Τελετές παράδοσης - παραλαβής θα πραγματοποιηθούν αύριο στα υπουργεία των οποίων η ηγεσία άλλαξε «χέρια» μετά τον σημερινό ανασχηματισμό που πραγματοποίησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και αμέσως μετά θα συνεδριάσει το υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό.

Οι ώρες των τελετών παράδοσης - παραλαβής

Στο νευραλγικό υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο απερχόμενος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης θα παραδώσει τη «σκυτάλη», στον Κυριάκο Πιερρακάκη, που γίνεται ο νέος «τσάρος». Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 14.00 στην αίθουσα του 3ου ορόφου.

Στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η τελετή παράδοσης - παραλαβής έχει οριστεί στις 13:00. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, θα παραδώσει το χαρτοφυλάκιο στον Μάκη Βορίδη.

Στο υπουργείο Παιδείας, η τελετή θα γίνει στις 12:30 στην αίθουσα Jacqueline De Romilly. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παραδίδει τα καθήκοντα του υπουργείου στη Σοφία Ζαχαράκη.

Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η τελετή παράδοσης- παραλαβής θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 το απόγευμα, στον αίθριο χώρο του υπουργείου όπου ο Βασίλης Κικίλιας αναλαμβάνει καθήκοντα από τον απερχόμενο υπουργό Χρήστο Στυλιανίδη.

Στο υπουργείο Ανάπτυξης, η παράδοση παραλαβής στους υφυπουργού θα γίνει στις 12:00 στον 3ο όροφο του κτηρίου (Νίκης 5-7)

