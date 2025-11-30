Στο 31% εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνών κόμμα και πολύ χαμηλότερα, στο 14%, το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με μέτρηση της Marc που παρουσιάζει το «Πρώτο Θέμα».

H Ν.Δ μετρήθηκε στο 31% στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή 2,7 μονάδες πάνω από τις ευρωεκλογές του 2024, με το ΠΑΣΟΚ σταθερό στο 14%, παρά το γεγονός ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμφάνισε μια μικρή άνοδο στην πρόθεση ψήφου και στα ποιοτικά στοιχεία. Παρόλα αυτά δεν δείχνει ότι μπορεί να απειλήσει το κυβερνών κόμμα, όπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Marc Θωμάς Γεράκης.

Στην ερώτηση ποιον θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό, ο Κυριάκο Μητσοτάκης Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 31,2% και προηγείται 23,4 μονάδες του Νίκου Ανδρουλάκη, που επιλέγεται από μόλις το 7,8 των ερωτηθέντων.

Στην πρόθεση ψήφου (αν είχαμε σήμερα εκλογές), η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 27% και το ΠΑΣΟΚ το 11,7%.

Η μέτρηση της Marc παραπέμπει σε μία οκτακομματική Βουλή, με την Πλεύση Ελευθερίας με 10% στην τρίτη θέση αλλά με συνεχιζόμενη πτωτική πορεία (απώλειες 0,8 της μονάδας σε σχέση με τον Οκτώβριο) και την Ελληνική Λύση με ελαφρά άνοδο να την ακολουθεί με διαφορά 0,3 της μονάδας, πολύ κοντά σε διψήφια ποσοστά.



Η Marc δίνει ανοδικό το ΚΚΕ στο 9%, όπως και τον ΣΥΡΙΖΑ οριακά, στο 7,2% από 7% τον Οκτώβριο. Μικρή πτώση 0,2 της μονάδας, αλλά άνετα εντός Βουλής το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου και οριακά το ΜέΡΑ25. Αντίθετα, παρά τη μικρή άνοδο των ποσοστών της η Νίκη μένει στο 2,7%, ενώ αρκετά χαμηλότερα είναι τα νούμερα για το κόμμα Κασσελάκη και τη Νέα Αριστερά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.