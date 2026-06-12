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Φαντασμαγορικό ξεκίνημα για το Μουντιάλ 2026 στον Καναδά- Όσα έγιναν στη… δεύτερη τελετή έναρξης (PIC+VID)

Πραγματοποιήθηκε η φαντασμαγορική τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 στον Καναδά, μία μέρα μετά από την αντίστοιχη τελετή στο Μεξικό

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Καναδάς: Φαντασμαγορικό ξεκίνημα για το Μουντιάλ 2026

Με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, έντονα συμβολικά μηνύματα και αναφορές στην πολυπολιτισμική ταυτότητα του Καναδά πραγματοποιήθηκε η... δεύτερη τελετή έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο Τορόντο, πριν από την αναμέτρηση του Καναδά με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

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Η αυλαία άνοιξε με τον βραβευμένο Καναδό τραγουδοποιό Γουίλιαμ Πρινς, ο οποίος πλαισιώθηκε από αυτόχθονες χορευτές σε μια εμφάνιση αφιερωμένη στους ιθαγενείς πληθυσμούς της χώρας. Ακολούθησαν οι Αλέσια Κάρα, Νόρα Φατέχι, Βεγκεντρίμ και Σαντζόι, ενώ στη συνέχεια οι Ελιάνα και Τζέσι Ρέγιες παρουσίασαν το τραγούδι «Illuminate», ξεσηκώνοντας το κοινό.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρέλαση των 48 χωρών που συμμετέχουν στη διοργάνωση, με τις σημαίες όλων των εθνικών ομάδων να κάνουν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο.

Στη συνέχεια, ο δημοφιλής Καναδός τραγουδιστής Μάικλ Μπουμπλέ ερμήνευσε το «Bring It On Home to Me», ενώ ο ηθοποιός Γουίλ Άρνετ καλωσόρισε τους φιλάθλους εκ μέρους των διοργανωτών.

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Η τελετή κορυφώθηκε με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Η Αλάνις Μορισέτ τραγούδησε το «O Canada», με χιλιάδες φιλάθλους να συμμετέχουν από τις εξέδρες, ενώ ο βιολονίστας Αλεξάνταρ Γκάγιτς απέδωσε τον εθνικό ύμνο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Με τον τρόπο αυτό, ο Καναδάς έδωσε το δικό του εορταστικό στίγμα στην έναρξη του Μουντιάλ 2026, της πρώτης διοργάνωσης στην ιστορία που φιλοξενείται από τρεις χώρες: τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό.

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Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Mundial 2026 Καναδάς
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