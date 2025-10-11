Του Αντώνη Αντζολέτου

Δίνοντας «σήμα» πως η «αντισυμβατική» του πρωτοβουλία, όπως τη χαρακτηρίζει, να παραιτηθεί από βουλευτής είναι μια κίνηση που θα μπορέσει να του δώσει την ευκαιρία να συνομιλήσει με την κοινωνία, ο Αλέξης Τσίπρας χτίζει ουσιαστικά το αφήγημα και τους λόγους για τους οποίους σκέφτεται να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος. Σε σχετική ερώτηση απαντά: «Χρειαζόμαστε νέα εργαλεία σκέψης και πράξης, διαφορετικά θα βαλτώσουμε όλοι σε μια αδιέξοδη κατάσταση. Οι πολίτες, αυτή είναι η δύναμη της αλλαγής σήμερα. Μόνον αυτοί, “από κάτω” μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα “επάνω”. Να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις».

Ο Αλέξης Τσίπρας γνώριζε την ημέρα της παραίτησής του από τα έδρανα της Βουλής πως θα υπάρξει ένα ντόμινο εξελίξεων, καθώς πολλοί από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούνται «δικά του παιδιά». Τα όσα ακολούθησαν με δηλώσεις ορισμένων με τις οποίες εκδήλωσαν την πρόθεσή τους να συνταχθούν μαζί του τον οδήγησε στο να ξεκαθαρίσει στη συνέντευξή του πως δεν έχει κανέναν στόχο να διασπάσει τον ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν έχω καμία πρόθεση να αναπαράγω τακτικές “στρατολόγησης” ή διάσπασης που το μόνο που καταφέρνουν είναι να εντείνουν την απογοήτευση της κοινωνίας… Μόνο η πράξη των πολλών μπορεί να γίνει κινητήρας μιας πορείας προς την πρόοδο, έξω από το σημερινό τοξικό τέλμα. Σ’ αυτή θέλω να αφιερώσω την ενέργειά μου». O πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφερόμενος στην απόφασή του να παραιτηθεί από τη βουλευτική ιδιότητα και τα προνόμια του πρώην πρωθυπουργού αναφέρει πως το κύριο κίνητρο του ήταν να αισθάνεται καλά με τη συνείδηση του. «Είπα όχι στην ασφάλεια του επαγγελματία πολιτικού για να συναντηθώ με την ανασφάλεια του πολίτη». Τόνισε πως η σχέση του με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι σχέση ζωής που, όμως έχει κλείσει.

Εμφανίζεται κατηγορηματικός αναφέροντας πως «όχι δεν υπάρχουν» περιθώρια για τη σημερινή προοδευτική αντιπολίτευση να ασκήσει τον ρόλο και τα καθήκοντά της, «όσο τουλάχιστον αυτή δείχνει συμφιλιωμένη με τη σημερινή σήψη και δεν διακινδυνεύει υπερβάσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά. Συμπληρώνει μάλιστα πως «στη σημερινή πολυκατακερματισμένη μορφή της, με περίκλειστα και αναξιόπιστα σχήματα, δεν μπορεί να παίξει τον ρόλο που το Σύνταγμα ορίζει και η κοινωνία χρειάζεται». Στη συνέντευξή του μιλάει για την ανάγκη ενός «σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης, δημοκρατίας».

Ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά προς τον πρωθυπουργό σημειώνοντας πως «δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης». «Η διαφθορά, η χειραγώγηση της Δικαιοσύνης, η παράλυση των θεσμών, η προκλητική στήριξη του μεγάλου πλούτου εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, η εξασθένηση της διεθνούς θέσης της χώρας, η διακυβέρνηση με όρους προσωπικού πλουτισμού απαιτούν την αφύπνιση και την κινητοποίηση των πολιτών που βλέπουν τη ζωή τους και το αύριο να εκποιούνται προς όφελος λίγων».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.