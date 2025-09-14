Το μήνυμα ότι η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν έχω σπόνσορες, δεν εκπροσωπώ συμφέροντα, δεν έχω χορηγούς, και αυτό αποδεικνύει ότι έχω όλους τους βαθμούς ελευθερίας να συγκρουστώ με κάθε συμφέρον». Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ΠΑΣΟκ έχει κοστολογήσει όλα τα μέτρα, τα οποία χαρακτήρισε βιώσιμα και ότι δίνουν προοπτική ενώ άσκησε σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Ειδικότερα, ξεκινώντας τη συνέντευξη Τύπου, σημείωσε ότι «χθες παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που δίνει ξανά περιεχόμενο στη λέξη μεταρρύθμιση. Πώς πρέπει και μπορούμε να αλλάξουμε το κράτος. Ο πυρήνας των αλλαγών ξεκινάει από το ίδιο το κράτος. Αν δεν αλλάξει το κράτος, πολλά πράγματα από τα οποία συζητάμε τα κόμματα, δυστυχώς δεν θα μπορούμε να τα πετύχουμε μακροπρόθεσμα. Για εμάς η πολιτική αλλαγή περνάει από το ΠΑΣΟΚ διότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτό το πρόγραμμα. Για τη δημόσια υγεία, για τη δημόσια παιδεία, που φθίνουν. Κάθε πολίτης καταλαβαίνει ότι το κόστος στη στέγαση είναι απαγορευτικό για χιλιάδες Έλληνες πολίτες. Σε όλες αυτές τις προκλήσεις, απαντήσαμε στοχευμένα και όχι με θεωρίες. Με μετρήσιμους στόχους».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε επαναλαμβανόμενα ότι η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ «γιατί εμείς έχουμε το πρόγραμμα, το οποίο δεν έφτιαξαν επικοινωνιολόγοι, ούτε εταιρείες συμβούλων, αλλά τα στελέχη μας, οι τομείς πολιτικής, ο διάλογος με την κοινωνία στα περιφερειακά συνέδρια» αλλά και γιατί, πρόσθεσε, «προσωπικά δεν έχω σπόνσορες, δεν εκπροσωπώ συμφέροντα, δεν έχω χορηγούς, και αυτό αποδεικνύει ότι έχω όλους τους βαθμούς ελευθερίας να συγκρουστώ με κάθε συμφέρον που επενδύει την κερδοφορία του στην υστέρηση της χώρας. Όταν η χώρα μας - η αγορά και το κράτος - λειτουργεί όπως άλλα ευρωπαϊκά κράτη, να είστε σίγουροι ότι το κοινωνικό μέρισμα θα πάει προς τους πολίτες και τα υπερκέρδη κάποιων θα μειωθούν ραγδαία προς όφελος της κοινωνίας». Άσκησε επίσης σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τους θεσμούς, αναφέροντας ότι έχουν καταλυθεί, η δικαιοσύνη δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της όπως στις περιπτώσεις των Τεμπών και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ερωτηθείς για τα σενάρια συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή περνά μέσα από την ήττα της ΝΔ. «Νίκη του ΠΑΣΟΚ και ήττα της ΝΔ σημαίνει αλλαγή σελίδας για τον τόπο», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως η ΝΔ πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση. Όπως εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης το 2019 αλλά και το 2023 εμφανιζόταν πως είναι ο γνήσιος πολιτικός εκπρόσωπος της μεσαίας τάξης. Ο ίδιος περιέγραψε πως περιγράφεται η μεσαία τάξη στον δυτικό κόσμο και διερωτήθηκε αν αυτό περιγράφεται σήμερα ως μεσαία τάξη με τις πολιτικές της ΝΔ. «Εδώ είχαμε έναν πρωθυπουργό που ήρθε να εκπροσωπήσει τη μεσαία τάξη και αντί να την εκπροσωπήσει πολιτικά της δημιούργησε τεράστια εμπόδια στην καθημερινότητά της», είπε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος έκανε λόγο για οργάνωση από την πλευρά του κ. Μητσοτάκη κράτους υποκλοπών, υποστήριξε πως «είδαμε ο κ. Μητσοτάκης να μην επιτρέπει στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της σε κορυφαίες υποθέσεις όπως Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ και πως αυτά αποδεικνύουν ότι είναι αναξιόπιστοι και πρέπει να πάνε στην αντιπολίτευση».

