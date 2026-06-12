Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε την έγκρισή του για την πρόταση εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance, έναντι $111 δισ., σύμφωνα με το Politico που επικαλείται δύο πηγές με γνώση του ζητήματος. Η έγκριση αυτή αίρει ένα σημαντικό ρυθμιστικό εμπόδιο για τη συμφωνία, η οποία θεωρείται μία από τις πιο στενά παρακολουθούμενες διαδικασίες συγχώνευσης στον χώρο των μέσων την περίοδο της προεδρίας Τραμπ.

Η απόφαση, που αναμένεται να ανακοινωθεί αργότερα επισήμως, ανοίγει τον δρόμο ώστε η Paramount να προχωρήσει στη συγχώνευση με τον όμιλο που βρίσκεται πίσω από το CNN, τη Warner Bros. Pictures και την streaming υπηρεσία HBO Max.

Μετά από εκτενή αξιολόγηση, αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατέληξαν στην απόφαση ότι η εξαγορά αυτή δεν αποτελεί απειλή για τον ανταγωνισμό και αποφάσισαν να μην την αμφισβητήσουν, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Politico υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η δημόσια προσοχή εντάθηκε αφού η Netflix απέσυρε τη δική της προσφορά για τη Warner Bros., έπειτα από έναν σύντομο «πόλεμο προσφορών», γεγονός που άφησε το πεδίο ελεύθερο ώστε να επικρατήσει η πρόταση της Paramount.

Πριν από τρεις εβδομάδες, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, συναντήθηκε δια ζώσης για περίπου δύο ώρες με αξιωματούχους της Αντιμονοπωλιακής Διεύθυνσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων και έμπειρων νομικών στελεχών, σύμφωνα με μία από τις πηγές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι αξιωματούχοι υπέβαλαν σειρά ερωτήσεων στον Έλισον σχετικά με τη συναλλαγή και τις επιπτώσεις της στον ανταγωνισμό, μέχρι να θεωρήσουν ότι καλύφθηκαν πλήρως οι ανησυχίες τους, ανέφερε η ίδια πηγή. Ο πατέρας του, συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, είναι μακροχρόνιος σύμμαχος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν σημαίνει ότι η συγχώνευση απαλλάσσεται από περαιτέρω νομικό έλεγχο.

Ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα, εξετάζει τη συναλλαγή και ενδέχεται ακόμη να προσφύγει δικαστικά για να μπλοκάρει τη συμφωνία, παρά το γεγονός ότι οι ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές την έχουν ήδη εγκρίνει. Εκπρόσωπος του γραφείου του Ρομπ Μπόντα δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Politico ότι «η εξαγορά της Warner Bros. από την Paramount παραμένει υπό ενεργή έρευνα».

Πηγή: skai.gr

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