροποίησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ». «Με έναν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», όπως αναφέρει, «δυνατό, με ένα κοινωνικά δίκαιο, προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα. Για την προοδευτική αντεπίθεση. Για την προάσπιση των συμφερόντων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

Η κ. Σβίγκου τονίζει ότι «αυτή η επόμενη μέρα, θα μας βρει, όλους κι όλες, με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, ενότητα, συντροφικό πνεύμα. Αλλά και αισιοδοξία». Εκφράζει συγχαρητήρια σε όλους τους υποψήφιους για την προεδρία του κόμματος, «που έδωσαν έναν αγώνα με συντροφικό πνεύμα, προγραμματικό λόγο, με πολιτικά επιχειρήματα, με κατάθεση οραμάτων και σχεδίων. Έναν αγώνα για το καλό και την επόμενη μέρα όλου του κόμματος».

Εύχεται στον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, καλή δύναμη και καλούς αγώνες, σημειώνοντας ότι «θα μας βρει όλες κι όλους μαζί του, δίπλα του, στις μεγάλες μάχες που έρχονται. Για την κοινωνία, τις ελπίδες και τις ανάγκες της. Και για έναν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αξιόπιστο, σοβαρό, μαχητικό, αντάξιο των ελπίδων και των ονείρων των πολιτών».

Τέλος ευχαριστεί όλους που δούλεψαν «για την άψογη προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών» και ιδιαίτερα τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.