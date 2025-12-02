Της Δέσποινας Βλεπάκη

Πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων με στόχο την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών προανήγγειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρόκειται για μια κίνηση με την οποία η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιθυμεί να αναδείξει ότι η σταθερή απόφαση για αυτόνομη πορεία του κόμματος, δεν σημαίνει και απομόνωση, ενώ με τη λήψη τέτοιων πρωτοβουλιών πολλοί διαβάζουν ότι η Χαριλάου Τρικούπη επιθυμεί να τονίσει ότι έχει τις πρωτοβουλίες των κινήσεων στον χώρο που βρίσκεται εν αναμονή και της φημολογούμενης κίνησης Τσίπρα.

«Δεν έχω καμία ανοχή στη διαφθορά.Ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο συντηρούν τη διαφθορά, όχι μόνο ανέχονται τη διαφθορά, όχι μόνο εργαλειοποιούν τη διαφθορά, αλλά τη συγκαλύπτουν κιόλας. Όταν δεν αφήνεις τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, χρησιμοποιώντας το άρθρο 86 για να της απαγορεύσεις να ελέγξει υπουργούς σε αλλεπάλληλες υποθέσεις, προσπαθείς να προστατεύσεις τη διαφθορά», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, μιλώντας στο OPEN

Μάλιστα ενημέρωσε ότι θα στείλει επιστολή στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, καλώντας τα σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

«Αυτοί που έχουν βλάψει τον πρωτογενή τομέα να πάνε στη δικαιοσύνη - και υπουργοί και στελέχη. Καλώ όλα τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούμε για το πώς θα αναθεωρηθεί το άρθρο 86. Πρέπει να συνεννοηθούμε, να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα, κορυφαία στελέχη της πράσινης παράταξης, όπως ο Κώστας Τσουκαλάς στα Parapolitika fm, επισημαίνουν σε κάθε τόνο ότι «ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ είναι μονομέτωπος απέναντι στη δεξιά και τη συντήρηση. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο ιδεολογικός αντίπαλος της ΝΔ, το μόνο κόμμα που φοβάται ο κ. Μητσοτάκης», με τη Χαριλάου Τρικούπη να κάνει ευρύ κάλεσμα στους προοδευτικούς πολίτες να γυρίσουν στο δημοκρατικό τους σπίτι, και τα πηγαδάκια να απασχολεί μια φράση της υπεύθυνης Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος Άννας Διαμαντοπούλου, που άνοιξε την πόρτα και σε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν όλους τους καλεί, όλους και τους βουλευτές που έφυγαν και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θέλουν όλοι μαζί, ας έρθουν όλοι», ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες στο Action 24 η Άννα Διαμαντοπούλου.

Παράλληλα, ποικίλα σχόλια και συντροφικά καρφιά, με αποδέκτη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, προκάλεσαν οι φιλοφρονήσεις του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρου Παππά για τον υπουργό Υγείας.

«Εγώ δεν θα πω ότι δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση, στα μέτρα της στρατηγικής που είχε και των πόρων που διεκδίκησε ή που είχε κάνατε κύριε υπουργέ και έκανε η κυβέρνηση αυτή ότι μπορούσε... Εγώ σας λέω ότι είστε ο πιο εργατικός Υπουργός», σημείωσε ο Πέτρος Παππάς απευθυνόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη, με τον υπουργό Υγείας να ευχαριστεί δημόσια τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ για τη φιλοφρόνηση.

«Θα ήταν άδικο να μην ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή Πέτρο Παππά για τα καλά του λόγια. Επειδή στην πολιτική μου ζωή έχω βιώσει μεγάλη εχθροπάθεια αυτή του η συμπεριφορά με κέρδισε», σχολίασε ο Αδωνις Γεωργιάδης στο twitter.

Θα ήταν άδικο να μήν ευχαριστήσω τον συνάδελφο βουλευτή @PetrosPappas4 για τα καλά του λόγια, προσωπικά για την δουλειά μου στο Υπουργείο Υγείας. Πέραν των πολιτικών μας διαφορών μπορούμε να είμαστε πολιτισμένοι και ευγενικοί μεταξύ μας. Είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι αλλά όχι… pic.twitter.com/hGe6IFDZ2p — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 1, 2025

Ιδιαίτερα καυστικό ήταν το σχόλιο του μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Χάρη Καστανίδη.

«Συγκρίνοντας τις σχετικές δηλώσεις, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι προ ολίγων εβδομάδων αδικήθηκε, μη αναλαμβάνοντας καθήκοντα, ο παρ' ολίγον διευθυντής του γραφείου του κυρίου Ανδρουλάκη», σχολίασε ο Χάρης Καστανίδης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκρίνοντας τις σχετικές δηλώσεις, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι προ ολίγων εβδομάδων αδικήθηκε, μη αναλαμβάνοντας καθήκοντα, ο παρ' ολίγον διευθυντής του γραφείου του κυρίου Ανδρουλάκη. https://t.co/orWxw1svyl — Kastanidis Haris (@KastanidisHaris) December 1, 2025

Θερμό επεισόδιο στις εκλογές του Δ.Σ.Α

Η Χαριλάου Τρικούπη ανέβασε τους τόνους και για ένα επεισόδιο φραστικής βίας από τον υποψήφιο πρόεδρο του Δικηγορικού συλλόγου που στηρίζει η ΝΔ, Δημήτρη Αναστασόπουλο, προς τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή. Μάλιστα ζήτησε από το κυβερνών κόμμα να καταδικάσει τη συμπεριφορά του στελέχους του.

«Καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να καταδικάσει άμεσα την απρόκλητη φραστική επίθεση, που δέχθηκε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από τον υποψήφιο Πρόεδρο του ΔΣΑ, που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη Αναστασόπουλο», αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να καταδικάσει άμεσα την απρόκλητη φραστική επίθεση, που δέχθηκε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, @pandoudonis από τον υποψήφιο Πρόεδρο του ΔΣΑ, που στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, Δημήτρη Αναστασόπουλο. 👉https://t.co/a5XzxoMo86 pic.twitter.com/ERPX0NJoPc — ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής (@pasok) December 1, 2025

Το περιστατικό γνωστοποίησε ο βουλευτής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Το να με αποκαλεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ. Αναστασόπουλος «καραγκιόζη», φωνάζοντας έξω από τον Δικηγορικό Σύλλογο επειδή του άσκησα πολιτική κριτική για τη στήριξη που έλαβε από τον κ. Κατσιβαρδά, Βουλευτή εκλεγμένο με τους "Σπαρτιάτες", ξεπερνά κάθε όριο. Λυπάμαι ειλικρινά ως πολίτης πρώτα πρώτα!», σημείωσε σε ανάρτησή του ο Παναγιώτης Δουδωνής.

Στην τριετή πολιτική μου πορεία, στην επταετή θητεία μου στον δημόσιο λόγο πάντα ήμουν υπέρ του ελεύθερου διαλόγου με σεβασμό στον αντίπαλο. Μάλιστα έγραψα και σχετικό βιβλίο με τίτλο: «Το πολίτευμα της συνύπαρξης». Το να με αποκαλεί ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ κ.Αναστασόπουλος… pic.twitter.com/mGRafGYoyP — Panagiotis Doudonis (@pandoudonis) December 1, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.