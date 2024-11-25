Τα ανοιχτά ζητήματα για την κυβέρνηση – Τα αγκάθια και τα μηνύματα που παίρνει από τις κυλιόμενες μετρήσεις

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Τη στρατηγική του επόμενου διαστήματος έναντι του ρευστού πολιτικού κλίματος στα έδρανα της αντιπολίτευσης αλλά και των νέων δεδομένων που τυχόν αναδείξουν οι εξελίξεις από τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, επεξεργάζεται το Μέγαρο Μαξίμου, οδεύοντας προς την κορυφαία διαδικασία του έτους στη Βουλή, την ψήφιση του προϋπολογισμού, με τη συζήτηση να ξεκινάει σήμερα στην αρμόδια επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και αφού θα έχει περάσει ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο το πρωί.

Μία πρόγευση για τους πρωταγωνιστές των αντιπαραθέσεων την έχουμε ήδη πάρει, από τη στιγμή που ο ίδιος ο πρωθυπουργός επέλεξε να “ορίσει” ως κύριο πολιτικό του αντίπαλο τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και τυπικά πλέον ανέλαβε το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την “καθαίρεση” – λόγω εσωκομματικών εξελίξεων - του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κριτική που ήδη ασκεί η κυβερνητική πλευρά στη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δρα ως ο “πράσινος ΣΥΡΙΖΑ”, επιχειρώντας να ταυτίσει την πολιτική “λογική” και τις προτάσεις του με τις αντίστοιχες της Κουμουνδούρου, ενώ παράλληλα να αναδείξει και να υπενθυμίσει λάθη και πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα στην υπερδεκαετή κρίση που βίωσε.

Η αναμέτρηση αυτή θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα και εντός του κοινοβουλίου, στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων και αριθμών για τον προϋπολογισμό του 2025, ο οποίος σύμφωνα με την κυβέρνηση θα αντικατοπτρίζει μια ισορροπημένη στρατηγική που ανταποκρίνεται στις εθνικές και κοινωνικές ανάγκες, διορθώνει τις συνέπειες της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας και ανεβάζει την Ελλάδα ψηλότερα. Ο πρωθυπουργός μίλησε χθες για έναν προϋπολογισμό “με κοινωνικό πρόσημο, με τις μόνιμες, θετικές παρεμβάσεις για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να είναι αυξημένες κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2024” αναφερόμενος στις αυξήσεις αποδοχών, μειώσεις φόρων και αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, σημαντικά υψηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ.

Με σύμμαχο τις αποδόσεις και τους αριθμούς της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί από τα κυβερνητικά έδρανα στη θετική ατζέντα της κυβέρνησης που βελτιώνει την καθημερινότητα και μειώνει τα προβλήματα των πολιτών. Και αυτό γιατί είναι σαφές ότι με βάση τις κυλιόμενες ρυθμίσεις που έχει στα χέρια της η Ηρώδου Αττικού η “μαύρη τρύπα” για το αφήγημά της είναι η ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης, κυρίως. Γνωρίζουν δε, πως η αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου κρίνεται εν πολλοίς “από την τσέπη” των πολιτών και εκεί πρέπει να εστιάσουν τις δυνάμεις τους.

Υπό αυτά τα δεδομένα το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί μία καλή ευκαιρία το επόμενο διάστημα και τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, για να επικοινωνήσει τα θετικά μηνύματα για την οικονομία και τη θετική του ατζέντα, που θα έχουν αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία η οποία θα μεγιστοποιείται διανύοντας τη δεύτερη κυβερνητική της θητεία, έως το 2027, που θα στηθούν οι εθνικές κάλπες, όπως επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απορρίπτοντας εκ νέου σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. “"Δεν υπάρχει ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Οι επόμενες εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, που σημαίνει έχουμε δυόμισι χρόνια καθαρού πολιτικού χρόνου για να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας", σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Στα θετικά μηνύματα που λαμβάνει αντίστοιχα το Μέγαρο Μαξίμου από τις ίδιες μετρήσεις είναι πως η Ν.Δ. στην πρόθεση ψήφου διατηρεί όχι μόνο το άνετο προβάδισμα, αλλά εξακολουθεί και έχει μπροστά το “3”, ενώ δεν φαίνεται να αποτυπώνονται απώλειες λόγω της διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, φαίνεται να παγώνει η δυναμική του προηγούμενο διαστήματος, μετά τις εσωκομματικές του εκλογές και να πιάνει “ταβάνι” χωρίς περαιτέρω άνοδο. Εικόνα που παρουσιάζουν και τα κόμματα που βρίσκονται “δεξιότερα” της ΝΔ τα οποία δεν φαίνεται να συνεχίζουν την ανοδική πορεία.

Πηγή: skai.gr

