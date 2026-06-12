Αραγτσί: Δεν έχει υπογραφεί ακόμη το μνημόνιο, ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγών - Τα πυρηνικά θα συζητηθούν αργότερα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και υποστήριξε ότι η χώρα εξήλθε ισχυρότερη από τη σύγκρουση.

Αναφερόμενος στις διπλωματικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο Αραγτσί σημείωσε ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν έχει ακόμη υπογραφεί ενώ άφησε ανοικτή την πιθανότητα να υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενό του.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. «Η προβλεπόμενη συμφωνία αποτελεί το πρώτο βήμα. Εάν δεν εφαρμοστεί, δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό ζήτημα». Τόνισε επίσης ότι «για την Τεχεράνη, η μόνη προτιμώμενη λύση για το απόθεμα ιδιαίτερα εμπλουτισμένου ουρανίου είναι η αραίωση (down-blending) του υλικού».

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών πρόσθεσε ακόμη ότι στο πλαίσιο της ενδιάμεσης συμφωνίας θα ανακοινωθεί ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. «Το τέλος του πολέμου στο Λίβανο σημαίνει την αποχώρηση του Ισραήλ από τις κατεχόμενες περιοχές», σημείωσε.

Ακόμη, δήλωσε ότι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ αποτελούν μέρος της συμφωνίας.

«Εχθροί όπως το Ισραήλ αντιτίθενται σε μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ», συνέχισε ο Ιρανός ΥΠΕΞ ενώ προειδοποίησε ότι «οι απειλές των ΗΠΑ κατά του Ιράν πρέπει να σταματήσουν, η Τεχεράνη δεν υποκύπτει ποτέ στις πιέσεις».

Στο μεταξύ, ο Αραγτσί δήλωσε και ότι «η διαχείριση του Στενού Ορμούζ δεν θα επιστρέψει στην προπολεμική περίοδο. Η κυριαρχία του Ορμούζ ανήκει στο Ιράν και στο Ομάν», προσθέτοντας ότι «το Ιράν θα εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ». «Το σπαθί μας θα κρέμεται πάντα πάνω από το Στενό του Ορμούζ», προειδοποίησε.

Όσον αφορά τις πληρωμές, ο Αραγτσί σημείωσε ότι, ενώ η διέλευση του Στενού ήταν δωρεάν για πολλά χρόνια, αυτό δεν θα ισχύει πλέον και οι υπηρεσίες θα χρεώνονται.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε επίσης ότι θα απελευθερωθούν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν.

«Εφόσον ολοκληρωθεί η τελική φάση των διαπραγματεύσεων, η συμφωνία θα υπογραφεί εξ αποστάσεως και θα ανακοινωθεί», ανέφερε ο Αμπάς Αραγτσί, αποκλείοντας επομένως την πιθανότητα δια ζώσης υπογραφής.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε επίσης ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν έχει «πλήρη έλεγχο των διαπραγματεύσεων». «Μεταξύ των μελών του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπάρχουν τόσο υποστηρικτές όσο και επικριτές του κειμένου, αλλά η τελική απόφαση θα ληφθεί συλλογικά. Και μόλις ληφθεί η απόφαση, θα ανακοινωθεί», είπε.

Γκαλιμπάφ: Οι δεσμεύσεις πρέπει να τηρούνται

Στο μεταξύ, μήνυμα υπέρ της τήρησης των δεσμεύσεων ενόψει της επικείμενης συμφωνίας έστειλε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, μέσω ανάρτησής του στο X.

«Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται πρέπει και να τηρούνται. Χωρίς "αν", χωρίς "αλλά", χωρίς δικαιολογίες. Για τη συμφωνία που βρίσκεται προ των πυλών, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θερίζεις ό,τι σπέρνεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Commitments made must be commitments kept. No ifs, no buts, no excuses. For the close deal ahead, there is no other way.

You reap what you sow. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 12, 2026

Πηγή: skai.gr

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