Στο μεταξύ, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια έγιναν εργαλείο πολιτικής. «Από τους έμμεσους φόρους, λόγω της ακρίβειας, το κράτος παίρνει δισεκατομμύρια και επιστρέφει ελάχιστα στους πολίτες», σημείωσε και πρόσθεσε ότι «η αγορά δεν λειτουργεί, η ελεύθερη αγορά που λέει η ΝΔ είναι μια ασύδοτη αγορά. Και φαίνεται από την ανθεκτικότητα του πληθωρισμού σε ορισμένα είδη».

Για το οικονομικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

Σκληρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα που επικαλείται η κυβέρνηση δεν προέρχονται από ουσιαστική ανάπτυξη ή από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αλλά κυρίως από την αύξηση των τιμών. «Η αγορά δεν λειτουργεί, δεν υπάρχουν κανόνες. Η ελεύθερη αγορά που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία είναι μια ασύδοτη αγορά», σημείωσε.

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνουν:

Θέσπιση κανόνων και ελέγχων στην αγορά με ισχυρή παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

στην αγορά με ισχυρή παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Επιβολή «πολύ μεγάλων προστίμων» σε ολιγοπώλια που αισχροκερδούν.

Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Καταναλωτών για διαρκή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις τιμές προϊόντων σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Στα κοστολογημένα μέτρα που παρουσίασε, περιλαμβάνονται:

13ος μισθός : 1,27 δισ. ευρώ (καθαρό ποσό περίπου 750 εκατ. μετά φόρων)

: 1,27 δισ. ευρώ (καθαρό ποσό περίπου 750 εκατ. μετά φόρων) Νέο ΕΚΑΣ : 540 εκατ. ευρώ

: 540 εκατ. ευρώ Μείωση ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα (πιλοτικά) : 150 εκατ. ευρώ

: 150 εκατ. ευρώ Συντάξεις χηρείας και αναπηρίας: 100 εκατ. ευρώ

«Ήρθαμε με πολύ μεγάλη προσοχή για τα δημοσιονομικά της χώρας και με ένα άλλο όραμα για την ανάπτυξη, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που υλοποιείται σήμερα», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για αυτοδυναμία και τις πιθανές συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείς για τον εκλογικό πήχη, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, «ακόμη και με μία ψήφο μπροστά από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ θα έχει την πρωτοβουλία να γίνουν άλλα πράγματα». Τόνισε ότι το μήνυμα προς τον ελληνικό λαό είναι ότι «νίκη του ΠΑΣΟΚ σημαίνει νίκη για εσάς». «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία, σκεφτείτε τι σημαίνει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη με τα έως σήμερα πεπραγμένα τους. Ας προλάβουμε πριν να είναι αργά. Έχουμε δυσάρεστες εμπειρίες από κυβερνήσεις που δεν σέβονταν τους πολίτες. Οι επόμενες εθνικές εκλογές είναι μια κρίσιμη καμπή για τον τόπο», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ζήτησε από τον ελληνικό λαό να εμπιστευθεί το σχέδιο που παρουσίασε στη ΔΕΘ.

Μιλώντας για τα σενάρια συνεργασιών, σημείωσε πως έχει αποδείξει ότι όταν χρειαστεί στη Βουλή και πάντα στο προσκήνιο, «είμαι έτοιμος να συνεργαστώ για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους απέναντι στη ΝΔ», αλλά «στο προσκήνιο», τόνισε. «Το ΠΑΣΟΚ παιχνίδια παρασκηνίου δεν παίζει με κανέναν».

