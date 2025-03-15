Το παρασκήνιο των αλλαγών και τα στοιχήματα της νέας κυβέρνησης

Της Δώρας Αντωνίου

Και τώρα, τρέχουμε. Αυτό αναμένεται να είναι το βασικό μήνυμα του πρωθυπουργού προς τους υπουργούς του στη σημερινή, πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με τη νέα σύνθεση που ανακοινώθηκε χθες. Θα προηγηθεί η ορκωμοσία των νέων υπουργών και υφυπουργών, συνολικά 15.

Με την κυβέρνηση να έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις για καθυστερήσεις και στασιμότητα και τους πολίτες να εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τις επιδόσεις της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καλέσει τους υπουργούς του να ενεργοποιηθούν άμεσα, ώστε σύντομα να προκύψουν απτά αποτελέσματα από την επανεκκίνηση που επιδιώκει η κυβέρνηση με τον ανασχηματισμό. Η βασική αιχμή είναι «αποτελεσματικότητα και ταχύτητα», καθώς στο μέσο της δεύτερης τετραετίας δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Και το κεντρικό ζητούμενο των αλλαγών στην κυβέρνηση είναι να μπορέσουν να απαντηθούν πειστικά το αίσθημα απογοήτευσης και ο θυμός, που δείχνουν να κυριαρχούν σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας και εκφράζονται στις δημοσκοπήσεις αλλά και με τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη.

Με τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προκύπτει μια κυβέρνηση περισσότερο «μητσοτακική» από κάθε προηγούμενη, υπό την έννοια ότι ο πρωθυπουργός επέλεξε να βγάλει μπροστά μια σειρά από στελέχη νεότερης γενιάς, τριαντάρηδες και σαραντάρηδες, που πολιτικά αναδείχθηκαν και ωρίμασαν την περίοδο της δικής του ηγεσίας στο κυβερνών κόμμα. Είναι πρόσωπα με αυτά τα χαρακτηριστικά που τοποθετήθηκαν σε κομβικούς τομείς, όπως η Οικονομία και οι Μεταφορές, που αναβαθμίστηκαν και απέκτησαν ενισχυμένο ρόλο και αρμοδιότητες, όπως στην Πολιτική Προστασία ή που επανήλθαν στην κυβέρνηση, όπως στο υπουργείο Οικογένειας. Τώρα δίνεται η ευκαιρία σε αυτή τη γενιά να δείξει αν μπορεί να απαντήσει στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί για την κυβέρνηση. Παράλληλα, με τον χθεσινό ανασχηματισμό διαμορφώνονται νέες ισορροπίες και συσχετισμός δυνάμεων στο εσωτερικό κυβέρνησης και κόμματος, ενώ πίσω από συγκεκριμένες επιλογές υπάρχει παρασκήνιο.

Η αναβάθμιση του Κωστή Χατζηδάκη είναι το βασικό σημείο αναφοράς του ανασχηματισμού, καθώς συνοδεύεται και με ένα νέο μοντέλο παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου συνολικά. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι το νέο ισχυρό πρόσωπο του Μεγάρου Μαξίμου. Για τον καλύτερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου και προκειμένου να μην υπάρχουν αλληλοκαλύψεις, που διαπιστωμένα έχουν προκαλέσει συγκρούσεις και σύγχυση στο παρελθόν, τα υπουργεία χωρίζονται σε δύο κύκλους. Στον ένα, που περιλαμβάνει τα οικονομικά και παραγωγικά υπουργεία, θα έχει την εποπτεία ο κ. Χατζηδάκης. Στον δεύτερο κύκλο έχουν περιληφθεί τα κοινωνικά και θεσμικά υπουργεία με την εποπτεία εκεί να γίνεται από τον Άκη Σκέρτσο.

Ενδιαφέρον παρασκήνιο έχει η επιλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη για το υπουργείο Οικονομίας. Έχοντας υψηλή δημοφιλία και πολλές θετικές γνώμες για εφόδιο, επιλέχθηκε ως ο κατάλληλος να καταφέρει να επικοινωνήσει με επιτυχία την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Με τους πολίτες να εκφράζουν δυσαρέσκεια για ακρίβεια και οικονομία, είναι ένα στοίχημα για την κυβέρνηση να μπορέσει να δείξει ότι η επιτυχία στους οικονομικούς δείκτες αντανακλά στην καθημερινότητα των πολιτών. Και αξιολογήθηκε ότι ο κ. Πιερρακάκης διαθέτει την επικοινωνιακή ικανότητα να το καταφέρει. Άλλωστε έδειξε δεινότητα στην επικοινωνία του έργου του στα δύο υπουργεία που θήτευσε πριν αναλάβει το νέο του χαρτοφυλάκιο.

Μια επίσης ενδιαφέρουσα επιλογή είναι η τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη στο υπουργείο Μετανάστευσης, που από πολλούς θεωρήθηκε έκπληξη. Όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, εκτός από το μήνυμα που στέλνει η συγκεκριμένη επιλογή στο παραταξιακό ακροατήριο, το οποίο τοποθετεί ψηλά το θέμα των μεταναστευτικών ροών, η επιλογή του κ. Βορίδη έχει να κάνει με το γεγονός ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κορυφαίο θέμα αυτή τη στιγμή η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού επιστροφών για όσους αιτούντες άσυλο απορρίπτονται οι αιτήσεις τους και πρέπει να φύγουν. Μόλις το 20% των αποφάσεων επιστροφής υλοποιούνται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Το κομμάτι αυτού του μηχανισμού που αντιστοιχεί στη χώρα μας θα κληθεί να διαμορφώσει ο νέος υπουργός Μετανάστευσης, ενώ πηγές του Μαξίμου διευκρινίζουν ότι θα εξακολουθήσει ο κ. Βορίδης να έχει αναβαθμισμένο ρόλο στη Βουλή ως «αντ’ αυτού» του πρωθυπουργού, όπως μέχρι τώρα.

Με τις επιλογές του, που διαμορφώνουν νέα δεδομένα στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και συνολικά στον κυβερνητικό μηχανισμό, ο πρωθυπουργός βάζει ένα στοίχημα με στόχο την αποτελμάτωση της κυβέρνησης, που βρίσκεται στην πιο δύσκολη θέση από την κατάκτηση της εξουσίας από τη Ν.Δ. το 2019 μέχρι σήμερα. Μένει να φανεί αν θα το κερδίσει.

Πηγή: skai.gr

