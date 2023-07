Το ΥΠΕΞ ευχαριστεί τις ξένες δυνάμεις και την ΕΕ για τη βοήθειά τους στις πυρκαγιές

Ευχαριστήριο tweet για τη συνδρομή των ξένων δυνάμεων στις μεγάλες πυρκαγιές της χώρας μας στέλνει το υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, εκφράζει ευγνωμοσύνη προς την ΕΕ για την παροχή βοήθειας

«Ευχαριστούμε όλους τους συμμάχους και τους φίλους μας για την ταχεία αποστολή πυροσβεστικών αεροπλάνων και ομάδων για να βοηθήσουν στις προσπάθειές μας στην αντιμετώπιση των σοβαρών δασικών πυρκαγιών που εξακολουθούν να μαίνονται στην Ελλάδα. Η απτή αλληλεγγύη σας είναι εξαιρετικά πολύτιμη αυτή τη δύσκολη στιγμή

Ευχαριστούμε!» γράφει χαρακτηριστικά το tweet και συνεχίζει:

«Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή βοήθειας στην 🇬🇷καταπολέμηση των πυρκαγιών, μέσω του #EUCivilProtectionMechanism #rescEU , που ενεργοποιήθηκε την Τρίτη. Ευχαριστώ @eu_echo & @JanezLenarcicγια την άμεση ανταπόκρισή σας»

Grateful to all our partners & friends for rapidly dispatching firefighting planes & teams to assist our efforts in tackling severe wildfires still raging in🇬🇷. Your tangible solidarity is extremely valuable at this difficult time Thank you / Efharisto🤍💙🇧🇬🇭🇷🇨🇾🇫🇷🇩🇪🇮🇱🇮🇹🇯🇴🇲🇹🇵🇱🇷🇴🇸🇰 pic.twitter.com/XqfmY1nytQ

We extend our gratitude to the European Union for providing assistance to 🇬🇷 in fighting the wildfires, via the #EUCivilProtectionMechanism #rescEU, enabled on Tuesday. Thank you @eu_echo & @JanezLenarcic for your swift response https://t.co/2GAm0gDW6k