Για την αντιπολίτευση που κάνει το ΠΑΣΟΚ

Σειρά παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας σε όσους αμφισβητούν τον αντιπολιτευτικό ρόλο του κόμματός του. Όπως τόνισε, «αντιπολίτευση υπάρχει, αλλά δεν μάχεται με τα ίδια όπλα που μάχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι το κόμμα του ήταν εκείνο που αποκάλυψε το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ «πρώτος μίλησε με τον ίδιο τον πρωθυπουργό για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ». Παράλληλα, απέδωσε στις πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ τις παραιτήσεις υπουργών και κυβερνητικών στελεχών όπως των Βορίδη, Αυγενάκη, Τριαντόπουλου, Παπασταύρου, Δημητριάδη και του διοικητή της ΕΥΠ.

Αναφέρθηκε επίσης σε νομοθετικές κινήσεις του κόμματος για:

τις τραπεζικές χρεώσεις και τα ασφάλιστρα υγείας, ώστε να μειωθεί το κόστος για τους πολίτες,

την προστασία των δανειοληπτών απέναντι στα funds και το ιδιωτικό χρέος,

την ανάγκη επαναφοράς των 120 δόσεων για μικρομεσαίους προς Εφορία και ΕΦΚΑ,

για μικρομεσαίους προς Εφορία και ΕΦΚΑ, την ένταξη των τραυματιοφορέων και οδηγών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά, όπως ισχύει στον ιδιωτικό τομέα.

Σημείωσε ακόμη ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται «απέναντι σε κάθε προσπάθεια ελέγχου και χειραγώγησης της αντιπολίτευσης» και εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις κάλπες: «Το πεδίο της πολιτικής είναι το κατ’ εξοχήν πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Παρουσίασα ένα σχέδιο που δημιουργεί εμπιστοσύνη, ελπίδα και προοπτική. Τώρα περιμένω την ανταπόκριση των πολιτών για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή».

Επίσης, ο κ.Ανδρουλάκης ερωτηθείς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργό, Γιώργο Μυλωνάκη είπε: «Περιμένω από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει τον κ. Μυλωνάκη και να μάθουμε την αλήθεια. Δεν θα με εκπλήξει τίποτα από το περιβάλλον του κ.Μητσοτάκη» και πρόσθεσε πως «οι στενότεροι συνεργάτες του πρωθυπουργού έγιναν πρωταγωνιστές σκανδάλων που έχουν εκθέσει διεθνώς τη χώρα».

«Είναι ανέκδοτο, το κόμμα που έφερε την χρεοκοπία στην Ελλάδα, να λέει στο κόμμα που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στο Ευρώ ότι εμείς θα φέρουμε μνημόνια»

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με αναφορά του πρωθυπουργού περί «χορηγίας» του κ. Τσίπρα από συμφέροντα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι «οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν κρίση οι πολίτες και βλέπουν ποιοι ό,τι πετύχαμε το κάναμε με τις δικές μας δυνάμεις και ποιοι ό,τι έχουν πετύχει το έχουν πετύχει με λαϊκισμό, διχόνοια και τα συμφέροντα από δίπλα». «Άρα μην βάζετε στο ίδιο καλάθι την δική μου πορεία με τις πορείες του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Τσίπρα. Εγώ ούτε δίχασα, ούτε κορόιδεψα τον λαό, ούτε έχω προστάτες. Δεν έχω προστάτες, δεν έχω δεσμεύσεις. Δύναμη μου είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, δύναμη μου είναι η σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομώ καθημερινά με το λόγο μου, με την δημόσια συμπεριφορά μου και με τις πρακτικές μου, με τους απλούς πολίτες», σημείωσε. Πρόσθεσε: «Όλα στο φως τίποτα στο σκοτάδι και στο παρασκήνιο».

