Το ΠΑΣΟΚ σε σταυροδρόμι

Του Αντώνη Αντζολέτου

Το ρευστό πολιτικό σκηνικό, η δημοσκοπική «καχεξία», οι διαφορετικές φωνές, καθώς και το κυοφορούμενο κόμμα Τσίπρα μπερδεύουν συνεχώς τις «γραμμές» στη Χαριλάου Τρικούπη. Σε όλες τις τελευταίες παρεμβάσεις του ο Νίκος Ανδρουλάκης επιλέγει μια διττή στρατηγική. Επίθεση τόσο προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Ενδεχομένως αυτός είναι ο μόνος δρόμος που να μπορεί να ακολουθήσει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Από τη μια ως αξιωματική αντιπολίτευση οφείλει να είναι η κοινοβουλευτική δύναμη που θα στριμώχνει περισσότερο την κυβέρνηση. Είναι ο κύριος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας – μέχρι νεωτέρας – και δεν μπορεί παρά να ανεβάζει συνεχώς τα «ντεσιμπέλ». Από την άλλη βλέποντας τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει έτοιμος να ξαναμπεί στον «πολιτικό παιχνίδι» ετοιμάζεται να περάσει στην αντεπίθεση. Γνωρίζει καλά πως ο Αλέξης Τσίπρας επιθυμεί να «αλώσει» και το δικό του χώρο και κυρίως να κερδίσει τον κόσμο που αμφιταλαντεύεται για το αν θα γυρίσει πίσω στο ΠΑΣΟΚ. Είναι φυσιολογικό να μην κάτσει με «σταυρωμένα» χέρια.

Μήπως αυτό το διπλό μέτωπο που έχει ανοίξει ο Νίκος Ανδρουλάκης μπερδεύει τον κόσμο που είναι κοντά ή θέλει να συνταχθεί με τη Χαριλάου Τρικούπη; Και το δεύτερο ερώτημα που μπαίνει αφορά το θέμα των συνεργασιών. Ήρθε η ώρα για αλλαγή πλεύσης; Ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται αποφασισμένος να μην παρεκκλίνει από την αυτόνομη πορεία που έχει χαράξει, ωστόσο το τελευταίο διάστημα δείχνει κάποια σημάδια διαλλακτικότητας. Πρώτον το «βίντεο» με το μήνυμά του στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Πέτρος Κόκκαλης για την κλιματική κρίση παρουσία των Σωκράτη Φάμελλου, Αλέξη Χαρίτση και Χάρη Δούκα. Δεύτερον, η χθεσινή του πρωτοβουλία να αναγγείλει πως θα στείλει επιστολή στις δημοκρατικές δυνάμεις για την αναθεώρηση του άρθρου 16 περί ευθύνης υπουργών.

Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και πάνω σε αυτά το ΠΑΣΟΚ θέλει να προσαρμοστεί. Είναι αρκετός ο κόσμος, αλλά και τα στελέχη του χώρου που δεν θα κάνουν το επόμενο βήμα αν ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανακοινώσει πως θα κινηθεί. Τι σημαίνει αυτό; Πως ο Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται αυτή την περίοδο «εγκλωβισμένος» ψάχνοντας διεξόδους. Δεν μπορεί να μη θυμίσει τα «κακώς κείμενα» της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ περιχαρακώνοντας το δικό του χώρο, ωστόσο θα είναι λάθος να χάσει τον βασικό του «λόγο ύπαρξης» που είναι η σκληρή κριτική και ο έλεγχος της κυβέρνησης. Αναφορές σαν αυτή του Πέτρου Παππά με τους επαίνους προς τον Άδωνι Γεωργιάδη για τη δουλειά που κάνει στο υπουργείο Υγείας θολώνουν πολύ το μήνυμα. Για αυτό, άλλωστε ο βουλευτής προχώρησε και σε αναδίπλωση λίγες ώρες μετά. Η στρατηγική της συνεχούς διπλής σύγκρουσης ενδεχομένως να έχει ημερομηνία λήξης, αλλά αυτό θα καθοριστεί από τις εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

