Ο Κωστής Χατζηδάκης που ήταν μέχρι σήμερα ο «τσάρος» της ελληνικής οικονομίας, αναβαθμίστηκε ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε σήμερα, Παρασκευή.

Ο κ. Χατζηδάκης γεννήθηκε στο Ρέθυμνο, μεγάλωσε στον Άγιο Ιωάννη Μυλοποτάμου και τελείωσε το Λύκειο Περάματος Ρεθύμνου και κατάγεται από πολιτική οικογένεια. Το 1983 εισήχθη στη Νομική Σχολή στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του με μεταπτυχιακό στην Πολιτική Επικοινωνία από το Πανεπιστήμιο του Κεντ (Αγγλία), ενώ είναι δικηγόρος στο επάγγελμα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του δραστηριοποιήθηκε στη φοιτητική οργάνωση ΔΑΠ - ΝΔΦΚ, της οποίας διετέλεσε γραμματέας από το 1987 μέχρι το 1989 (διαδεχόμενος τον Γιώργο Βουλγαράκη) και μέλος του κεντρικού συμβουλίου της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης της Ελλάδας (ΕΦΕΕ).

Τη διετία 1989-90 ήταν στέλεχος της Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού της Ν.Δ. και της Γραμματείας Εκλογών του κόμματος, εν όψει των αναμετρήσεων του 1989 και του Απριλίου 1990.

Μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Κεντ της Μεγάλης Βρετανίας, ο Κωστής Χατζηδάκης επέστρεψε στην Ελλάδα και τον Οκτώβριο του 1992 εξελέγη πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1994.

Στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 1994 ο Χατζηδάκης εξελέγη ευρωβουλευτής, τέταρτος νεότερος ευρωβουλευτής σε ολόκληρη την Ευρωβουλή. Τον Ιανουάριο του 1997 εκλέγεται Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για την Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής.

Επανεκλέγεται ευρωβουλευτής στις ευρωεκλογές του 1999 και αμέσως μετά αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Μεταφορών και Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωβουλής.

Επανεκλέγεται τρίτη φορά ευρωβουλευτής στις ευρωεκλογές του 2004, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται εκ νέου κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για θέματα περιφερειακής πολιτικής. Το 2006 αναδεικνύεται από το "Parliament Magazine" «Ευρωβουλευτής της χρονιάς στο τομέα της Περιφερειακής πολιτικής».

Στις εκλογές του 2007 εκλέγεται βουλευτής Β΄ Αθηνών και στη συνέχεια ορίζεται υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή

Στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2009 επανεκλέγεται βουλευτής Β' Αθηνών και ορίζεται από τον Αντώνη Σαμαρά Τομεάρχης Ανάπτυξης.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 εκλέγεται και πάλι βουλευτής Β' Αθηνών.

Στην κυβέρνηση Σαμαρά, τον Ιούνιο του 2012, αναλαμβάνει υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και παραμένει σε αυτή τη θέση μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Από τον Ιούνιο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2014 ήταν υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου 2015 εκλέγεται ξανά βουλευτής στη Β' Αθηνών. Τον Ιανουάριο του 2016 ο Κωστής Χατζηδάκης ορίστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αντιπρόεδρος της ΝΔ με αρμοδιότητα τη σύνταξη του νέου κυβερνητικού προγράμματος του κόμματος.

Ορίστηκε υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 27 Ιουνίου 2023 και παραδίδει αύριο, 15 Μαρτίου τη θέση του στον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Έχει παντρευτεί τη γιατρό, πρώην στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, Πόπη Καλαϊτζή. Μαζί έχουν αποκτήσει ένα γιο, τον Γιάννη.