Κληθείς να σχολιάσει τις κατηγορίες κυβερνητικών πηγών για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, περί πράσινων λεφτόδεντρων και ακοστολόγητων προτάσεων που θα οδηγήσουν σε επιτήρηση, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «είναι πραγματικά ανέκδοτο το κόμμα που έφερε την χρεοκοπία στην Ελλάδα…», «που οδήγησε τη χώρα στα μνημόνια και την επιτήρηση, να λέει στο κόμμα που θυσιάστηκε για να μείνει η χώρα στο Ευρώ ότι εμείς θα φέρουμε μνημόνια». «Πόσο θράσος, πόση αλαζονεία, πόση αμετροέπεια. Είτε παρουσιάζαμε τα μισά είτε τα διπλάσια, το δελτίο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας ήταν έτοιμο. Έχουμε την ευθύνη και την εμπειρία για να είμαστε πολύ συνεπείς σε αυτά που προτείνουμε» σημείωσε. «Γιατί δεν είπαμε και 14ο μισθό που ακούγεται τόσο ωραία; Γιατί εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι δυνατότητες. Γιατί είπαμε το νέο ΕΚΑΣ; Γιατί γνωρίζουμε ότι στην κοινωνία είναι 350.000 χαμηλοσυνταξιούχοι και δεν μπορούν να ζήσουν και πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτούς. Βάλαμε προτεραιότητες βάσει των πραγματικών κοινωνικών αναγκών», τόνισε. Πρόσθεσε ότι «ο 13ος μισθός δεν είναι μόνο δίκαιο εισοδηματικά για αυτά που έχασαν το Δημόσιο τα προηγούμενα χρόνια, χρειάζεται και για κίνητρο», καθώς «δεν είναι πια ελκτικός ο δημόσιος τομέας». «Τα μέτρα μας είναι συγκεκριμένα κοστολογημένα και έχουν κοινωνικές προτεραιότητες, για να δώσουμε στο δημόσιο τομέα τη δυνατότητα να υπηρετήσει τον πολίτη σωστά τα επόμενα χρόνια. Αν καταρρεύσει η δημόσια διοίκηση, η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία η ακρίβεια θα υπερδιπλασιαστεί γιατί θα αυξηθούν οι ανελαστικές δαπάνες. Εμείς με το σχέδιο μας τις αποκλιμακώνουμε. Είναι μια ολιστική προσέγγιση», συμπλήρωσε.

«Κράτος τρομοκράτης το Ισραήλ»

Τη σαφή θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να στηρίξει ενεργά τη λύση του παλαιστινιακού ζητήματος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως «όπως καταδικάσαμε τον τζιχαντιστικό χτύπημα της Χαμάς εις βάρος των πολιτών στο Ισραήλ, έτσι καταδικάζουμε και ένα κράτος που σκοτώνει αθώους. Άρα είναι κράτος τρομοκράτης». Όπως πρόσθεσε, «ο μόνος δρόμος για τον κύριο Νετανιάχου είναι να απολογηθεί στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι πήρε πρωτοβουλία αποστέλλοντας επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για τη διεξαγωγή ειδικής συνεδρίασης, με στόχο την επαναβεβαίωση της απόφασης του 2016 που προβλέπει ανάληψη πρωτοβουλιών ώστε, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, να υπάρξει αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.

«Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά εργάζεται με μία πυξίδα: τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε πλευρά του κόσμου. Αυτή είναι η ιδεολογία μας, αυτή είναι η πυξίδα μας», σημείωσε ο πρόεδρος του κόμματος.

«Δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ το τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας - Προτεραιότητα μας η πολιτική αλλαγή»

«Στόχος και προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι μία. Η πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε κατηγορηματικά ο Νίκος Ανδρουλάκης σε επίμονες ερωτήσεις για το κατά πόσο ανησυχεί το ΠΑΣΟΚ από τη φημολογούμενη ίδρυση κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.

