Μπήκε, ξελάσπωσε τον Καναδά και τη χάλασε στη Βοσνία ο Λάριν

Ισόπαλη η πρεμιέρα του 2ου ομίλου στο φετινό Μουντιάλ!

Η Βοσνία έδειξε ικανή να χαλάσει το πάρτι που είχαν στήσει στο «BMO Field» του Τορόντο οι διοργανωτές Καναδοί, παίρνοντας το προβάδισμα στο 21’ με γκολ του Λούκιτς, όμως οι γηπεδούχοι, οι οποίοι ήταν ανώτεροι και ανώτεροι στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ισοφάρισαν για το τελικό 1-1 στο 79', με σκόρερ τον Λάριν, ο οποίος είχε μπει στο παιχνίδι ως αλλαγή μερικά δευτερόλεπτα νωρίτερα! Πρώτος βαθμός σε Μουντιάλ για τον Καναδά, ο οποίος είχε 6 ήττες στα ισάριθμα παιχνίδια που είχε δώσει ως τώρα στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση!

Έτσι, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους παίρνοντας από έναν βαθμό, ενώ για τον ίδιο όμιλο, Κατάρ και Ελβετία θα κοντραριστούν το βράδυ του Σαββάτου (13/6, 22:00).

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε έχοντας γρήγορο ρυθμό και με τον Καναδά να κερδίζει το πρώτο του κόρνερ πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, ενώ η πρώτη καλή ευκαιρία για γκολ ήταν της Βοσνίας, στο 3’, όταν μετά από μια εκτέλεση φάουλ και αδυναμία των γηπεδούχων να απομακρύνουν την μπάλα, ο Μέμιτς ήρθε με φόρα αλλά σούταρε ψηλά άουτ από πλεονεκτική θέση.

Η Βοσνία απείλησε ξανά την εστία του Κρεπό από στατική φάση στο 5’, με μια κεφαλιά του Λούκιτς να μην βρίσκει τον στόχο, ενώ είχε παρόμοια προσπάθειά και στο 13’, όταν η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Καναδού τερματοφύλακα. Ο Καναδάς έφτιαξε την πρώτη μεγάλη φάση του για να ανοίξει το σκορ στο 17’, όταν μετά από μια σέντρα που έγινε από τα δεξιά και κάκιστη απομάκρυνση από τον Ντέντιτς, ο Ντέιβιντ είδε την μπάλα στρωμένη μπροστά του, όμως πλάσαρε αδύναμα και πάνω στον Βάσιλ.

Τελικά, ήταν η Βοσνία εκείνη που προηγήθηκε στο 21’, όταν μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Μπάσιτς, ο Κολάσινατς πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Λούκιτς πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας για να την στείλει στα δίχτυα από κοντά με δικιά του κεφαλιά, κάνοντας το 0-1! Μετά από το γκολ που δέχθηκε, ο Καναδάς πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ η Βοσνία οπισθοχώρησε, περιμένοντας περισσότερο στο δικό της μισό του γηπέδου.

Στο 32’ ο Ολουβασέγι ξεπέρασε τον Μουχαρέμοβιτς και βρέθηκε φάτσα με την εστία, όμως πλάσαρε ψηλά άουτ, ενώ οι γηπεδούχοι συνέχισαν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και να προσπαθούν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, απειλώντας ξανά στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Εουστάκιο, ο Κορνέλιους έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία με κεφαλιά του.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ντεμίροβιτς να σουτάρει δευτερόλεπτα μετά από τη σέντρα και με τον Κρεπό να μην αιφνιδιάζεται μπλοκάροντας εύκολα, ενώ στο 47’ ο Ολουβασέγι έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια και συρτό γύρισμα, με τον Βάσιλ να έχει απάντηση. Ο Καναδάς «άγγιξε» το 1-1 στο 54’, όταν μετά από υπέροχη συνεργασία τριών παικτών του, ο Λαρέια βρέθηκε φάτσα με το γκολ, αλλά ο Βάσιλ απέκρουσε το πλασέ με το πόδι του και ο Κολάσινατς έδιωξε την μπάλα πάνω στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ήρθε η απάντηση της Βοσνίας, με τον Κορνέλιους να κάνει λάθος γύρισμα και με τον Ντεμίροβιτς να μην μπορεί να βγει νικητής σε τετ-α-τετ του με τον Κρεπό.

Ο Καναδάς συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο, με τη Βοσνία να περιμένει για να βρει την ευκαιρία της να απειλήσει μέσα από κάποια αντεπίθεση. Στο 66’ και μετά από μια σέντρα που έγινε από τα αριστερά, ο Ολουβασέγι πήρε την κεφαλιά και ο Κάτιτς έσωσε την ομάδα του διώχνοντας την μπάλα όντας πάνω στη γραμμή.

Τελικά, ο Καναδάς κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης στο 79’, όταν μετά από μια όμορφη συνεργασία των παικτών του, η μπάλα κατέληξε στον Λάριν, ο οποίος δευτερόλεπτα αφότου μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή, απέφυγε υπέροχα τον προσωπικό του αντίπαλο και τελείωσε ιδανικά τη φάση, για να διαμορφώσει το 1-1! Μάλιστα, ο Λάριν είχε μεγάλη ευκαιρία για να κάνει και την ολική ανατροπή στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, παίρνοντας την μπάλα εντός της μεγάλης περιοχής των Βόσνιων, όμως κόπηκε τελευταία στιγμή από τον Μουχαρέμοβιτς.

MVP: Ο Λάριν είναι το πρόσωπο του αγώνα, αφού μπήκε ως αλλαγή στο 77' και έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του, αφού δευτερόλεπτα αργότερα έκανε υπέροχη ενέργεια και έδωσε τη λύση στον Καναδά, σκοράροντας για το τελικό 1-1! Εξαιρετικός αμυντικά για τη Βοσνία ήταν ο Μουχαρέμοβιτς, θα μπορούσε να πάρει το τίτλο του πολυτιμότερου.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Καναδάς (Μαρς): Κρεπό - Τζόνστον, Φουζρόλ, Κορνέλιους, Λαριέα – Μπιουκάναν (Π. Ντέιβιντ), Κονέ, Εουστάκιο (90'+1' Οσόριο), Μίλαρ (62’ Σάφελμπεργκ) – Τ. Ντέιβιντ (62’ Άχμεντ), Ολουβασέγι (77’ Λάριν)

Βοσνία (Μπάρμπαρεζ): Βασίλ - Ντέντιτς, Κάτιτς, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς (84’ Μπούρνιτς) – Μπαϊρακτάρεβιτς (75’ Σούνιτς), Μπάσιτς (62’ Γκίγκοβιτς), Ταχίροβιτς, Μέμιτς (75’ Αλαϊμπέγκοβιτς) - Ντεμίροβιτς, Λούκιτς (62’ Μπάζνταρ).

Διαιτητής: Φακούντο Τέγιο (Αργεντινή)

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