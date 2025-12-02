Στρατηγική ανοιχτών δρόμων και διαλόγου με τους αγρότες

Της Δώρας Αντωνίου

Με τα μπλόκα των αγροτών να αυξάνονται σε αριθμό και τους παραγωγούς να δηλώνουν αποφασισμένοι για παρατεταμένες κινητοποιήσεις, η κυβέρνηση αναζητά τρόπους για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Υπάρχει γενική παραδοχή ότι είναι μια σοβαρή κρίση που απαιτεί προσεκτικούς χειρισμούς. Από τη μια, η κυβέρνηση γνωρίζει ότι ένα μέτωπο ανοιχτής σύγκρουσης δεν είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή, από την άλλη, όμως, σπεύδει να διαμηνύσει ότι «οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί», όπως δήλωσε χθες ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος παρέπεμψε στην αστυνομία για την εφαρμογή του νόμου. «Η Αστυνομία λοιπόν, που είναι η αρμόδια, όπως έχει κάνει σε τόσες άλλες περιπτώσεις, με τον επιχειρησιακό τρόπο που εκείνη θα επιλέξει, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους να επιβάλλει τον νόμο», υπογράμμισε.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση διαμηνύει ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μένουν ανοιχτοί και ότι σε καμιά περίπτωση δεν σταματάει ο διάλογος με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε χθες ότι η πόρτα του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο με τους αγρότες. Βεβαίως, φρόντισε και αυτός από την πλευρά του να διαμηνύσει ότι είναι «δημοκρατικό δικαίωμα των αγροτών να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν, αλλά μέχρι του σημείου που δεν προκαλούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες».

Χωρίς αμφιβολία, η κατάσταση είναι σοβαρή. Πολύ περισσότερο που το μήνυμα που εκπέμπουν από την πλευρά τους οι αγρότες είναι ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και θα εντείνουν τον αγώνα τους. Με δεδομένο ότι για το θέμα αυτό η κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες επίλυσης από το περασμένο καλοκαίρι, προσπαθώντας να ομαλοποιήσει τις πληρωμές επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, το γεγονός ότι τώρα που άρχισαν οι καταβολές χρημάτων εκδηλώνεται η αντίδραση, προκαλεί πρόσθετο προβληματισμό. Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι οι αντοχές του αγροτικού πληθυσμού δοκιμάστηκαν και ότι υπάρχουν προβλήματα για τους παραγωγούς. Την ίδια στιγμή, όμως, η προοπτική παρατεταμένων αποκλεισμών στο εθνικό οδικό δίκτυο απειλεί να προκαλέσει ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα.

Η προοπτική μετωπικής σύγκρουσης σίγουρα συναντά αντιδράσεις στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, ιδιαίτερα από βουλευτές της περιφέρειας, που εδώ και καιρό έχουν μεταφέρει το εκρηκτικό κλίμα που επικρατεί στις τάξεις των αγροτών.

Στην κυβέρνηση επενδύουν στη συνέχιση των πληρωμών, που εκτιμούν ότι θα αποδείξει ότι όσα έχουν ειπωθεί ισχύουν και θα αρχίσουν να πείθονται οι παραγωγοί ότι δεν έχουν λόγο να ανησυχούν ότι θα πάρουν λιγότερα χρήματα. Αντίθετα, στην κυβέρνηση επιμένουν ότι οι έντιμοι αγρότες θα δουν όταν ολοκληρωθούν οι πληρωμές ότι θα πάρουν περισσότερα χρήματα, καθώς σε αυτούς θα διανεμηθούν τα αδιάθετα κονδύλια που θα προκύψουν καθώς οι δικαιούχοι φέτος είναι λιγότεροι.

Εφόσον αυτές οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν, τότε είναι πιθανό να προκύψουν ρήγματα στο μέτωπο των κινητοποιήσεων, που σταδιακά θα οδηγήσουν σε αποδυνάμωσή τους.