«Αν ο κ. Τσίπρας, που είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τον διασπάσει ή αποχωρήσει δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ και δεν θα μπει σε καμία συζήτηση παρασκηνίου», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Συμπλήρωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα κάνει τη δουλειά του και πως δεν φοβάται τίποτα. «Είναι χτισμένο σε γερά θεμέλια και έχει μέταλλο», πρόσθεσε.

Σχετικά με το ότι οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαιώνουν εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση της ΝΔ και συμφέροντα επηρεάζουν τις δημοσκοπήσεις για να ελέγξουν τις πολιτικές εξελίξεις. Δήλωσε αισιόδοξος γιατί η πολιτική και οι εκλογές είναι το πεδίο των εκπλήξεων και των ανατροπών.

Για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα του 13ου μισθού άσκησε παράλληλα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τη ΝΔ για αντιφατικές τοποθετήσεις και έλλειψη πολιτικής βούλησης.

«Τη μία μας λένε ότι είναι 1,5 δισ., την άλλη 1,4, ενώ στη Βουλή επισήμως ανέφεραν 1,27 δισ. και το πραγματικό ποσό είναι 750 εκατομμύρια μετά φόρους και εισφορές», τόνισε. Υπενθύμισε δε δήλωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ότι «ακόμη κι αν υπήρχαν τα χρήματα, δεν θα δινόταν 13ος μισθός».

«Τι μας λένε στον Έλληνα δημόσιο υπάλληλο; Δεν σας τα δίνουμε ακόμη κι αν τα έχουμε;», διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας πως αυτή η πολιτική οδηγεί σε «υποβαθμισμένο δημόσιο τομέα» και αποτρέπει νέους επιστήμονες υψηλών δυνατοτήτων από το να ενταχθούν σε αυτόν.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι εάν το κόμμα του ήταν κυβέρνηση και έφερνε τον 13ο μισθό, «η Νέα Δημοκρατία θα τον ψήφιζε», καθώς πρόκειται για μέτρο με κοινωνική απήχηση. Παρουσίασε παράλληλα τη δική του πρόταση για «αναπτυξιακό σχέδιο που θα φέρει τα απαραίτητα έσοδα» και για «δικαιότερο φορολογικό σύστημα που θα πλησιάζει τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αντί να επιβαρύνει δυσανάλογα τους πιο φτωχούς και τη μεσαία τάξη».

Αναφερόμενος στη στάση της κυβέρνησης, ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι «οι δημοσκοπήσεις έφεραν τα μέτρα και όχι το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη», επισημαίνοντας πως φαινόμενα όπως «η αδιαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η διαφθορά και η ατιμωρησία» έχουν ενισχύσει την κοινωνική δυσπιστία.

«Εμείς έχουμε άλλη πολιτική, άλλο προσανατολισμό και κυρίως άλλη νοοτροπία: με το βλέμμα στην κοινωνία και όχι με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις», κατέληξε.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ, Δέσποινας Βλεπάκη, για το ζήτημα τον συνεργασιών και για το με ποιες σημερινές δυνάμεις συγκεκριμένα θα μπορούσε να συνεργαστεί μετεκλογικά «στο προσκήνιο» όπως τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - προκειμένου το ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει - ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε: «Στο προσκήνιο αλλά και με γνώση των συσχετισμών, διότι δεν μπορώ να κάνω τον Νοστράδομο και να επινοήσω, να φανταστώ, να περιγράψω ποιο θα είναι το εκλογικό αποτύπωμα της λαϊκής ετυμηγορίας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Εγώ αυτό που μπορώ να πω σήμερα, είναι ότι για εμάς, για τις δικές μας δεσμεύσεις, έστω και με μία ψήφο το ΠΑΣΟΚ μπροστά από τη ΝΔ, ο τόπος θα έχει άλλη κυβέρνηση, άλλη πολιτική. Πολιτική αλλαγή που σίγουρα θα φέρει καλύτερη ζωή για τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η δική μου δέσμευση, αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Όλα τα υπόλοιπα, θα μας τα δείξει πο ελληνικός λαός με τη ψήφο του στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο Live τη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.